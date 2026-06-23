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Шойгу о противодействии атакам БПЛА: «По мере реализации новых проектов ситуация должна улучшаться»

20:55, 23.06.2026

Идет работа по созданию новых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам, добавил он

Шойгу о противодействии атакам БПЛА: «По мере реализации новых проектов ситуация должна улучшаться»
Фото: Максим Платонов

Россия активно работает над противодействием атакам БПЛА, ситуация будет улучшаться, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

— Идет большая работа... по созданию новых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам новых рубежей... По мере реализации новых проектов, новых систем, естественно, ситуация должна улучшаться, — цитирует его RT.

Напомним, сегодня президент Росси Владимир Путин поручил принять меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру.

— [Киевский режим] взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят, — добавил он.

Галия Гарифуллина

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