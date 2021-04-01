Все золото Оперного, основатели российского бэби-театра в Казани и новое прочтение Тарковского

Что посмотреть в театрах и на какие концерты сходить в апреле

Фото: Максим Платонов

Театральный дневник апреля получился не столько премьерным, сколько разнообразным. По весне казанские театры готовятся ярко и свежо завершить сезон и раззадорить зрителя будущими новинками. Подробнее о самых приметных культурных событиях месяца — в обзоре «Реального времени».

Драгоценности Оперного: напоминание о «Золотой маске» и вновь «Алтын Казан»

Главная новость театра оперы и балета им. М. Джалиля — 1 апреля начались продажи билетов на XXXIV Нуриевский фестиваль. Афиша его уже известна — восемь ярчайших балетов и гала-концерты в первых числах июня.

В апреле же театр представит ряд спектаклей, уже показанных, но заслуживающих особого внимания. Так, 3 и 4 апреля балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» будет посвящен 75-летию народного артиста ТАССР Камиля Гайнуллина. В 1965-1987 годах он выступал на сцене Татарского театра, блистая в самых топовых спектаклях. Позже работал заведующим хореографическим отделением Казанского музыкального училища, был заместителем председателя и председателем Музыкального общества Татарстана.

Мюзикл Эльмира Низамова «Алтын Казан», лишь дважды показанный в декабре, снова вернется на сцену театра весной. Он будет идти три вечера подряд, с 25 по 27 апреля.

Фото kazan-opera.ru

Опера Гаэтано Доницетти «Лючия ли Ламмермур» будет показана 10 апреля. Авангардная постановка Михаила Панджавидзе 2010 года, которая когда-то была номинирована на «Золотую Маску» в 2012 году. Премию «За лучшую женскую роль» тогда получила Альбина Шагимуратова. В этот раз партию Лючии исполнит Венера Протасова, в роли Генри Эштона — Юрий Ившин.

Нельзя не сказать и о ярких гастролях в стенах оперного театра. Долгожданное «Снежное шоу» Владислава Полунина пройдет с 15 по 18 апреля.

Юбилей мэтра и возможности для будущих звезд

5 апреля в Малом зале театра Камала пройдет литературно-музыкальный вечер в честь 80-летнего юбилея народного артиста Татарстана Халима Залялова. В программе — поэтические выступления, поздравления друзей, коллег, а также видео-отрывки из спектаклей. Автор сценария вечера — Ильтазар Мухаматгалиев, режиссером выступил Радик Бариев.

Фото kamalteatr.ru

Еще одно важное событие в театральной жизни — прослушивания и консультации для будущих звезд сцены, которые будут проходить в Камаловском театра с 1 апреля. Главный режиссер театра и руководитель курса в Казанском театральном училище будет набирать студентов в татарскую группу по специальности «Актерское искусство».

Традиционно театр не забывает и зрителя в районах и городах Татарстана. С 13 апреля артисты отправятся на гастроли в Закамье. В течение недели в Мензелинске, Набережных Челнах и Альметьевске будут сыграны лучшие спектакли последних сезонов.

«Иваново детство» в Казанском ТЮЗе

В Казанском ТЮЗе долгожданная премьера — спектакль «Иваново детство» в постановке Антона Федорова будет представлен публике 15 и 16 апреля. Из-за пандемии премьеру перенесли — она была запланирована еще на прошлый год, но теперь у казанцев будет своя версия знаменитого рассказа Владимира Богомолова.



Кроме одноименной книжной истории режиссер-постановщик взял за основу дипломный фильм Андрея Тарковского, а также еще один его киносценарий, более позднее «Зеркало». Сам тюзовский режиссер определяет спектакль как «попытку тихонечко вспомнить», потому что громкой памяти о войне много. Антон Федоров попытался прочувствовать сам (и помочь сделать это зрителю) то, что неизвестно многим людям, знакомым с войной только по воспоминаниям родственников и картинкам.



