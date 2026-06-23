В казанском аэропорту задерживаются рейсы на вылет и прилет

В частности, с опозданием в Казань прилетят самолеты из Стамбула, Еревана и Сургута

Фото: Реальное время

В казанском аэропорту задерживаются рейсы на вылет и прилет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Так, задержаны несколько рейсов в Москву и один в Санкт-Петербург. Оттуда в Казань пассажиры также прилетят с опозданием. Задерживаются также самолеты из Стамбула, Еревана и Сургута.

Напомним, сегодня днем в Татарстане вводили режим ракетной опасности. Аэропорты Казани и Нижнекамска временны были закрыты, но с полудня их открыли для приема и выпуска воздушных судов.



Галия Гарифуллина