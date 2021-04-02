Драйверы роста КЗССМ: стабильное производство и качественная продукция

Строительный комплекс Татарстана к 2030 году должен довести объем жилищного строительства до 3,5 млн кв. м в год. Для этого потребуется сохранить и увеличить имеющуюся базу строительных материалов. Один из крупных производителей силикатного кирпича — ООО «КЗССМ», входящее в ГК ТАИФ, в 2021 году планирует выпуск продукции не ниже достигнутого уровня 2020 года и произвести более 85 млн шт. силикатного кирпича. Подробнее о деятельности Казанского завода силикатных стеновых материалов — в публикации «Реального времени».

Проектная мощность — 120 млн шт. кирпичей в год

Казанский завод силикатных стеновых материалов выпускает более 20 наименований силикатного кирпича. Для производства продукции используются доступные компоненты: песок и известь. Природный состав продукции позволяет считать ее экологически чистым стройматериалом.

В собственной лаборатории предприятие постоянно проверяет качество каждой партии силикатного кирпича. Образцы для этого выбираются в случайном порядке. Ценным свойством силикатного кирпича является сильная звукоизоляция. Шумопоглощение стены из силикатного кирпича толщиной 120 мм равняется 64 Дб. Для сравнения, звук громкого разговора обычно составляет около 50 Дб.

Ценным свойством силикатного кирпича является сильная звукоизоляция. Фото: автоклав.com

Силикатный кирпич — идеальный материал для строительства в холодном климате. Срок его службы — до 200 лет. Благодаря прочности силикатный кирпич можно использовать в несущих конструкциях при высоте зданий до 14 этажей.

Проектная мощность Казанского завода силикатных стеновых материалов — 120 млн шт. в год. Используя такие объемы, можно построить 105 девятиэтажных домов или 1 500 коттеджей. Продукция КЗССМ использовалась при строительстве жилых комплексов «Царево Village», «Весна», «Дубрава», «Салават купере», «Серебряный бор», «Норвежский», в детских садах, школах и поликлиниках.

Налоговые выплаты в бюджет составили 112 млн рублей

В 2020 году, несмотря на все сложности, строительная отрасль Татарстана удержала свою позицию в топ-5 регионов страны по объемам жилищного строительства. В республике было введено 2 млн 680 тыс. кв. м жилья.

Высокие темпы работы, республиканские программы и федеральные меры поддержки позволили сохранить и увеличить производственную базу стройматериалов. Всего в республике 415 предприятий стройиндустрии. По итогам 2020 года они произвели продукцию на 33 млрд рублей.

Это направление следует развивать. Необходимо продолжить работу по сокращению доли ввозимых в Татарстан строительных материалов, запуску новых и модернизации существующих производств, потому что это позволит также увеличить количество новых рабочих мест и налоговые поступления в бюджет республики.

В республике было введено 2 млн 680 тыс. кв. м жилья. Фото: domostroynn.ru

Между тем во время пандемии заводу удалось сохранить не только темпы производства, но и персонал. В КЗССМ на сегодняшний день работают более 300 сотрудников и имеются вакансии.

И сейчас благодаря сплоченной команде и модернизированному производству Казанский завод силикатных стеновых материалов представляет собой высокомеханизированное производство кирпича. Налоговые выплаты в 2020 году достигли 112 млн рублей, из них в республиканский бюджет было направлено 31,9 млн рублей.

Планы на 2021 год — более 85 млн шт. силикатного кирпича

Перед стройиндустрией Татарстана стоят амбициозные планы: довести в 2030 году объем жилищного строительства до 3,5 млн кв. метров в год. Для этого в том числе необходимо сохранить и нарастить темпы производства стройматериалов в республике. КЗССМ участвует во многих республиканских жилищных программах.

КЗССМ участвует во многих республиканских жилищных программах. Фото: dom.ria.com

И в 2021 году завод планирует выпуск продукции не ниже достигнутого уровня 2020 года и произвести более 85 млн шт. силикатного кирпича.

Крупное республиканское предприятие с более 90-летней историей сложные времена переживало не раз. Однако руководству и акционерам завода удалось и в этих непростых для экономики страны условиях сохранить производство и коллектив. Строительная отрасль, на долю которой в экономике Татарстана приходится 10%, называют драйвером роста, а значит, продукция предприятия по выпуску высококачественного силикатного кирпича останется востребованной долгие годы.

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