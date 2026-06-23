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Зеленодольский судозавод планирует построить пять буксиров ледового класса за 6,08 млрд рублей

18:20, 23.06.2026

Сегодня на воду спустили четвертое судно

Зеленодольский завод имени А.М. Горького спустил на воду четвертый многоцелевой морской буксир. Его заложили в 2021 году, сообщается на сайте верфи.

Всего должно быть построено пять буксиров ледового класса — их готовят в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Как сообщалось ранее, Зеленодольский судозавод подписал контракт с ФКУ «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта» на строительство буксиров: три из них предназначены для морского порта Архангельска, по одному — для портов Мурманска и Петропавловска‑Камчатского. Закладка всех судов прошла в конце 2021 года.

Изначально контракт оценивался в 3,9 млрд рублей со сроком исполнения до декабря 2024 года, но в актуальной версии, размещенной на сайте госзакупок, его стоимость увеличена до 6,08 млрд рублей, а срок исполнения продлен до 15 декабря 2026 года.

Напомним, в мае судозавод провел церемонию закладки двух катеров специального назначения проекта 21980 «Грачонок». Их строительство ведется на предприятии с 2008 года.

Галия Гарифуллина

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