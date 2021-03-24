Авто с «начинкой» и задержание злоумышленника: как юнармейцы у росгвардейцев гостили
На территории казанского полка Приволжского округа войск Национальной гвардии РФ состоялся день открытых дверей, на который были приглашены юнармейцы. Гостям рассказали об истории становления казанского полка Росгвардии, показали образцы военной техники, стрелкового оружия и водолазного снаряжения, состоящих на вооружении подразделения, познакомили с условиями жизни и быта военнослужащих. На плацу воинской части юнармейцам продемонстрировали порядок действий кинологов со служебными собаками и войсковых нарядов при задержании правонарушителя.
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