Казанца двигают на «престол» Белгородского арбитража, АС Поволжья возглавит «варяг»?

Судьба председательской вакансии в окружном суде в Казани может решиться через неделю

Как стало известно «Реальному времени», 42-летний зампред Арбитражного суда Татарстана Марат Гумеров может оставить этот пост ради председательского кресла в АС Белгородской области. Соперников у него нет, и с учетом, что президентский фильтр этот казанец проходил лишь 2 года назад, шансы назначения весьма высоки. Впрочем, первое слово — за Высшей квалифколлегией судей РФ. В один день с кандидатурой Гумерова ВККС будет рассматривать заявления двух претендентов на арбитражный «престол» окружного суда с дислокацией в Казани.

Ситдиков претендует на «трон» второй раз, Плотников впервые



Без председателя Арбитражный суд Поволжского округа работает уже полгода, с тех пор, как в сентябре 2020-го Совет Федерации РФ утвердил Юрия Глазова в должности зампреда по гражданским делам Верховного суда России. А уже в августе Высшая квалифколлегия судей РФ объявила конкурс на освободившуюся вакансию.

Согласно опубликованной повестке, заявления подали два претендента — действующий зампред — и. о. председателя АС Поволжского округа Денис Плотников и судья в отставке Багдар Ситдиков. Выбрать достойного ВККС предстоит уже через неделю — 30 марта.

Ситдикову — 60. Он является уроженцем села Степная Шантала Алексеевского района Татарстана и выпускником юрфака КГУ. В судейскую мантию облачился в 2007-м. До этого успел сделать карьеру по комсомольской линии — в 1989—1992 годах был секретарем комитета ВЛКСМ КАМАЗа. В 2002-м, уже как помощник прокурора Набережных Челнов, Багдар Ситдиков комментировал ход поисков пропавшего вместе с авто директора фирмы «Автомастер» Евгения Корнева (как позже выяснилось, он стал жертвой «Тагирьяновских»). В надзорном ведомстве дослужился до зампрокурора автограда.

Багдар Ситдиков успел сделать карьеру по комсомольской линии — в 1989—1992 годах был секретарем комитета ВЛКСМ КАМАЗа. Фото: vestikamaza.ru

Работе в Арбитражном суде Татарстана он отдал 12 лет. В 2017-м, после ухода председателя Николая Новикова на повышение в Мосгорсуд, Ситдиков претентовал на его место, но поддержку квалифколлегии получил кандидат ушедшего Новикова — Максим Боровков. На пост руководителя Поволжского арбитража Ситдиков тоже выдвигался — еще в 2012-м и тоже уступил «варягу» из Белгорода Юрию Глазову. На сей раз соперником «комсомольца»-прокурора и опытного судьи станет человек из команды Глазова.

Денису Плотникову — 52. Родился он в Латвии, но заканчивал Воронежский госуниверситет. Все собеседники «Реального времени», говорят о нем как о человеке Глазова. Они долгое время работали вместе в Белгородском арбитраже, а когда в 2013-м Глазов получил назначение с повышением в Казань, именно его зама в Белгороде, Плотникова, оставили в ранге и. о. председателя. Правда, ненадолго — уже через несколько месяцев белгородский зам Глазова стал таковым уже в АС Поволжского округа.

Несмотря на то, что отработавший в Казани 7 лет «варяг» Плотников моложе соперника, казанца Ситдикова, его судейский стаж значительней — 20 лет, да и опыта не занимать — председатель состава, зампред, а в данный момент еще и исполняющий обязанности председателя окружного суда. В багаже Плотникова ряд важных профессиональных наград судей, включая медаль «За безупречную службу» и знак отличия «За усердие» II степени. Источники «Реального времени» полагают, что и на «выборах» Фемиды поддержку судейского сообщества получит именно он. Впрочем, это лишь первый этап конкурса.

В Белгороде Плотникова оставили в ранге и. о. председателя. Правда, ненадолго — уже через несколько месяцев белгородский зам Глазова стал таковым уже в АС Поволжского округа. Фото: belgorod.arbitr.ru

Какое наследство ждет казанца в Белгороде?

