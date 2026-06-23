Каждый четвертый россиянин хотел бы, чтобы в прошлом он выбрал другую профессию

20% респондентов в детстве мечтали о творческой профессии — стать артистом, музыкантом или актером

Фото: Максим Платонов

Каждый четвертый россиянин хотел бы изменить профессию, если бы мог вернуть время назад. Об этом свидетельствуют результаты исследования ЮMoney.

20% респондентов в детстве мечтали о творческой профессии — стать артистом, музыкантом или актером. Второе место заняли технические специальности: 12% детей хотели быть программистами, инженерами или изобретателями. Замыкает тройку предпринимательство — 11% мечтали о собственном деле.

В настоящее время 20% опрошенных заняты в сфере производства, строительства и инженерии — это самая распространенная область трудоустройства. По 11% работают в продажах, маркетинге, медиа и PR либо выбрали путь предпринимательства и самозанятости, а 10% связаны с ИТ и цифровыми продуктами. Примечательно, что лишь 6% реализовали свои творческие амбиции, хотя о них мечтал каждый пятый.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

54% участников признали, что их текущая профессия не имеет ничего общего с детскими желаниями. 20% нашли частичное соответствие: они работают в смежной сфере. 14% все еще движутся к мечте, и только 12% полностью воплотили детские планы.

При выборе профессии 20% ориентировались на стабильность и доход, столько же связали свой путь с удачным стечением обстоятельств. 17% респондентов пошли за интересом и хобби.

Напомним, в Казани 25% работодателей принимают меры для удержания сотрудников, достигших пенсионного возраста. При этом 35% компаний готовы рассматривать пенсионеров наравне с другими кандидатами, а еще 38% принимают соискателей старшего возраста на отдельные должности. Не готовы нанимать пенсионеров 27% работодателей.

Галия Гарифуллина