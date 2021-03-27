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Видеоопрос: «Должны ли быть в цирке номера с дикими животными?»

00:00, 27.03.2021 2
Видеоопрос: «Должны ли быть в цирке номера с дикими животными?»
Фото: Илья Репин

В минувшее воскресенье на арене Казанского цирка подрались две слонихи. Во время дневного представления одна повалила другую на борт манежа, повредив борт ограждения. Никто не пострадал, зрители успели убежать со своих мест. Случай с дракой слонов вызвал широкий общественный резонанс, привлек внимание прокуратуры и Следственного комитета.

— Должны ли быть в цирке номера с дикими животными? Нужно ли вообще запретить цирк со зверями? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:20
    Номера с дикими животными были и будут, это неотъемлема часть цирка
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  • Анонимно 10:20
    Случай со слонами полностью на ответственности цирка: недоглядели, недодрессировали
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