30 марта ВККС РФ рассмотрит заявление еще одного представителя судебной системы Татарстана. 42-летний казанец Марат Гумеров претендует на пост председателя Арбитражного суда Белгородской области. 20 лет назад он закончил Казанский социально-юридический институт, и через два года, в 2003-м, был назначен помощником судьи Арбитражного суда Татарстана, а позже помощником зампредседателя. Заметим, суд в то время возглавлял Рашит Салахов. При нем же в 2008-м Гумеров получил статус судьи, однако карьера бывшего помощника пошла в гору уже после «воцарения на троне» Арбитража РТ Николая Новикова.

Уроженец Башкортостана, бывший следователь и главный юрист аппарата полпреда президента РФ в ПФО, экс-глава самарского областного арбитража Новиков не только в короткий срок перетянул в Казань ряд бывших подчиненных, но и сделал ставку на молодые казанские кадры. Повышение в итоге получила и «старая» гвардия Новикова (Наиля Сафаева вернулась в Самару в качестве главы 11-го апелляционного арбитража, Алексей Горябин встал у руля АС Саратовской области), и молодежь. За 4 года в Казани председатель-суперлоббист успел многое и в 2017-м перебрался в столицу на проблемную и высокую должность главы Арбитражного суда Москвы. Туда же на пост зампреда взлетел казанец Дмитрий Крылов, ну а Максим Боровков, не без поддержки бывшего шефа, встал у руля АС Татарстана.

«Зарекомендовал себя как грамотный специалист, исполнительный и добросовестный работник. Постоянно работает над повышением своей профессиональной квалификации, систематически изучает действующее законодательство и судебную практику. В коллективе пользуется уважением», — именно так Новиков в 2013-м характеризовал Марата Гумерова, предлагая присвоить ему третий квалификационный класс судьи. После этого Гумеров возглавил один из судебных составов суда, а в 2018-м к удивлению многих занял освобожденное Новиковым место представителя Татарстана в Высшей квалифколлегии судей РФ.

42-летний казанец Марат Гумеров претендует на пост председателя Арбитражного суда Белгородской области. Фото: vkks.ru

«Очень умный парень, а еще спортсмен — играет в волейбольной команде суда», — поделился один из источников «Реального времени».

В 2019-м — через 11 лет после начала судейской карьеры — Марат Гумеров был назначен главой государства на должность заместителя председателя АС Татарстана. Заметим, что его кандидатура была одобрена по итогам повторного конкурса, поскольку фаворитку первого отклонила кадровая комиссия при президенте РФ. Срок полномочий Гумерова на этом посту истекает лишь в 2025-м. Однако он может покинуть его досрочно, если ВККС РФ, кадровики президента и сам Путин признают его кандидатуру достойной.

Заметим, что в судейском сообществе не слишком приветствуется подача заявлений на высокие посты без предварительного согласования. По данным источников «Реального времени», Гумерова продвигают и Новиков, и Глазов, который все эти годы продолжал отслеживать ситуацию в Белгородской вотчине. А там пару лет назад разразился скандал. После жалоб конкурсника Владимира Кротова на незаконные решения арбитража, в том числе — «в интересах преступной группы», председатель суда Андрей Шеин заявил в полицию, что в действиях самого Кротова усматриваются признаки преднамеренного банкротства.

Проверка закончилась отказным материалом и встречным заявлением на Шеина в Следком. Причем коллега заявителя, арбитражный управляющий Сергей Чернобровенко заявлял ПАСМИ, что системные нарушения в отдельно взятом арбитраже позволяют «нечистым на руку дельцам обманывать и обкрадывать законопослушных граждан». На фоне начавшихся проверок на второй срок председатель баллотироваться не стал — ушел в отставку и в марте 2020-го возглавил правовое управление правительства Воронежской области, но в декабре скончался после тяжелой болезни.

Можно предполагать, что инициаторы выдвижения казанца в другой регион поставят перед ним конкретные задачи. Справится ли — гадать рано. Через неделю члена Высшей квалифколлегии судей РФ Марата Гумерова ждет «экзамен» в ВККС.