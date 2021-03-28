Если Щербакова — чемпионка мира, то Туктамышева — чемпионка наших сердец

Триумфальный для россиян чемпионат по фигурному катанию закончился в Стокгольме

В столице Швеции завершился один из самых успешных чемпионатов мира в истории российского фигурного катания. Итогами он напоминал 2005 год, такой же предолимпийский, с тремя золотыми и одной серебряной наградой. Сейчас результат еще лучше — три золота еще три медали разного достоинства и три квоты для одиночников. Подробности — в итоговом материале «Реального времени».

Серебряные слезы Туктамышевой

Женский пьедестал почета, полностью занятый российскими одиночницами, случился впервые в истории чемпионатов мира. Как бы мы ни привыкли к доминированию россиянок в последнее время, но даже во времена побед Медведевой, Загитовой, и, собственно, Туктамышевой в Шанхае-2015, постоянно находились иностранки, отбиравшие одну медаль у России. В Шанхае это была Сатоко Мияхара. Выступала японка и сейчас, но, увы, провалила этот старт — всего 19-е место.

В серебре Елизаветы Туктамышевой удивителен, прежде всего, возраст спортсменки (особенно с учетом последних тенденций в фигурном катании). 24-летняя спортсменка вернулась на пьедестал почета спустя пять лет. Были и есть в этом спорте спортсменки и постарше ее. Но уникальна сама карьера Елизаветы. В 2007 году она дебютировала на чемпионате России, а первую взрослую медаль завоевала в декабре 2008 на чемпионате России в Казани. Автор материала помнит, как две 12-летние девчушки — чемпионка Аделя Сотникова и вице-чемпионка Лиза Туктамышева — рассекали тогда по Дворцу спорта, толком не осознавая ни ценность своих медалей, ни то, что они творят историю. Бесценно то, что спустя 13 лет нынешняя вице-чемпионка мира Елизавета Сергеевна Туктамышева продолжает творить историю мирового фигурного катания. А слезы, с которыми Туктамышева встретила объявление оценок, ничуть не менее трогательны, чем слезы Ирины Родниной в олимпийском Лейк-Плэсиде в 1980-м.

Александра Трусова затащила себя на третье место пьедестала почета. В мимолетном провале нет ничего страшного. Тот же Нэйтан Чен на Олимпиаде в Пхенчхане провалился на 17 место по итогам короткой, но произвольная программа вознесла его на пятое место, и от четвертого отделяли лишь «миллиметры». Чен тогда уступил менее полубалла китайцу Цзинь Бояну. Сейчас Трусова сложнейшим контентом своей произвольной программы «допрыгала» до бронзовой медали. Увы, год назад «Русская ракета» сама поменяла место запуска, с которого пока еще, если и летают, то низенько. Но если сравнивать ее результаты с текущими у Алены Косторной, то все не так уж плохо.

А вот у кого все хорошо — так это у новоиспеченной чемпионки мира Анны Щербаковой, устрашающей наших заокеанских коллег своим внешним видом, о чем мы скажем в конце материала.

Трусова сложнейшим контентом своей произвольной программы «допрыгала» до бронзовой медали

Предолимпийский чемпионат — это про квоты, а не про прицел на олимпийский пьедестал

Если посмотреть исторически, то значение предолимпийского чемпионата мира несколько переоценено. Кроме определения квот на олимпийский турнир, он не несет серьезной смысловой нагрузки. Для сравнения, на прошлом предолимпийском ЧМ было по два чемпиона, которые не подтвердили свой статус на Олимпиаде, и еще два повторили свой успех. Достаточно спорно обстояли дела и с российской делегацией, когда из десяти участников ЧМ-2017 затем не выступали на Олимпиаде-2018 четверо. Сейчас это количество грозит увеличиться за счет полной смены состава женской «одиночки», ведь с 26 апреля Камила Валиева получит возможность выступать среди взрослых, с 22 мая — Дарья Усачева, с 25 мая — Майя Хромых. И это трио в полном составе готово ворваться в состав сборной.

Более того, Стокгольм-2021 во многом не показателен в том плане, что наши фигуристы имели преимущество за счет постоянного тренинга и соревнований, которые устраивала национальная Федерация, в то время, как некоторые конкуренты жили в «пузыре» практически с марта 2020 года, не имея соревновательной практики.

Но даже время вынужденного простоя можно использовать, и лучше всего среди прочих это удалось малоизвестной шведке Юсефин Тайегорд и итальянцу Даниэлу Грасслю. Их произвольные программы очень запомнились, и мы ждем олимпийского сезона, в том числе и для того, чтобы вновь их увидеть. Особенно приятное удивление вызвала 25-летняя уже шведка. Хотя, казалось, в этой стране после завершения карьер сестрами Хельгессон все фигурное катание держалось на семействе Майоровых. Но младший из них — Николай — не воспользовался «опцией домашнего льда», финишировав только 24-м. А Тайегорд стала 15-й. Самое главное, ее произвольная запомнится. Как и выступление бельгийки Луны Хендрикс, взлетевшей на пятое место — выше Рики Кихиры из Японии, опять провалившейся на своем уже втором ЧМ.

