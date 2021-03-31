СК выявил неуплату налогов АО «Заинский сахар» в 230 млн рублей

Накануне следственные органы СК РФ по Татарстану отчитались о завершении расследования уголовного дела в отношении руководства ОАО «Заинский сахар» по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

По версии следствия, руководство ОАО «Заинский сахар» в лице бывшего директора Шамиля Мингазова с января 2015 года по март 2018 года включало в налоговые декларации заведомо ложные сведения, «в том числе по фиктивным взаимоотношениям с «проблемными» организациями-контрагентами». В результате ущерб российскому бюджету оценили на сумму более 200 млн рублей.



Следствие собрало доказательственную базу, дало принципиальную оценку действиям бывшего руководства предприятия. Уже в ходе следствия ущерб в полном объеме — 230 млн рублей с учетом начисленных пеней и штрафов — возместили. Уголовное дело в связи с этим прекратили.

Уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц ОАО «Заинский сахар» Следком возбудил еще в сентябре прошлого года по уклонению от уплаты налогов. Тогда в деле фигурировала сумма 163 млн рублей. Схема та же: злоумышленники вносили неверные сведения в налоговые декларации в 2015—2017 годах.

Уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц ОАО «Заинский сахар» Следком возбудил еще в сентябре прошлого года по уклонению от уплаты налогов. Фото: rt.rbc.ru

Уклонению от налогов предшествовали хищения

Напомним, в марте 2020 года Заинский городской суд вынес приговор по делу о массовых хищениях ОАО «Заинский сахар». Условные сроки получили все семь подсудимых во главе с бывшим гендиректором предприятия Шамилем Мингазовым, при этом последнего оправдали по восьми из 10 эпизодов.

В деле фигурировал эпизод о растрате 3 тысяч тонн сахара на 112 млн рублей и предполагаемой передаче коммерческой взятки 50 тысяч рублей от гендиректора заместителю «за прикрытие хищений путем фальсификации документов».

Далее в деле появился эпизод о хищении 860 тонн патоки — путем создания излишков на бумаге и вывоза по поддельным накладным. По версии следствия, руководство получало за участие в этом от 20 до 50 тысяч рублей. При этом в ходе судебного следствия ущерб от хищений сахарного песка снизился с 116 до 45 млн рублей, и его полностью погасили.

Примечательно, что в ходе предварительного следствия «сахарный генерал» полностью признавал вину по всем статьям и даже был готов на рассмотрение дела в особом порядке. В суде его позиция поменялась.



В деле фигурировал эпизод о растрате 3 тысяч тонн сахара на 112 млн рублей и предполагаемой передаче коммерческой взятки. Фото: yandex.ru

В результате бывший топ-менеджер агропредприятия Мингазов был приговорен к 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Председательствующий по делу судья Рустем Хакимов признал его виновным лишь по двум эпизодам растраты в особо крупном размере — с созданием на предприятии излишков сахарного песка и патоки и продажей их на сторону. При этом в ходе судебного следствия ущерб от хищений сахарного песка снизился с 116 до 45 млн рублей.

По данным «Реального времени», «Заинский сахар» направил регрессивный иск к Шамилю Мингазову как виновному в ущербе с требованием компенсировать его.