В Челнах задержали уроженца Башкирии, угрожавшего взорвать торговый центр

Фото: пресс-служба Росгвардии РТ

В Набережных Челнах задержали мужчину, который угрожал взорвать здание торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана.

Инцидент произошел вчера около 15 часов дня. Наряд ОВО прибыл после срабатывания тревожной сигнализации в торговом центре по проспекту Сююмбике. Охранник ТЦ пояснил, что к нему подошел нетрезвый мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на гранату, и заявил, что собирается взорвать здание. Охранник тут же нажал кнопку экстренного вызова, после чего мужчина выбежал на улицу.

Разыскиваемый вскоре был обнаружен недалеко от того же торгового центра. Его задержали, применив боевой прием самбо.

Задержанным оказался 35-летний уроженец Башкирии, который приехал в Челны на заработки. При нем оказался муляж ручной гранаты. Почему он решил угрожать взрывом здания, задержанный не стал объяснять.



Ранее в Мытищах мужчина забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по силовикам. После этого силовики начали штурм жилища, где находился стрелок. Мужчину задержали.



Ольга Плешкова