Леонид Вайсфельд: «ЦСКА и СКА играют в финале Запада ежегодно, но это не их проблема, а других команд»

Эксперт КХЛ — о предстоящих финальных сериях Запада и Востока КХЛ и немного о провале Уфы

Через три дня стартуют финальные серии Западной и Восточной конференций. Состав участников ожидаем и предсказуем до боли в зубах, но зато о победителях и будущих финалистах Кубка Гагарина остается только гадать. Спортивная редакция решила побеседовать с постоянным экспертом «Реального времени», бывшим генеральным менеджером «Салавата Юлаева», а ныне — комментатором «Матч ТВ» Леонидом Вайсфельдом. В интервью он поделился мнением предстоящих сражениях «Ак Барса» и «Авангарда» и ЦСКА со СКА, а также не оставил в стороне и провал в сезоне «Салавата Юлаева».

«Не думаю, что после окончания сезона за Лямсой выстроилась бы очередь»

— Леонид Владленович, в последний раз мы с вами обсуждали серию «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Тогда вы ставили на казанцев, и не прогадали. Вы как-то сказали, что «Салават» проиграл в двух компонентах: в силовой борьбе и в отсутствии эмоций. Только ли в этом причина? Как насчет тактики?

— Причин всегда много, все складывается из нюансов. Я выделил две основных причины, когда ты проигрываешь борьбу, уже неважно, какая у тебя тактика. С моей точки зрения это второстепенно. Вопрос тактики вообще весьма дискуссионный, здесь концов не найдешь. Если так рассуждать, вот, к примеру, Квартальнов в тактическом плане поставил задачу обязательно выиграть борьбу у «Салавата», то тогда Лямся проиграл борьбу, тогда он и тактику выбрал неверную. Ведь если так рассуждать, это тоже тактика.

— Может проблема в том, что Лямся тренер, который не способен тянуть команду в плей-офф? Ведь опыта работы в плей-офф в качестве главного тренера у него нет.

— Это мнение притянуто за уши, что значит «не тянет»? Нет опыта в плей-офф, так все с чего-то начинали.

— По вашему мнению, что нужно менять «Салавату, чтобы такого сценария не было в следующем сезоне? Поражение 0:4 от Казани ещё долго будут припоминать руководству.

— Вопрос глобальный, конечно, и чтобы ответить на него, нужно понимать, что происходит в команде. Если говорить о том, что находится на поверхности, надо усиливать значимость второго, третьего и четвертого звена, чтобы не только первое звено решало исход матча, — это первое. Второе — думаю, некая вратарская проблема существует. Нужен сильный бэкап, потому что Данил Тарасов уехал, а Юха Метсола сыграл очень средне.

— «Салават» комплектуются, по большей части так, что большие средства тратятся на лидеров — легионеров, и из-за этого хромает баланс и глубина состава. Согласны ли вы с таким мнением?

— Этот вопрос лучше задать руководству клуба.

— Есть ли вероятность, что контракт с Томи Лямсой расторгнут?

— Мое мнение роли не играет, главное, какое мнение у руководства клуба. Мы не знаем, какие ставятся задачи. Почему его подписали, не дожидаясь результатов плей-офф? Не думаю, что за ним после окончания сезона выстроилась бы очередь. Чем они руководствовались, сказать не могу, спросите у них.

«Ак Барс» — фаворит в серии с «Авангардом»

— Леонид Владленович, кого вы видите фаворитом в серии «Ак Барс» -«Авангард»?

— «Ак Барс» в этой серии фаворит. У них состав выглядит помощнее. Ставлю на победу Казани.

— Боб Хартли однажды выбивал «Ак Барс» из Кубка Гагарина, правда, тогда был другой «Ак Барс» с другим тренером. Есть ли у него козыри, чтоб повторить успех?

— «Авангард», безусловно, может выиграть. Я говорил, что фаворит — «Ак Барс», но я не говорил, что «Ак Барс» обязательно выиграет.

— Считаете ли вы, что, Илья Ковальчук в его нынешнем виде и форме — это угроза для такой обороны «Ак Барса»? Ведь Ковальчук уже не тот, что 7-10 лет назад.

— «Авангард» — хорошая команда, есть хорошие нападающие. Там и Зернов, и Буше, и Ковальчук — они представляют угрозу для «Ак Барса», само собой. Что могут противопоставить? Зависит от того, в каком состоянии будут находиться игроки, как сыграют вратари. Много факторов. Нельзя сказать за счет чего могут проиграть или выиграть.

«К Скабелке в следующем году будут уже другие требования»

— В финале западной конференции встретятся СКА — ЦСКА. Интрига матча «Локо» — ЦСКА держалась до последнего. Чего не хватало «Локомотиву» чтобы сотворить сенсацию?

— ЦСКА — команда посильнее «Локомотива», но в этой серии все было очень близко. В частности, когда был пятый матч, где победил при счете 3:2 ЦСКА, с моей точки зрения, два гола на Эдварде Паскуале. Он хорошо отыграл серию, но пятый матч его. Просто ЦСКА сильная команда, и ничего удивительного, что они победили. «Локомотив» играл достойно, не хватило чуть-чуть.

— Вам не кажется, что Андрей Скабелка сегодня — едва ли не лучший специалист в КХЛ? Куда бы он ни приходил, его команды оживают.

— Скабелка — очень хороший специалист, у него еще год контракта с «Локомотивом», но лучшим назвать не могу. Думаю, в следующем году к нему будут предъявляться более высокие требования. «Локомотив» — это команды с амбициями и возможностями. В следующем году будет другой спрос.

-А кого можете назвать лучшим на данный момент?

-Никого. К тренерам это вообще не применительно, потому что невозможно объективно оценить уровень тренера, поскольку они все работают в разных условиях. К примеру, Игорь Никитин (главный тренер ЦСКА — прим. ред) — он очень хороший тренер, но ни у кого же нет такого уровня команды, как у него.

«Интрига в западном финале 100% есть»

— Вам не кажется, что однообразные финалы Западной конференции СКА-ЦСКА из года в год уже всем приелись и пора что-то менять?

— С точки зрения маркетинга этого плохо, но с другой стороны, команды вышли в финал. Это ведь не проблема СКА и ЦСКА, это проблема других клубов. Другой вопрос, что у этих команд и возможности значительно выше, чем у остальных. В этом году «потолок зарплат» реально работает, но если кто-то еще хочет в лиге выровнять возможности команд, то нужно включать и другие механизмы, только надо ли это кому-нибудь?

— Как думаете, нас снова будет ждать осторожный и закрытый армейский финал, где будет противостояние больших кабинетов, а не хоккея?

— Честно говоря, никак не думаю. Я, например, думал, что серия ЦСКА — «Локомотив» будет очень оборонительной, а они играли в атаке, серия была очень интересной. Невозможно предсказать. Условно, кто мог предположить, что «Металлург» выиграет 7:1, а потом проиграет серию? Интрига в серии СКА — ЦСКА на 100% есть, я считаю, что команды встречаются примерно одного уровня.

— Кого вы видите в финале Кубка Гагарина?

— Думаю, у СКА и ЦСКА шансы одинаковые, а в паре «Ак Барс» — «Авангард», сказал бы 60 на 40 в пользу Казани.