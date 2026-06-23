Зеленодольский судозавод планирует построить пять буксиров ледового класса за 6,08 млрд рублей

Сегодня на воду спустили четвертое судно

Зеленодольский завод имени А.М. Горького спустил на воду четвертый многоцелевой морской буксир. Его заложили в 2021 году, сообщается на сайте верфи.

Всего должно быть построено пять буксиров ледового класса — их готовят в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Как сообщалось ранее, Зеленодольский судозавод подписал контракт с ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта» на строительство буксиров: три из них предназначены для морского порта Архангельска, по одному — для портов Мурманска и Петропавловска‑Камчатского. Закладка всех судов прошла в конце 2021 года.

Изначально контракт оценивался в 3,9 млрд рублей со сроком исполнения до декабря 2024 года, но в актуальной версии, размещенной на сайте госзакупок, его стоимость увеличена до 6,08 млрд рублей, а срок исполнения продлен до 15 декабря 2026 года.

Напомним, в мае судозавод провел церемонию закладки двух катеров специального назначения проекта 21980 «Грачонок». Их строительство ведется на предприятии с 2008 года.

Галия Гарифуллина