Итоги «Нижнекамскнефтехима» — 2020: каучук пятого поколения, строительство ПГУ и ЭП-600

Вопреки кризису флагман нефтехимии Татарстана продолжает реализацию инвестиционных проектов

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» подвело финансовые итоги за 2020 год. Несмотря на глобальный кризис и падение спроса на нефтехимическую продукцию, компания выстояла в условиях экономического шторма и продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы — строительство собственной энергостанции ПГУ-ТЭС, нового комплекса по производству олефинов и производства ДССК. Подробности — в материале «Реального времени».



Последствия мирового локдауна

2020-й стал сложным для мировой экономики, в том числе для химической промышленности. Падение спроса на полимеры из-за пандемии новой коронавирусной инфекции сказалось и на объемах производства крупнотоннажной нефтехимии. В 2020 году общемировой спрос на каучуки снизился по сравнению с 2019 годом на 8 процентов, до 26,5 миллиона тонн.

Согласно данным анализа рынка, проведенного Международной группой по изучению каучука (IRSG), в глобальных масштабах спрос на синтетический каучук по итогам 2020 года сократился на 7,9 процента, до 13,97 миллиона тонн. Ожидается, что 2021 год несколько исправит ситуацию и покажет рост спроса на синтетический каучук на 7,2 процента.

Основными факторами, повлиявшими на глобальную экономику, стали: политика жестких локдаунов (lockdown), повсеместное введение ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса, чрезмерная, на фоне падения мировой экономики, эмиссия денежной массы мировых резервных валют.



Снижение ВВП России в 2020 году составило 3,1%. В Росстате считают, что снижение связано с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с пандемией COVID-19 и падением мирового спроса на энергоресурсы. «На динамику ВВП в 2020 году относительно 2019 года повлияло снижение внутреннего конечного спроса (минус 5,0%) и рост чистого экспорта товаров и услуг за счет опережающего сокращения импорта (минус 13,7%) по сравнению с экспортом (минус 5,1%)», — говорится в сообщении Росстата.



Потребление каучуков в глобальном шинном секторе в 2020 году сократилось на 10,2%. В период с марта по май 2020-го вынужденно, из-за пандемии COVID-19, простаивали более 130 шинных заводов по всему миру. Резкое падение спроса сказалось и на ПАО «Нижнекамскнефтехим». Товарные запасы каучуков уже к началу мая достигали критических отметок. Склады одного из крупнейших нефтехимических комплексов Европы были затоварены продукцией, чего не случалось даже в 90-е.



Чтобы минимизировать потери, флагман нефтехимии Татарстана предпринял колоссальные усилия по выводу компании из сложившейся ситуации. Для исключения останова своих производств «Нижнекамскнефтехимом» были проведены ранее установленного срока капитальные ремонты на заводах бутилового каучука и ДБиУВС, на участке МТБЭ завода ИМ, что позволило частично снять напряженность с перепроизводством продукции в период спада спроса. Принятые антикризисные меры позволили стабилизировать ситуацию.

В результате удалось не только избежать распространения среди персонала новой коронавирусной инфекции, простоя основных производств и сокращения рабочего персонала, но и восстановить в третьем квартале объем продаж каучуков до уровня первого квартала 2019-го, а в четвертом квартале 2020-го вернуть объемы продаж каучуков на уровень среднеквартального значения 2019 года в целом.



ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2020 году, несмотря на постоянно усложнявшуюся экономическую ситуацию в мире, продолжило работу по расширению ассортимента выпускаемой продукции

Однако пандемия коронавируса и реализация масштабной инвестиционной программы отразились на финансовых показателях компании. Согласно опубликованным данным, выручка «Нижнекамскнефтехима» за 2020 год составила 147,9 млрд руб. против 174,1 млрд руб. в 2019 г. (сокращение на 26,2 млрд. рублей, или 15%). Такое снижение выручки вызвано не столько сокращением объемов производства вслед за сократившимся спросом, сколько является результатом резкого падения цен, сопровождавшего экономику всех мировых промышленных предприятий в 2020 году. Как следствие, прибыль от продаж снизилась с 27,7 млрд руб. по итогам 2019 года до 20,5 млрд руб. в 2020 году.