Фото vk.com/kazantuz

— Это наша честная попытка соприкоснуться с состоянием войны, в котором находятся герои, — считает он.



В спектакле заняты Нияз Зиннатуллин, Михаил Меркушин, Алексей Зильбер, Александр Яндаев, Сергей Мосейко, Полина Малых и другие артисты театра.

Новые эскизы от лаборатории Tamga

9 апреля в Татарском ТЮЗе имени Г. Кариева начнется третья режиссерская лаборатория Tamga. В ней примут участие молодые режиссеры из Москвы — Тимур Кулов, Тимур Шарафутдинов и Александр Кудряшов. Судить и напутствовать талантливую молодежь будут театровед и театральный критик Владислава Куприна и журналист, автор журнала «Театр» Анна Казарина. Темой лаборатории этого года стала «Школа. И не только».

В течение шести дней вместе с артистами театра они будут работать над созданием эскизов спектаклей для детей и подростков, показы которых состоятся 24 апреля. Какие именно эскизы будут отобраны — секрет пока для всех, так что юных зрителей и их родителей в этом месяце ожидает сюрприз. Лучшие эскизы в дальнейшем включаются в репертуар театра. Напомним, что режиссерская лаборатория Tamga впервые была проведена в 2019 году, ее цель — постановки новых современных спектаклей для детей и подростков.

Фото vk.com/ekiyat

В театр кукол ходят с пеленок

8 и 9 апреля в театре кукол «Экият» состоится премьера для зрителей от 10 месяцев — «Один день из жизни Улитки». Авторами спектакля стали создатели проекта «Первый театр» в Москве Юрий и Ольга Устюговы. Собственно, именно эта пара стала первооткрывателем для российского зрителя бэби-театра. Они славятся тем, что почти без слов рассказывают истории, которые интересны малышам. Обращаясь к эмоциям, образам и тактильным ощущениям, используя язык красок и звуков, ритмов и движений.

Новый спектакль рассчитан именно на зрителя до трех лет, при этом учитывается специфика восприятия маленького ребенка. Пространство спектакля не делится на зрительный зал и сцену. Дети вместе с родителями находятся как бы внутри спектакля — действие происходит вокруг них и вместе с ними. Поэтому спектакль идет в фойе театра и длится всего 35 минут.

Музыку для «Улитки» написал хормейстер, дирижер, аранжировщик и композитор Евгений Астафуров, за плечами которого работа в «Геликон-опере», «Хоре Турецкого», театре «Русская песня» Надежды Бабкиной. Сейчас он — Музыкальный руководитель эстрадной группы Академического Ансамбля песни и пляски им. Александрова «Александров-парк». Спектакль «Один день из жизни Улитки» был поставлен в рамках Федерального проекта «Единая Россия» — «Культура малой родины».

Питерский балет и брянский пианист

Не отстает от ведущих театров Казани и татарская государственная филармония им. Г. Тукая. Так, 7 апреля в исполнении Санкт-Петербургского театра балета казанцы увидят балет «Ромео и Джульетта». Примечательно, что звучать будет не музыка Сергея Прокофьева, знаменитого и мощного адажио «Монтекки и Капулетти» не будет. Зато прозвучит проникновенная увертюра-фантазия Петра Чайковского, написанная в 1880 году. Она была создана по совету Милия Балакирева и ему же в итоге посвящена. Художники-постановщики питерской версии балета — Елизавета Меньшикова и Павел Ёлкин, Джульетту исполнит заслуженная артистка России Анастасия Горячева.

Еще один интересный концерт пройдет в филармонии 6 апреля. Для любителей фортепианной музыки выступит Арсений Тарасевич-Николаев. Он впервые вышел на сцену в пять лет на конкурсе пианистов в своем родном Брянске, с тех пор не устает удивлять зрителей своим и феноменальными способностями. Окончив Московскую консерваторию, он в 202 году стал победителем Международного конкурса имени А. Скрябина. В программе концерта, который проходит в рамках масштабного проекта Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны», прозвучат произведения Моцарта, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина и Бетховена.

