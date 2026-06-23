Отделения «Почты России» могут разделить на коммерчески эффективные и социальные

Последние находятся в малых населенных пунктах

Фото: Максим Платонов

Сеть «Почты России» могут разделить на две группы отделений: коммерчески эффективные и социальные, находящиеся в малых населенных пунктах. Об этом сообщает РБК.

— У «Почты России» 36,1 тыс. отделений почтовой связи, 75% из которых находятся в малых населенных пунктах с населением до 10 тыс. человек. Сделать абсолютно все отделения «Почты» прибыльными невозможно. Поэтому целесообразно экономически разделить их на те, которые способны генерировать доходы, и на те, главной задачей которых будет выполнение социальной функции, — заявил источник издания.

По словам собеседника РБК, в отношении второй группы ведется работа над снижением издержек. Их закрытие не рассматривается, подчеркнул он.

По словам представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, сейчас рассматривается ряд сценариев развития «Почты России».

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поддержке «Почты России» сегодня, 23 июня. В документе, в частности, предусмотрена возможность перехода отделений на гибкий график.

Галия Гарифуллина