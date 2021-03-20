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«Высокий» рок-н-ролл в Казани

22:00, 20.03.2021

В Центре бокса проходит рейтинговый всероссийский турнир

«Высокий» рок-н-ролл в Казани
Фото: minsport.tatarstan.ru

В казанском Центре бокса и настольного тенниса стартовали Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу, а также Этап Кубка ФТСАРР. В столицу Республики Татарстан прибыли полторы тысячи спортсменов из 23 регионов страны. Турнир является рейтинговым, его результаты влияют на формирование состава спортивной сборной страны. Казань принимает соревнования подобного статуса впервые.

Видео Камиля Исмаилова
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