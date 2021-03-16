Равиль Сиразеев усилит инфраструктурный блок команды Мидхата Шагиахметова

Гендиректор «Региональной лизинговой компании РТ» станет заместителем министра экономики Татарстана

Как стало известно «Реальному времени», возглавляющий с 2019 года «Региональную лизинговую компанию РТ» Равиль Сиразеев вернется в Минэкономики республики. По данным источников, он займет место Натальи Кондратовой, которая курирует инфраструктурное и территориальное развитие. Для имеющего аппаратный вес как на региональном, так и на федеральном уровне 35-летнего специалиста эта должность может считаться повышением. При этом министр Мидхат Шагиахметов, проводящий довольно масштабные кадровые пертурбации в ведомстве, четко следует принципу опираться только на проверенные кадры.



Возвращение в Минэк

Источники «Реального времени» сообщают о грядущем новом кадровом решении в переживающем масштабное обновление команды Министерстве экономики Татарстана. Новым заместителем министра, курирующим территориальный блок, станет Равиль Сиразеев. С апреля 2019 года он возглавлял АО «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан», которое подчиняется «Корпорации МСП» и занимается предоставлением субъектам индивидуального и малого предпринимательства оборудования в лизинг по льготным ставкам.

Сиразеев — человек для Мидхата Шагиахметова не новый. В инфраструктуре Минэка он работает как минимум пять лет. В 2016 году Сиразеев возглавлял Центр поддержки предпринимательства, с 2017 по 2019 год руководил ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ» — ключевые подведы Минэка в блоке, курируемом бессменным первым замминистра Рустемом Сибгатуллиным. С 2019 года — генеральный директор АО «РЛК РТ», которое тоже входит в сферу ведения министерства.

Сиразеев — человек для Мидхата Шагиахметова (на фото) не новый. Фото: Максим Платонов

По информации «Реального времени», функциональные обязанности Сиразеева на новой должности будут заключаться в обеспечении ведения мониторинга выполнения федеральных, республиканских программ и приоритетных национальных проектов, реализуемых в Республике Татарстан в части капитальных вложений, мониторинга объектов незавершенного строительства социально-культурного назначения.

Сам Сиразеев в разговоре с «Реальным временем» информацию о своем назначении комментировать отказался, сославшись на грядущее собрание акционеров. По данным «Реального времени», вопрос его перехода на должность замминистра должен пройти процедуру согласования с руководством федеральной РЛК и лично предправления «Корпорации МСП» Александром Исаевичем. На уровне аппарата правительства Татарстана (заместители министров назначаются указами главы правительства, — прим. ред.) вопрос, по нашим данным, уже решен.

Портфель на 2,6 миллиарда

Напомним, Равиль Сиразеев в 2007 году окончил Казанский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2008 году — Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева по специальности «Экономика и управление на предприятии», в 2011 году — аспирантуру Казанского государственного университета по специальности «Международное и европейское право». Затем проходил обучение в Институте государственной службы им. Ли Кван Ю в Сингапуре и в московском РАНХиГС.

Общий объем оказанной РЛК поддержки составляет на сегодняшний день 2,6 млрд рублей. Фото: tatar-inform.ru

Под руководством Равиля Сиразеева в РЛК удалось увеличить бизнес госкомпании в Татарстане. Команда молодого менеджера может поставить себе в заслугу решение приоритетной для республики задачи — направления превалирующей доли поддержки бизнесу, зарегистрированному и работающему именно на территории Татарстана.

При этом общий объем оказанной РЛК поддержки составляет на сегодняшний день 2,6 млрд рублей. Из них больше половины — порядка 1,42 млрд — приходится на бизнес, зарегистрированный в Татарстане.

Кадровая эволюция

Напомним, ранее «Реальное время» писало о назначении экс-начальника Управления инвестиционной политики Минэкономики Татарстана Динара Шакирова заместителем министра вместо покинувшей ведомство Индиры Киреевой. Должность Шакиров занял еще 24 февраля, но известно об этом стало позднее.

Экс-начальник Управления инвестиционной политики Минэкономики Татарстана Динар Шакиров был назначен заместителем министра вместо покинувшей ведомство Индиры Киреевой. Фото: mert.tatarstan.ru

В Минэкономики «Реальному времени» сообщили, что он курирует блок инвестиционной и инновационной деятельности. «В рамках полномочий Министерства экономики Республики Татарстан отныне он координирует работу по формированию и реализации государственной политики Республики Татарстан в области инвестиционной и инновационной деятельности; обеспечивает работу по формированию и совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы инвестиционной и инновационной деятельности (включая разработку и реализацию положений Инвестиционного меморандума Республики Татарстан)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в министерстве зреет еще ряд новых назначений. Во-первых, кого-то должны направить на РЛК вместо Сиразеева. Во-вторых, грядут перестановки в связи с пересмотром структуры блока, курирующего контрольно-надзорную деятельность. В-третьих, недавно ушел руководитель Центра поддержки экспорта РТ Марат Хайрутдинов, место которого занял бывший руководитель отдела институтов поддержки предпринимательства Артур Гайнов. В-четвертых, остается вакантным место руководителя Гарантийного фонда РТ, которое покинул Тимур Темиргалеев. Наконец, у Мидхата Шагиахметова есть еще одна вакансия заместителя — по крайней мере, судя по соответствующему разделу на сайте Минэкономики.