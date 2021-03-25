Минниханов, Гузаиров и Ко помогут оцифровать госуправление в регионах России

Ассоциация содействия цифровому развитию Татарстана обучит муниципальных чиновников цифровому управлению

Фото: пресс-служба Innostage

Через несколько недель в России начнет работу единый Координационный центр цифрового госуправления во главе с Дмитрием Чернышенко — правой рукой Михаила Мишустина. Реализацию такого проекта в масштабах нашей огромной страны можно будет смело приравнять к подвигу, совершить который без содействия передовых регионов попросту невозможно. «Руку помощи» федеральным партнерам готов протянуть Татарстан, где в минувшем году заработал один из первых в стране Ситуационных центров. Он позволяет не просто оцифровывать, но и качественно улучшать принимаемые в масштабах республики управленческие решения. Подробнее об устройстве СЦ РТ, успешных примерах использования аналитической платформы и тренде на системное обновление механизма госуправления в целом — читайте в материале «Реального времени».

Цифровое государство

В апреле 2021 года в России заработает Координационный центр, призванный координировать работу всех органов исполнительной власти, в том числе в регионах, над срочными задачами и инцидентами. Создание этой принципиально новой структуры в правительстве подтверждает усиливающийся в последнее время тренд на системное обновление механизма госуправления.

При создании системы управления инцидентами и рисками социально-экономического развития будут использоваться цифровые технологии. Фактически КЦ станет межведомственной экспертно-аналитической цифровой платформой, которая в режиме реального времени будет поддерживать принятие оперативных мер, содействовать выработке предложений по стратегическим целям, а также управлять процессом осуществления утвержденных решений.

КЦ, который совсем недавно возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, также будет накапливать и систематизировать опыт управления приоритетными задачами в органах власти, разрабатывать планы, шаблоны и рекомендации по их применению.

Интеграция с регионами

Опорными элементами масштабной программы обновления системы госуправления являются Ситуационные центры (СЦ) — как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Ядром цифровой системы управления страной является СЦ Аналитического центра при правительстве России. В его структуру входит стратегическая группа, которая интерпретирует поручения правительства и ставит конкретные задачи. Также в его рамках сформирован единый центр компетенций в лице представителей федеральных органов исполнительной власти. В остальном концепция «головного» СЦ не сильно отличается от региональных центров — в обоих случаях речь идет о сборе и анализе больших данных для принятия решений по различным инцидентам.

Опорными элементами масштабной программы обновления системы госуправления являются Ситуационные центры (СЦ) — как на федеральном, так и на региональном уровнях. Ядром цифровой системы управления страной является СЦ Аналитического центра при правительстве России. Фото ac.gov.ru

В настоящий момент одной из важнейших задач является интеграция федерального СЦ с регионами. Это позволит создать единую систему управления инцидентами, объединяющую федеральный и региональный уровни, предоставить доступ регионов к информационно-аналитическим ресурсам СЦ Аналитического центра для решения местных задач, а также обеспечить принятие решений правительства на базе региональных данных.

Кейс Татарстана

Татарстан, успешно запустивший региональный Ситуационный центр в партнерстве с разработчиком аналитической платформы, ИТ-компанией Innostage, вновь оказался в авангарде цифровой трансформации. Республика готова делиться своим опытом с коллегами из других субъектов, дабы ускорить процесс интеграции в масштабах страны.



Причем у республики есть не только программные решения, но и практика преодоления типовых ошибок и препятствий. Через это пройдут все регионы — с опытом Татарстана путь станет значительно приятнее и короче.

Как и можно было ожидать, наиболее актуальной и неотложной для решения задачей сегодня является повышение уровня компетенции руководителей министерств, ведомств, органов местного самоуправления. Без этого с большой степенью вероятности цифровая трансформация в республике не будет успешной. Отдельные фрагментарные решения положение дел не изменят, — заявил заместитель руководителя рабочей группы развития республиканского ситуационного центра Рифкат Минниханов.

Для решения этой проблемы специально созданное объединение разработчиков под названием «Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан» организует обучение представителей органов власти муниципальных образований региона для работы по платформе ситуационного центра. Инициативу объединения поддержал президент республики.

Задача, которую неизвестно как решать

Как поясняет заведующий Центром цифровых технологий Института прикладных исследований АН РТ Евгений Биряльцев, СЦ рассматривается как аналитическое подразделение, которое должно решать задачи, не входящие в обязанности отдельных министерств и ведомств.

— Задачи, о которых идет речь — это выявление, мониторинг и сценарное моделирование неблагоприятных явлений в экономике, социальной и политической сферах, — объясняет эксперт. — Сказать заранее, какие задачи будет решать СЦ завтра — невозможно. По сути, это задача, которую неизвестно как решать, и этим занимается наука — она выработала подходы и определенные последовательности. Следовательно, задача СЦ сродни научной.

Источником информации для принятия решений являются большие данные, накопленные в различных информационных системах. В первую очередь необходимо изучить, что именно есть в этих данных, относительно возникшей задачи, а затем обобщить информацию в виде аналитических моделей, которые позволят предсказывать развитие ситуации.

