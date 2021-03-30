КОМ-2026: стагнация цен и снижение спроса на энергомощности

Системный оператор подвел итоги конкурентного отбора мощности на 2026 год. Цены на энергомощности в европейской части России и на Урале выросли всего на 0,9%, а в Сибири упали на 1,3% относительно цен на 2025 год. Подробнее — в материале «Реального времени».

Регулятор рынка электрической энергии и мощности

Основные участники оптового рынка электрической энергии и мощности — крупные производители и покупатели электроэнергии. Объектами же торговли выступают два товара — электрическая энергия и мощность.

Основной механизм купли-продажи на рынке мощности — конкурентный отбор мощности (КОМ). Главная идея КОМ состоит в том, чтобы плату за мощность получала наиболее эффективная генерация, что позволяет компенсировать условно-постоянные затраты поставщика: на ремонт и амортизацию оборудования, запасные части и расходные материалы, заработную плату персонала и другое.

Основной механизм купли-продажи на рынке мощности — конкурентный отбор мощности (КОМ). Фото: ruscable.ru

Системный оператор (АО «СО ЕЭС»), основываясь на прогнозе потребления, определяет объем спроса на мощность и на основе ценовых заявок поставщиков и кривой спроса определяет цену мощности, а также перечень объектов генерации, которые будут осуществлять поставку мощности на оптовый рынок по результатам КОМ. Объекты, не вошедшие в перечень отобранных, могут остановить работу, то есть вывести из эксплуатации генерирующее оборудование (в случае если вывод из эксплуатации согласован СО ЕЭС), торговать только электроэнергией, не получая плату за мощность. Оплата мощности поставщикам возможна также при получении статуса вынужденной генерации — при необходимости обеспечения надежности электроснабжения или при участии в теплоснабжении потребителей.

Рост цен на энергомощности в рамках КОМ остановился

Конкурентные отборы мощности проводятся ежегодно. Год поставки отобранной мощности наступает через 6 лет. Генерирующие компании (поставщики) подают ценовые заявки как по существующим, так и по планируемым к вводу генерирующим объектам. В ценовой заявке поставщика должны быть указаны объем и цена мощности либо ценопринимающее предложение.

В этом году системный оператор подвел итоги КОМ на 2026 год. Отбор проходил до 15 февраля 2021 года. Участниками поданы заявки в отношении 352 электростанций по 1 417 генерирующим единицам мощности.

Участниками поданы заявки в отношении 352 электростанций по 1 417 генерирующим единицам мощности. Фото: sia.ru

Как отмечают эксперты, стремительный рост цен на энергомощности в рамках конкурентного отбора мощности остановился. Отбор КОМ на 2022 и 2024 годы позволил повысить ценовые параметры на 20%, чего нельзя сказать об итогах КОМ-2026.

По результатам конкурса на 2026 год цены КОМ в европейской части РФ и на Урале выросли всего на 0,9%, а в Сибири упали на 1,3% относительно цен на 2025 год. Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Скляр отметил, что результаты КОМ-2026 показывают стагнацию ценовых уровней без учета будущей индексации на инфляцию.

— Это было вполне ожидаемым событием после ускоренного повышения КОМ в 2022—25 годах. Драйверов для дальнейшего роста цены на мощность не осталось, — сказал Владимир Скляр в комментарии «Реальному времени».

Генеральный директор татарстанской энергокомпании «ТГК-16» Эдуард Галеев прокомментировал результаты КОМ-2026:

— Результаты отбора мощности на 2026 год были прогнозируемы и неожиданностей не принесли. Действующие мощности ТГК-16 в полном составе заявлялись и были отобраны. Сформировавшаяся цена КОМ-2026 позволит обеспечить проведение всех регламентных ремонтных и реконструктивных работ для дальнейшей эффективной эксплуатации энергетического оборудования компании и надежного обеспечения потребителей теплом и электрической энергией.

12 электростанций не продают мощность в 2026 году

В отношении 82 единиц генерирующего оборудования, расположенных на 31 электростанции, работающих на ОРЭМ по состоянию на 1 февраля 2021 года, заявки не поданы, либо в заявках указан отказ от заполнения. Для 12 электростанций заявки не поданы в отношении всего генерирующего оборудования. Таким образом, в 2026 году 6,4 ГВт мощностей не будут поставлять на ОРЭМ мощность.

По итогам объем мощности, не отобранной в КОМ на 2026 год по ценовым параметрам, составил 514 МВт. Общий объем КОМ — чуть больше 201 ГВт. Из них к первой ценовой зоне относится около 157 ГВт, а ко второй — более 43 ГВт.

«Механизм работает, конкуренция есть»

Баланс мощности в КОМ на 2026 год сформировался с учетом снижения спроса на мощность, относительно учтенного в КОМ на 2025 год, на 1,3% и 1,2% в первой и второй ценовых зонах. Это произошло при почти неизменном предложении в первой ценовой зоне и увеличении предложения на 1,5% во второй ценовой зоне.

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков положительно оценивает то, что предложение мощности в обеих ценовых зонах покрыло спрос.

— Не возникло ситуации с дефицитом мощности, как было в 2019 году. Тогда по итогам КОМ-2025 во второй ценовой зоне предложение мощности было хоть и незначительно, но ниже спроса на нее. К тому же снижение в реальном выражении с поправкой на инфляцию цен на 1 МВТ свидетельствует о том, что механизм работает, конкуренция есть.

Баланс мощности в КОМ на 2026 год сформировался с учетом снижения спроса на мощность. Фото: «Коммерсант»

Эксперт добавил, что надо учесть влияние рыночных механизмов на развитие генерации. Рост нерыночных надбавок в цене привел к росту розничной генерации: крупным потребителям выгоднее создавать собственные энергомощности и уходить с рынка.

— В результате растет нагрузка по обслуживанию надбавок на оставшихся покупателей. Поэтому повышение цен на мощность с тем, чтобы побудить генераторов проводить более глубокую модернизацию мощностей, может привести к обратному результату: снижению денежного потока из-за более интенсивного ухода крупных потребителей в собственную генерацию. Надо искать компромисс между интересами потребителей и генераторов, — отметил Александр Шураков.

КОМ — это не про инвестиции в энергетику

В свою очередь эксперт «ВТБ Капитала» отмечает, что установленный уровень цен КОМ не способен окупить все инвестиции в модернизацию ТЭЦ. «КОМ все еще недостаточен для глубокой модернизации турбин или котлов или перевода старых мощностей на современные технологии ПГУ. Однако этот метод способен экономически мотивировать генераторы не выводить мощности из работы», — добавил Владимир Скляр.

— По платежам за мощность в рамках КОМ в 2026 году генераторы получат, по нашим оценкам, около 334 млрд рублей. Это около 7% от конечной цены на электроэнергию в стране. Однозначно на ближайшее десятилетие тон инвестициям в секторе будут задавать прочие механизмы — это КОММод, ДПМ ВИЭ, ДПМ для атомных и гидроэлектростанций, целевые надбавки для инвестиций в электроэнергетику Крыма и Калининграда, ДПМ экспериментальных турбин и прочее. Общие платежи по целевым программам инвестиций в секторе, по нашим прогнозам, в 2026 году составят около 600 млрд рублей, или почти в 2 раза выше платы КОМ за период, — резюмировал Владимир Скляр.