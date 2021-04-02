Битва за еврокубки в Казани, Тедеско против Карпина и лучшие команды весны сыграют в прагматичный футбол

Превью 24-го тура Российской премьер-лиги

Наблюдать за РПЛ в этом сезоне крайне интересно. Давно в чемпионате не было такой плотной борьбы за еврокубковые места и даже чемпионство «Зенита» пока не выглядит таким решенным вопросом, как это было в предыдущие два сезона. Выйдет ли «Краснодар» из кризиса? Продолжится ли успешная серия «Химок» в матче с действующим чемпионом? На эти и другие вопросы «Реальное время» ответит в своем традиционном превью к 24-му туру РПЛ.

«Рубин» — «Сочи»: два самых интересных проекта российского футбола последних лет поспорят за еврокубки

Леонид Слуцкий против Владимира Федотова является самым интересным тренерским противостояний в РПЛ. Оба специалиста сумели создать интересные и самобытные команды. В Казани сейчас делается ставка на молодых игроков, на юге России тактика на более опытных футболистов, поигравших когда-то вместе в других клубах. Плюс тренеры с самыми прогрессивными идеями в высшем дивизионе российского футбола. Вдобавок оба клуба претендуют на попадание в еврокубки на следующий сезон.

Никого не должно смущать место «Рубина» в турнирной таблице- от восьмого места, на котором сейчас находятся казанцы до четвертого, которое занимают сочинцы, всего лишь три очка. И это за семь туров до конца чемпионата. Интрига в РПЛ как никогда высока и вышеназванные команды вдвойне привлекают внимание. Ведь гегемония Москвы и Санкт-Петербурга порядком надоела болельщикам из других регионов России. А когда в компанию к ним добавляется кто-то кроме «Краснодара», то это лишний повод последить за командами.

Команда Владимира Федотова отличается своей вариативностью, что позволяет им играть против топ-команд нашего чемпионата. Фото: vk.com/pfcsochi

Фаворитом в этой встрече, все-таки, видится «Сочи». Команда Владимира Федотова отличается своей вариативностью, что позволяет им играть против топ-команд нашего чемпионата. «Рубин» пока рановато относить к большим клубам, однако казанцы одни из немногих в РПЛ строят игру от атаки, что уравнивает их с топами. «Сочи» же, используя схему с тройкой центральных защитников, умело справляется с давлением со стороны соперника, когда это им необходимо. Плюс в этом матче не сыграют сразу пять игроков казанцев. Да, потери Грицаенко, Меркулова и Сайто не выглядят большой проблем, да и без корейца Хван Ин-Бома тренерский штаб обходится весьма успешно. А вот тот факт, что в матче не примет участия лучший бомбардир команды Джордже Деспотович, заметно ослабляет атакующий потенциал команды. В резерве у казанцев молодой Иван Игнатьев, который проводит неважный сезон и вряд ли способен полностью заменить серба, хотя они и схожи по манере игры. У Деспота явно идет игра, а у россиянина проблемы с пониманием игры «Рубина». Поэтому ответственность падет на плечи полузащитников команды, если нападающий будет выпадать из игры, то именно им придется отвечать за остроту у чужих ворот.

Прогноз «Реального времени»



Две практически равные команды, но вариативность и отсутствие большого числа игроков в лазарете должны сыграть на руку «Сочи». Да, территориальное преимущество должно быть на стороне «Рубина», но вторым номером сочинцы тоже действуют неплохо, поэтому проблем со сдерживанием соперника у них возникнуть не должно.

1:0 — победа «Сочи».

«Ростов» — «Спартак»: Тедеско может удивить схемой, а Карпин сыграет от обороны

В какой бы команде не работал Валерий Карпин, его противостояние со «Спартаком» всегда вызывает повышенный интерес. А в нынешней ситуации, когда «Ростов» постепенно превращается в топ-клуб и все увереннее выглядит в матчах с большими командами, добавляет этому матчу еще большего интереса. «Красно-белые», идущие на втором месте, демонстрируют очень красочную игру.

Да, порой нестабильную и куражную, но от этого интерес к команде Доменико Тедеско растет еще больше. Главная интрига матча- кто сумеет тактически переиграть своего соперника? И «Ростов», и «Спартак» играют примерно в одинаковый футбол, ориентированный на быстрый выход из обороны и обычно матчи между двумя идентичными по игре командами выходят не особо зрелищными.

«Красно-белые», идущие на втором месте, демонстрируют очень красочную игру, порой нестабильную и куражную, но от этого интерес к команде Доменико Тедеско еще больше. Фото: spartak.com

Но одна результативная ошибка может раскрыть игру и превратить ее в настоящую перестрелку с обилием опасных моментов. Если эту ошибку допустят ростовчане, то «Спартак» будет сложно остановить, ведь куражность, которая присуща этой команде, проявляется, когда соперник дает слабину. При грамотной игре в обороне напор москвичей можно сдержать, вскрывать плотную оборону Тедеско, кажется, так и не научился. «Ростов» же грамотно умеет управлять темпом игры, Карпин научил своих игроков как взвинтить темп, когда это необходимо, так и отойти назад для сдерживания соперника.

В первые годы работы в Ростове его команда играла строго от обороны, в прошлом же сезоне все удивлялись атакующей игре «южан». Сезон 2020/2021 сбалансировал эти две философии и превратил «Ростов» в очень гибкую команду, которая может перестроится во время матча.