Отразилась на экономических результатах деятельности компании и возрастающая финансовая нагрузка, связанная с реализацией масштабных инвестиционных программ. Эта работа не приостанавливалась предприятием ни на день. В результате переоценки кредитного портфеля отрицательная курсовая разница составила более 16 млрд рублей. В итоге чистая прибыль компании за 2020 год составила 4,4 млрд рублей.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2020 году, несмотря на постоянно усложнявшуюся экономическую ситуацию в мире, продолжило работу по расширению ассортимента выпускаемой продукции, модернизации действующих и строительству новых производств. В отчетном периоде получены: 9-миллионная тонна пропилена, 11-миллионная тонна каучука СКИ-3, 19-миллионная тонна этилена. Удалось достичь рекордных выработок по этилену: произведено более 619 тысяч тонн, по бензолу — произведено 285 тысяч тонн, полиэтилена произведено 217 тысяч, полипропилена — 219 тыс. тонн.



На заводе олигомеров и гликолей (ОиГ) в 2020 году проведены опытно-промышленные испытания по наработке металлилооксиполиэтиленгликолей и начато производство Н-ПЭГ-2400. Отгрузка потребителям идет на регулярной основе.

Кроме того, с ноября на заводе ОиГ был возобновлен выпуск жидкого технического кислорода, востребованного в больницах. Благодаря этому республика полностью обеспечена столь необходимыми в период пандемии объемами кислорода.



В 2020 году качество производимой ПАО «Нижнекамскнефтехим» продукции вновь получило высокую оценку потребителей. Полипропилен марки РР 7540U стал лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Еще два продукта ПАО «Нижнекамскнефтехим» — «Метоксиполиэтиленгликоль (МПЭГ) 1000М» и «Каучук СКД неодимовый (СКДН) марка 44М1» — признаны дипломантами I степени по итогам конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».



Готовится к выпуску каучук пятого поколения

В конце 2020 года в ПАО «Нижнекамскнефтехим» приступили к пусконаладочным операциям на производстве дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) пятого поколения (бутадиен-стирольный каучук растворной полимеризации) мощностью в 60 тыс. тонн в год. Шины, изготовленные с использованием ДССК, обладают морозо– и износостойкостью, позволяют экономить топливо, поскольку имеют низкое сопротивление качению, за счет чего снижается расход бензина, повышается экологичность машины.

Особые свойства данных шин ПАО «Нижнекамскнефтехим» обеспечивают лучшее сцепление с дорожным покрытием, повышая тем самым безопасность автомобиля.

В конце 2020 года в ПАО «Нижнекамскнефтехим» приступили к пусконаладочным операциям на производстве дивинил-стирольного синтетического каучука

— С запуском ДССК мы будем поставлять для шинной отрасли всю линейку синтетических каучуков. 25 января в тестовом режиме мы получили первый брикет каучука. Это важный продукт и для «Нижнекамскнефтехима», и для будущих наших потребителей. Применяя этот каучук, производители смогут выпускать шины с лучшими потребительскими характеристиками. Это самый современный функционализированный каучук пятого поколения, — сказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.



К концу 2021 года производство ДССК намерено сформировать пакет заказов и работать при полной нагрузке.



Строительство ПГУ-ТЭС

ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт — еще один масштабный проект компании. Теплоэнергостанция предназначена для утилизации продуктов переработки попутных нефтяных газов и одновременной выработки электрической энергии. Парогазовая установка снизит потребление энергоресурсов со стороны, что положительно скажется на себестоимости готовой продукции предприятия.



Одним из главных факторов необходимости строительства собственной ПГУ-ТЭС также является использование в качестве топлива отдувок с производств «Нижнекамскнефтехима». Таким образом, новая электростанция позволит снизить нагрузку на атмосферный воздух.

Теплоэнергостанция предназначена для утилизации продуктов переработки попутных нефтяных газов и одновременной выработки электрической энергии

— Кризис и пандемия для кого-то смерть, падение, а для кого-то время наращения мощностей и роста. Я предлагаю ускорить работу и не отходить от графиков, в которых не было места для коронавируса, — отметил в ходе одного из совещаний главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию Альберт Шигабутдинов.



— Со стороны Siemens Energy все усилия будут приложены и все возможное будет сделано для соблюдения сроков, — заверил президент компании «Сименс Энергетика» Кристиан Брух.



Строительство этиленника — главный инвестиционный проект

Невзирая на негативные последствия пандемии, полным ходом идет реализация проекта по строительству комплекса ЭП-600. Здесь будет перерабатываться почти 1,8 млн тонн прямогонного бензина в год. Кроме 600 тыс. тонн этилена, планируется получать 273 тыс. тонн пропилена, 250 тыс. тонн бензола, 88 тыс. тонн бутадиена.



Значительное увеличение производства и планируемое освоение новой продукции поспособствуют не только развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим» и Группы ТАИФ в целом, но и послужат на благо города, района, республики и страны в целом.



