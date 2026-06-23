Шойгу о противодействии атакам БПЛА: «По мере реализации новых проектов ситуация должна улучшаться»
Идет работа по созданию новых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам, добавил он
Россия активно работает над противодействием атакам БПЛА, ситуация будет улучшаться, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
— Идет большая работа... по созданию новых систем противодействия беспилотным летательным аппаратам новых рубежей... По мере реализации новых проектов, новых систем, естественно, ситуация должна улучшаться, — цитирует его RT.
Напомним, сегодня президент Росси Владимир Путин поручил принять меры, чтобы минимизировать последствия атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру.
— [Киевский режим] взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят, — добавил он.
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