В Госдуму внесли законопроект об обязательных эскроу-счетах для всей ипотеки на ИЖС

С инициативой выступило законодательное собрание Кировской области

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуму внесли законопроект, предполагающий обязательное введение эскроу-счетов для всей ипотеки в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по договорам подряда. Документ доступен на ее сайте.

С инициативой выступило законодательное собрание Кировской области. В пояснительной подчеркивается, что на сегодняшний день заказчики нередко отказываются от включения в договор строительного подряда условия о размещении средств на эскроу‑счетах — главным образом из‑за удорожания строительства. При этом подобная практика сопряжена с серьезными рисками для самих клиентов.

Авторы инициативы указывают, что отсутствие эскроу‑счетов может привести к нарушению прав участников строительства, в частности — к ситуации, когда возведение жилого дома не будет завершено.

Для минимизации таких рисков разработчики документа выступают за то, чтобы сделать использование эскроу‑счетов обязательным при заключении любых договоров подряда в сфере индивидуального жилищного строительства. Сейчас такая норма действует лишь в рамках льготных программ, а предлагаемые поправки призваны распространить ее на все случаи. Изменения планируется закрепить в части 2 статьи 186‑ФЗ.

Напомним, Татарстан оказался в лидерах среди регионов России по строительству ИЖС с эскроу. Суммарная площадь домов, построенных с использованием таких счетов по состоянию на июнь 2026 года, составила 191 тыс. кв. м.