Олефиновый комплекс — это значительный рост налоговых отчислений и платежей в бюджеты всех уровней (муниципальный, республиканский, федеральный), это создание более 600 новых рабочих мест с достойной заработной платой, создание новой инфраструктуры, в том числе дорожной (автомагистралей, железнодорожных путей, мостов), новый импульс для жилищного строительства и создания объектов социальной инфраструктуры.

Невзирая на негативные последствия пандемии, полным ходом идет реализация проекта по строительству комплекса ЭП-600

Комплекс станет драйвером для появления и развития множества производств по выпуску конечных товаров в Татарстане и России в целом, которые будут использовать продукцию, получаемую на новом комплексе, что полностью соответствует реализуемой на федеральном уровне программе импортозамещения.



— «Нижнекамскнефтехим» после реализации программы станет одной из крупнейших нефтехимических компаний. И одним из немногих, я думаю — единственным предприятием в мире, где будет сосредоточен такой объем полимеров: будет производиться порядка 3,5 млн тонн в год. Особенностью комплекса будет то, что он перерабатывает высококачественное сырье, получаемое из сырой нефти, — в феврале 2021 года, во время рабочей поездки в Нижнекамск, отметил председатель совета директоров АО «ТАИФ», главный советник генерального директора головной компании Группы ТАИФ Альберт Шигабутдинов.



Несмотря на падение экономики, в 2020 году нефтехимики справились с поставленной задачей, выйдя из кризиса с минимальными потерями.



— Коллектив предприятия сохранен, сохранены статус и позиции ведущего предприятия нефтехимической отрасли. Мы не утратили темпов строительства наших новых инвестиционных проектов развития и не допустили нарушений по принятым кредитным обязательствам. Своевременная реализация перспективных планов развития укрепит позиции «Нижнекамскнефтехима», создавая прочный фундамент для обеспечения дальнейшего развития и процветания города, повышения качества жизни нижнекамцев и всех жителей республики, — отметил на итоговой сессии НМР Айрат Сафин.



Завершилась реализация четвертой экологической программы

Приоритетными для нефтехимиков остаются вопросы экологической и промышленной безопасности. В 2020 году в ПАО «Нижнекамскнефтехим» завершилась реализация четвертой экологической программы, рассчитанной на семь лет. Это позволило повысить эффективность производства, существенно снизить нагрузку на окружающую среду и создать комфортные условия для жителей Нижнекамского и Тукаевского муниципальных районов.



В рамках четвертой программы с 2014 по 2020 год удалось достичь сокращения потребления речной воды на 12,7 миллиона кубометров (18,6 процента), выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух — на 6 089 тонн (26 процентов). Самыми значимыми проектами последних лет стоимостью более 3 млрд рублей стали реконструкция биологических очистных сооружений (БОС) и строительство нового 15-километрового коллектора промливневых стоков.

В 2020 году в ПАО «Нижнекамскнефтехим» завершилась реализация четвертой экологической программы, рассчитанной на семь лет

С пуском нового коллектора исключена угроза попадания стоков в почву и водоемы, обеспечена надежность транспортировки стоков с промплощадки до очистных сооружений. Проведенная реконструкция позволила обеспечить улучшение качественного состава химзагрязненного стока, поступающего в дальнейшем на биологическую очистку, а также очистку загрязненного воздуха до уровня нормативных требований.



Только за последний год было реализовано более 60 мероприятий на сумму свыше 828 млн рублей. Это ремонт градирен, замена насосного и технологического оборудования на герметичное, замена более 12 тыс. метров трубопроводов воды и канализационных сетей, развитие системы учета водопотребления.



По итогам года «Нижнекамскнефтехим» стал победителем XVI Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России — 2020» сразу в двух номинациях — «За экологическую ответственность» и «Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие».



В рамках IV Программы энергосбережения на 2016—2020 гг. за 2020 г. реализовано 48 энергосберегающих мероприятий. Это позволило сэкономить 7,2 млн кВт·ч электрической энергии, 53,2 тыс. Гкал тепловой энергии и 1 903 тонны условного топлива на общую сумму 93,16 млн рублей с НДС.



В 2020 году «Нижнекамскнефтехим» вошел в топ-10 рейтинга инвестиционной эффективности, который составлен кредитно-рейтинговым агентством НКР совместно с Агентством социального анализа и прогнозирования.



Несмотря на то, что ситуация в мировой нефтехимической отрасли и сейчас остается сложной, компания обладает всеми необходимыми ресурсами для достижения стратегических целей. На предприятии уверены, что приобретенный опыт работы по итогам 2020 года позволит эффективно решать текущие задачи и успешно реализовывать масштабные планы развития ПАО «Нижнекамскнефтехим».

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