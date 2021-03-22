День в истории: Татаро-Башкирская республика, первая ТВ-студия и праздник таксистов
Чем примечательна дата 22 марта
Сегодня, 22 марта, свой профессиональный праздник отметят таксисты по всему миру. В этот день родились русский живописец и график Леонид Пастернак, советский режиссер театра и кино Григорий Козинцев, советский и российский музыкант Валерий Сюткин, российский авиаконструктор Юрий Блохин, американская актриса Риз Уизерспун, советский яхтсмен Андрей Балашов. Кроме того, 22 марта принято считать днем рождения Московского художественного театра, и ровно 20 лет назад в этот день Госмузей республики стал называться Национальным. О самых интересных событиях даты — в обзоре «Реального времени».
Кафедра армянского языка, Татаро-Башкирская республика, Нацмузей
22 марта 1832 года языковед Мартимьян Иванов сдал экзамен в Казанском университете и получил специальность учителя татарского языка. В 1842 году в типографии университета Казани он издал хрестоматию по татарской литературе, включив в нее и переводы русских произведений.
В этот же день в 1839 году было решено создать кафедру армянского языка в Казанском университете. Кафедра была открыта в 1842 году под руководством Степана Назарьянца.
В 1918 году 22 марта была образована автономная Татаро-Башкирская советская республика. Но проект не реализовали, а Башкирская АССР стала отдельной республикой. Создание Татаро-Башкирской советской республики поддерживал политический деятель Мирсаид Султан-Галиев.
22 марта 2000 года Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова получил сертификат летной годности для среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета Ту-204. На Ту-204 установлены электронно-цифровая система управления двигателями с полной ответственностью (FADEC) и другие современные технологические системы.
Ровно 20 лет назад, в 2001 году, в этот же весенний день Государственный музей республики Татарстан сменил название на Национальный музей республики. История музея берет свое начало в 1894 году. На сегодняшний день он является одним из самых больших музеев истории и культуры Поволжья.
Этот день считается днем памяти Героя Советского Союза Петра Лихачева. Он родился 21 февраля 1906 года в селе Порфировка ныне Спасского района Татарстана. Во время Великой Отечественной войны Петр Тимофеевич был помощником командира взвода 32-го стрелкового полка Западного фронта. 21 марта 1942 года завязался бой между фашистами и группой из 16 бойцов во главе со старшим сержантом Лихачевым. Бой не прекращался 30 часов. Петр Лихачев вместе со своими товарищами пал смертью храбрых во время рукопашной схватки 22 марта 1942 года.
Первая ТВ-студия и самый длительный полет в космосе
22 марта 1951 года была создана Центральная студия телевидения. Эмблемой студии ранее была Шуховская башня. Вещание в первые годы производилось только на Москву и Петербург. С 1 января 1955 года программа Центральной студии транслируется каждый день. Помимо информационных передач по телевизору можно было посмотреть фильмы и театральные спектакли. В 1964 году впервые в стране провели телевизионную трансляцию Олимпийских игр из Японии.
В этот день в 1897 году в ресторане «Славянский базар» происходит встреча театрального режиссера Константина Станиславского и драматурга Владимира Немировича-Данченко. Этот день считают днем рождения Московского художественного театра. Тогда была выбрана программа нового театра. Станиславский и Немирович-Данченко говорили о том, что театр должен перестать быть наигранным и пафосным. По их замыслу, театру необходимо было стать ближе к зрителям. Основу труппы театра составили воспитанники драматического отделения Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества.
22 марта 1995 года на Землю вернулся советский и российский космонавт Валерий Поляков. Во время своего второго полета Валерий Владимирович установил мировой рекорд пребывания в космосе (437 суток и 18 часов). В 1965 году получил диплом врача. После он стал доктором медицинских наук и профессором медицины. В самом долгом полете он был в роли врача-космонавта-исследователя.
Международный день таксиста, альбом The Beatles «Please Please Me»
22 марта — Всемирный день водных ресурсов. Праздник учрежден ООН в 1993 году. В этот день проводятся большие информационные компании, посвященные проблемам нехватки водного ресурса или загрязнения водных пространств. В некоторых странах вода перестала быть безопасным источником жизни. Чистой пресной воды становится все меньше. Увеличение промышленности, рост населения и изменение климата усиливает этот процесс.