В распоряжении Доменико Тедеско не будет Романа Зобнина и Виктора Мозеса, стопроцентных игроков стартового состава, поэтому немецкому специалисту придется поломать голову над тем, какие перестановки сделать для того, чтобы заменить своих лидеров.

Прогноз «Реального времени»



Одна ошибка может перевернуть игру с ног на голову. А в обороне обе команды не всегда играют безошибочно, поэтому вероятность того, что мы увидим курьезный «привоз» или автогол, достаточно велика. А если это произойдет, то эта игра станет одной из самых ярких в этом туре.

2:2 — ничья.

«Краснодар» — «Ахмат»: Талалаев против Мусаева. Грозненцы должны забирать победу

Непривычно видеть «Краснодар» так низко в турнирной таблице. Участие в «Лиге чемпионов» можно считать успехом, но этого от команды Мусаева ждали давно, поэтому особой эйфории быть не должно. Плюс выступление вышло не слишком удачным, а последующий вылет из «Лиги Европы» усугубляет проблемы, которые есть в стане «быков». Катастрофические проблемы в обороне, Родриго Кайо, которого даже главный тренер критикует в открытую, не позволяют краснодарцам показывать ту игру, которую привыкли видеть болельщики. «Краснодар» явно забуксовал и нет ни одного очевидного решения этой проблемы.

Вылет из «Лиги Европы» усугубляет проблемы, которые есть в стане «быков». Фото: vk.com/fckrasnodar

«Ахмат» также находится ниже того места, на которое рассчитывали болельщики и специалисты. Грозненцев точно не приписывали к фаворитам, однако первые туры открыли нам очень интересную команду, играющую в европейский футбол с высоким прессингом и быстрым переходом из обороны в атаку. Правда, ближе к концу чемпионата команда немного забуксовала, одержав лишь одну победу в четырех сыгранных после возобновления сезона матчах. Однако в соперниках у грозненцев были «Динамо», «Зенит» и ЦСКА, а в матчах с грандами тяжело всем.

В остальном же команда Андрея Талалаева выглядит достаточно уверенно и должна добирать очки в оставшихся матчах, календарь позволяет это делать. И матч с «Краснодаром» не исключение. Встречаются две команды, забуксовавшие, но у «Ахмата» позитива и вариантов для позитивного исхода намного больше, чем у краснодарцев. «Быки» не действуют агрессивно, но по-прежнему верят в свою философию игры. Но игра в короткие передачи очень сильно зависит от слаженности во всех линиях, а ее сейчас у «Краснодара» точно нет.

Прогноз «Реального времени»



«Ахмат» умеет наказывать соперника за слабую игру, это распространяется и на фаворитов, и на более слабые команды. А «Краснодар» в нынешнем состоянии крайне сложно отнести к фаворитам. И речь не про чемпионат. Поэтому если «быки» не выдадут что-то экстраординарное, то у них вновь возникнут проблемы на поле.

1:0 — победа «Ахмата».

«Зенит» — «Химки»: две лучшие команды второго круга выдадут прагматичный матч

Неожиданное возрождение химчан после прихода в команду Игоря Черевченко поражает. За 15 матчей, которые тренер провел у руля команды, «Химки» лучшая команда лиги по набранным очкам-32. Вторыми идут именно петербуржцы-31 очко. Подмосковная команда идет девятой и, в теории, не потеряла шансы даже на попадание в еврокубковую зону. До «Сочи» и ЦСКА всего пять очков и при благоприятном исходе можно рассчитывать на попадание в пятерку.

Подмосковная команда идет девятой и, в теории, не потеряла шансы даже на попадание в еврокубковую зону. Фото: vk.com/fckhimki_official

Правда, выглядит этот сценарий маловероятным, да и самими химчанам это вряд ли нужно. Перед началом сезона стоял вопрос о том, будут ли «Химки» выходить в РПЛ, заняв первое место в ФНЛ по итогам прошлого сезона. Деньги нашли, но еврокубки — это еще большие затраты, а руководству клуба и региона это не особо нужно. Даже без этого выступление «Химок» можно считать успешным, ведь не каждая команда, получающая повышение в классе, без проблем закрепляется в высшем дивизионе, поэтому основную задачу на сезон команда выполнила.

«Зенит» же идет к третьему подряд чемпионству, пусть и в этом сезоне преимущество над остальными не выглядит таким уверенным. Механизм под названием «игра на высоких нападающих» начинает давать сбои, цикл этого состава подходит к концу и питерцам нужны серьезные перестановки. Нехватка креативных исполнителей в центре поля не дает выйти команде на новый уровень. Это доказывает «Лига Чемпионов», где «Зенит» выступает хуже и хуже. Правда, для внутреннего чемпионата этого по-прежнему хватает и Сергей Семак не спешит ломать эту систему. Только в очень скором времени она сломается сама, а дальше может уйти не один сезон на восстановление позиций внутри РПЛ, не говоря уже о еврокубках.

Прогноз «Реального времени»



В матче между «Зенитом» и «Химками» мы не увидим обилие моментов. Команда из Петербурга будет оказывать давление, а химчан этот факт устраивает. Игра от обороны позволяет им стабильно набирать очки, поэтому команда с удовольствием отдаст владение команде Семака и будет ждать возможности забить свой гол. А проблема «Зенита» в играх против глубокой обороны ни для кого не секрет, поэтому можно готовиться к огромному числу навесов на Дзюбу. Но, все-таки, сила питерцев возьмет верх над защитой «Химок».

1:0 — победа «Зенита».