Помимо этого, шведский чемпионат запомнится, конечно же, необъяснимым крахом американца Винсента Чжоу. Один из фаворитов старта так давно не проваливался. Хотя недавно был похожий случай с французом Кевином Аймозом, не прошедшим в число участников произвольной программы чемпионата Европы, перед которым он считался претендентом на медаль. Кстати, провалы Чжоу синхронизируются с неудачами другого азиата — китайца Цзинь Бояна, которые выступали неудачно и на послеолимпийском ЧМ-2018, и сейчас.

Ягудин изменил мнение

Телекомментатор «Первого канала» и олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассыпался в похвалах 17-летнему дебютанту чемпионата мира Евгению Семененко, финишировавшему на восьмом месте. И вот тут, в отличие от слез Туктамышевой, хотелось сказать: «Не верю!» Не стоит так часто менять свое мнение, как это делает маститый телекомментатор. Совсем недавно, после финала Кубка России по фигурному катанию, Ягудин высказывался, что на ЧМ должен поехать за квотами Дмитрий Алиев, не отобравшийся в состав сборной. Причем высказывался, по словам журналистов, по своей инициативе, критикуя тем самым решение Федерации. Но комментатор ошибся, и российский дуэт на ЧМ-2021 — Михаил Коляда, ставший пятым, и Семененко — завоевали для нашей страны третью олимпийскую квоту.

Чен (на фото), финишировавшая четвертой, и Бреди Теннел, ставшая девятой, уложились в необходимую сумму в 13 баллов, и в Пекине-2022 мы увидим трех американок

Вызывает уважение последнее решение американской Федерации фигурного катания, отправившей на ЧМ в Стокгольм Карен Чен вместо Эмбер Гленн. Это несправедливое, по спортивной сути, решение принесло Америке в итоге третью квоту среди одиночниц. Чен, финишировавшая четвертой, и Бреди Теннел, ставшая девятой, уложились в необходимую сумму в 13 баллов, и в Пекине-2022 мы увидим трех американок. И главный вклад в это сделала Чен, полностью оправдав возложенное на нее доверие.

Казанец Константин Милюков, дебютировавший на ЧМ в 27 лет, завершил ЧМ на 17-м месте, и это несомненный успех. Ведь ниже его оказались и чех Михал Бржезина, и два призера прошлых ЧМ Цзинь Боян и Чжоу. Но по сравнению с Нэйтаном Ченом, который в одной произвольной набрал баллов больше, чем Милюков в сумме, позволяет говорить о гигантском разрыве в классе между трехкратным чемпионом мира Ченом, двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханью в его оптимальном состоянии — и всеми остальными.

Увы, в Стокгольме борьбы за золото у одиночников не получилось, Ханью проиграл ее первым же прыжком с падением, а затем, «в худших традициях» Рики Кихиры, продолжал себя закапывать. Зарылся в итоге даже ниже соотечественника Юмы Кагиямы, ставшего вторым, но мы сделаем скидку на неординарный сезон 2021.

Золото в танцах возвращается в Россию

Нынешний сезон в фигурном катании скроен какими-то лоскутами, когда вместо пропущенных стартов на международной арене мы довольствовались скандалами на внутренней и скандальчиками на внешней арене. Последний таковой — это реакция на высказывание олимпийской чемпионки Меган Дюамель по поводу россиянки Анны Щербаковой: «Она такая хрупкая, не могу получать удовольствие от ее катания, она выглядит болезненной. Мне будет трудно болеть за Щербакову в гонке за золото чемпионата мира, потому что я хочу, чтобы победительница была разносторонним человеком, чтобы она наслаждалась самим фактом победы».

А вот у кого все хорошо — так это у новоиспеченной чемпионки мира Анны Щербаковой

Уж кому-кому, а не Дюамель возмущаться чем-то либо кем-то, и это не обязательно касается россиян. Все из-за того, что она каталась в парном катании с Эриком Редфордом. Да, они становились олимпийскими чемпионами в команднике, дважды выигрывали чемпионаты мира, но их пара никогда не выглядела парой. Дюамель и Редфорд катались как два одиночника. В их парном катании не было, собственно, ПАРНОГО. Такая важная составляющая фигурного катания, как артистизм, падала в их выступлениях стремительным домкратом. Благо, оба канадца отлично прыгали, делали поддержки на высоком уровне, то есть техническая составляющая программ была на высоте, чем и объясняются их победы.

Но все это есть и у Щербаковой все это есть, причем гораздо выше, чем у Редфорда и Дюамель.

Как должна выглядеть пара — продемонстрировали новые чемпионы мира Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Золото в танцах вернулось в Россию спустя 12 лет, после ЧМ-2009, а соревнования танцоров стали не просто свечкой на праздничном тортике, а бальзамом на душу болельщиков, некогда исстрадавшихся по распадам пар Ильиных-Кацалапов и Синицына-Жиганшин.