В 1907 году в этот день в столице Великобритании появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. В Москве первое такси появилось также в сентябре 1907 года. В Санкт-Петербурге таксомоторный промысел получил широкое развитие. Первые специальные автомобили-такси в Петербурге появились в этом же году. Их купили в Австро-Венгрии у фирмы Velox. Сегодня праздник отмечают те, кто помогает быстро и комфортно добраться до нужного местоположения.
22 марта 1963 года The Beatles выпускает свой дебютный альбом «Please Please Me». Помимо своих собственных песен на пластинке присутствовали и каверы на другие популярные композиции. Заглавная песня «Please Please Me» заняла первое место в британских хит-парадах. Слова и музыку для всех песен группы написали Джон Леннон и Пол Маккартни.
комментарии
Спасибо за напоминание.
В 1832 году Иванов стал учителем "татарского языка" (тюркского языка народов Поволжья), на котором говорили все тюрки Волжско-Уральского региона (на различных диалектах).
В 1918 году красные диктаторы Ленин и Троцкий создали Татаро-Башкирскую республику и тем самым "инициировали" разделение сложившегося единого этноса поволжских тюркских мусульман (с единым литературным языком) на "татар" и "башкир".
Пришлось "создавать" "отдельные" литературные "башкирский" и "татарский" языки.
С тех пор идут бесконечные споры кто "татарин", а кто "башкир".
И кто на каком языке говорит.
Хотя различия в диалектах тюрок Волго-Уральского региона в 1918 году были не больше, чем различия в диалектах "владимирца" и "рязанца".
Но "владимирцы" и "рязанцы" в 21 веке окончательно "слились" в единый этнос.
А "татары" и "башкиры" благодаря марксисту Ленину до сих пор выясняют отношения в бесконечных догматических спорах.
Хотя, исходя из анализа современных языковых тенденций, довольно скоро все жители малюсенькой планетки Земля станут или "англичанами", или "китайцами".
А может возникнет новый единый язык для всех членов "земной команды"?
И новая единая фонетическая азбука для этого языка?
Но это не означает, что надо приближать насильственными действиями Мировую языковую и азбучную (алфавитную) революцию, как с помощью массового террора пытались приблизить Мировую марксистскую (коммунистическую) революцию и установить свою планетарную диктатуру международные марксисты-террористы Ленин и Троцкий.
Каждый человек в праве говорить, писать и общаться на любом языке.
Или на двух.
Или на десяти.
Или на 100.
Или на всех 7 тысячах языках, которые в начале 21 века используются на малюсенькой планетке Земля, несущейся с огромной скоростью в ледяном Космическом пространстве в неизвестном направлении.
Народы Поволжья, в том числе и тюркские поволжские мусульмане, когда Тимур (Тамерлан) разрушил в конце 14 века столицу Золотой Орды Сарай и тем самым уничтожил государство чингизидов, поддержали Москву, когда она стала собирать в единое целое бывшие золотоордынские территории.
И Москва стала Новой Столицей "Новой Золотой Орды".
В элиту Нового Российского государства вошло огромное количество представителей поволжских тюркских мусульман, под обобщающим названием "татары" (так называли в то время всех мусульман - и монгол-чингизидов, и тюрок, и др.).
Рост Москвы начался много десятилетий после разгрома Тимуром Золотой Орды. Причем большая часть поволжских тюрко-татар активно воевала против московской экспансии. Московия - ошибка ханов Золотой Орды и прежде всего хана Узбека. Она не может рассматриваться как правопреемница Золотой Орды, скорее это реинкарнация Византии на пепелище после развала Золотой Орды. Сорняк принесший крепостное право, ксенофобию, религиозные гонения, депортацию народов, запреты на профессии и прочая, прочая скрепы...
Всего этого в Золотой Орде не было.
Многие из запечатленных на фотографии обманутых солдат погибнут в кровавой братоубийственной "классовой" Гражданской войне, умрут страшной голодной смертью во времена "военного коммунизма" в 1918 - 1923 гг., будут уничтожены ЧК-ГПУ-НКВД в ходе внутрипартийной борьбе за власть в марксистской партии в 1920 - 1950-х гг.
Может кто-то из читателей уважаемого РВ сможет их прочитать?
Было бы чрезвычайно интересно.
Первые проповедовали ленинский лозунг "Превратим империалистическую войну в Гражданскую войну" и славили "вождей Интернационала" и диктатуру "пролетариата".
А вторые проповедовали лозунг "Занимайтесь Любовью, а не войной" и славили Свободу.