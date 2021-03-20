«Высокий» рок-н-ролл в Казани
В Центре бокса проходит рейтинговый всероссийский турнир
В казанском Центре бокса и настольного тенниса стартовали Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу, а также Этап Кубка ФТСАРР. В столицу Республики Татарстан прибыли полторы тысячи спортсменов из 23 регионов страны. Турнир является рейтинговым, его результаты влияют на формирование состава спортивной сборной страны. Казань принимает соревнования подобного статуса впервые.
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