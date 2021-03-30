День в истории: первое заседание Госсовета РТ, продажа Аляски, начало панк-движения

Чем примечательна дата 30 марта

Сегодня, 30 марта, ровно год с момента ввода режима самоизоляции на территории Татарстана из-за пандемии коронавируса. Кроме того, свой профессиональный праздник отмечают служащие войск ракетно-космической обороны. В этот день родились знаменитый авиаконструктор, создатель самого массового боевого самолета Ил-2 Сергей Ильюшин, выдающийся татарский поэт Радиф Гаташ, голландский художник-постимпрессионист Винсент ван Гог, испанский художник Франсиско Гойя, британский рок-музыкант Эрик Клэптон, французский поэт Поль Верлен и другие видные деятели. Кроме того, в этот день Иван Сусанин совершил свой знаменитый подвиг, а Россия продала Аляску. Подробнее о наиболее значимых событиях даты — в обзоре “Реального времени”.

Первое заседание парламента, Нацмузей и режим самоизоляции

30 марта 1995 года была проведена первая пленарная сессия Госсовета РТ. С этого момента парламент республики работал на постоянной основе. Председателем был избран Василий Лихачев. Заместителями стали Ренат Харисов и Зиля Валеева.

В этот же день в 2001 году Государственный музей Татарстана получил статус Национального музея.

Ровно год назад в этот день на территории Татарстана из-за распространения новой коронавирусной инфекции ввели режим самоизоляции. Тем, кто не работал на предприятиях непрерывного производства, выходить из дома можно было лишь в крайних случаях.

Фото: Максим Платонов

30 марта 1972 года умер советский композитор Александр Ключарёв родом из Казани. Еще с детства в нем проснулась любовь к музыке. С 5 лет он играл на гармошке, скрипке, гитаре и цитре. С раннего возраста его также увлекал татарский фольклор.

Александр Ключарёв учился в Казанском музыкальном техникуме в классе по фортепиано Родзевича. После обучения работал музыкальным руководителем Марийского драматического театра и музыкальным руководителем Московского рабочего театра.

В 1937 году вернулся в Казань. Александр Сергеевич работал главным редактором музыкального вещания Татарского радиокомитета, заведующим кабинетом музыкального фольклора Управления по делам искусств при Совете Министров ТАССР.



Фото mil.ru

День ракетных войск, подвиг Ивана Сусанина, и «Белое солнце пустыни»

30 марта — День войск Ракетно-космической обороны (РКО). В 1967 году в составе главного командования Войск ПВО было сформировано Управление командующего войсками противоракетной (ПРО) и противокосмической (ПКО) обороны. Войска РКО создавались для разведывательно-информационных и боевых действий.

В этот знаменательный день марта вспоминают знаменитый подвиг крестьянина Ивана Сусанина, который в 1613 году завёл польских интервентов в дремучий лес, спасая родину от иностранных захватчиков. В это время царь Михаил Романов вместе со своей матерью были под Костромой. Иван Сусанин даже под пытками не выдал его местоположения.

30 марта 1867 года Америка купила у России Аляску с Алеутскими островами. Договор был подписан императором Александром II в Вашингтоне. Сумма сделки составила 7,2 млн долларов. Общий размер проданной земельной территории составил около 1 519 000 км². Кроме того, Америке вместе с землей досталось всё недвижимое имущество на ней.

Кадр из фильма

30 марта 1970 года впервые был показан советский приключенческий фильм «Белое солнце пустыни». Режиссер — Владимир Мотыль.

Действие фильма происходит в начале 1920-х годов на восточном берегу Каспийского моря. Главным героем фильма стал красноармеец Фёдор Сухов, который хочет вернуться домой. В своем путешествии Сухов спасает местного жителя Саида, а потом и женщин из гарема бандита Абдуллы.

День прогулок по парку, Земля Уилкса, начало панк-движения

30 марта в мире празднуют День прогулки по парку. Жители крупных мегаполисов выбираются в зеленые зоны городов, чтобы стать ближе к природе. В этот день люди выходят в парки позаниматься спортом, погулять со своими питомцами или просто пройтись.

30 марта 1840 года была открыта Земля Уилкса. Географическое открытие совершила американская экспедиция во главе с военным моряком Чарльзом Уилксом. Земля Уилкса — часть территории восточной Антарктиды.

Фото wikipedia.org

30 марта 1976 года состоялся концерт группы «Sex Pistols» в одном из лондонских клубов. На концерте собралось 50 слушателей. Это время считается началом панк-движения. Группы «Ramones» и «Sex Pistols» — первые группы, которые играли музыку в стиле «панк-рок».

Панк-рок как жанр зародился в 1970-е годы. Само слово «punk» на английском языке обозначало ругательство. В основном панк-группы записывали короткие, динамичные песни с резкими мелодиями и грубым вокалом, минимальным набором аппаратуры. Музыканты предпочитали сами писать текст, музыку и продюсировать свои песни.