О непосредственно ситуационном моделировании «Реальному времени» рассказал руководитель направления разработки бизнес-решений компании Innostage Федор Селезнев.

— На процесс моделирования накладывают отпечаток два фактора: очень жесткие дедлайны и то, что заказчика интересует валидность самого процесса моделирования. В таких условиях в качестве основного инструмента нашими разработчиками было выбрано создание платформы без программирования, с легко читаемой постановкой и решением задач, а также обеспечением совместной работы всех участников проекта, вне зависимости от их компетенций в ИТ. Платформа Ситуационного центра решает все эти задачи, — поясняет эксперт.

Наш собеседник подчеркивает, что в платформе, разработанной ГК Innostage для СЦ РТ, применяется графо-модульный принцип, который позволяет быстро разработать модель, легко ее модифицировать и дорабатывать по ходу дела.

Big data и пандемия

Пожалуй, наиболее ярким примером использования платформы служит аналитика по COVID-19, использованная в рамках республиканского СЦ в прошлом году в разгар пандемии.

— Медики обратились к нам с вопросом: «А нельзя ли спрогнозировать то, как будет протекать заболевание, исходя из имеющегося мирового опыта?». Их интересовал расчет нагрузки на систему здравоохранения. Это был апрель-май, когда вообще не было никакой информации по России, так что изначально использовались данные из открытых источников: первым стал Институт Джона Хопкинса, активно использовалась статистика США и Германии, также данные по заболеваемости подготовили сами медики, изучив данные по линии Минздрава, плюс, мы изучили индекс самоизоляции Яндекса. К тому моменту, когда мы построили модель, в РТ заболело всего порядка трех человек, — вспоминает руководитель Innostage Айдар Гузаиров.

По его словам, первой была решена задача по построению базовой модели прогнозирования.

По словам Айдара Гузаирова, первой была решена задача по построению базовой модели прогнозирования.

— Мы взяли исходные данные, применили математический метод, провели обучение модели и построили прогноз. Проверили на различных данных, подтвердили жизнеспособность модели и приступили к расширению ее функционала, — объясняет Федор Селезнев. Следующий этап — расчет нагрузки на здравоохранение (прогноз показывал, сколько нужно будет койко-мест, аппаратов ИВЛ, кислорода). Затем последовало расширение модели по возрастным и социальным группам. Следующая стадия — ослабление ограничительных мер в рамках РТ по временным интервалам и анализ мер. И, наконец, последний этап — потери бюджета и затраты на больничные листы. Все это проходило интерактивно, временные затраты составляли по 3-4 дня или неделю максимум. Полностью работа была завершена за 3-4 недели.

Помимо модели по ковиду, платформа используется в различных сферах: так, совместно с Центром социально-экономических исследований РТ ИТ-компанией было разработано порядка 120 моделей — в области транспорта, экологии и других направлениях.

— Платформа СЦ и наши подходы используются в различных областях. Это позволяет региону рассчитывать свои показатели, работать над ними, выявлять аномальные данные, поступающие из госорганов, подготавливать аналитику внутри республики и за ее пределами, реализовывать различные сценарии в режиме «а что, если», плюс, при необходимости модель можно быстро доработать, — резюмирует Селезнев.

Показатели эффективности: первые успехи на уровне муниципалитета

За федеральным и региональными Ситуационными центрами, которые были подробно разобраны выше, следует муниципальный уровень. У Татарстана и ГК Innostage есть опыт и в этой части — речь о пилотном СЦ Елабужского района республики.

За федеральным и региональными Ситуационными центрами, которые были подробно разобраны выше, следует муниципальный уровень

На уровне муниципалитета структура Ситуационного центра состоит из трех основных элементов: руководителя (он взаимодействует с республиканским СЦ, ведомствами и ставит задачи), администратора (курирует направления, ищет инструменты для решения задач, взаимодействует с органами местного самоуправления), специалистов (отвечают за сбор, обработку, анализ данных).

Основные задачи такого СЦ сводятся к инвентаризации ресурсов, сбору и анализу информации, актуализации данных, моделированию прогнозов, проектной деятельности, а также поиску цифровых решений для оптимизации работы муниципальных служащих.

— Мы сконцентрировались на моделях экономического спектра и разрабатываем модели для увеличения роста МСП, — рассказывает заместитель руководителя исполнительного комитета по экономическому развитию Елабужского муниципального района РТ Тимур Никонов. — Елабуга — моногород, развиты в основном машиностроение и деревообработка, есть простор для диверсификации производства, при этом доля МСП в валовом территориальном продукте составляет 22,8%.

Еще одна задача — сбор данных для расчета 15 показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц. По словам Никонова, здесь возникли определенные трудности: отсутствие информации об огромном сегменте экономики по сектору МСП, а также зональная организация деятельности территориальных органов власти, не позволяющая получать информацию отдельно муниципалитетами. Тем не менее, в данный момент система позволяет считывать все необходимые показатели и отслеживать их динамику.

— Несколько цифр: в начале 2020 года Елабужский район находился на 20 месте по социально-экономическому развитию среди 45 муниципальных образований РТ. Благодаря проведенному сбору и анализу данных, на основании которых принимались управленческие решения, уже в сентябре мы заняли девятое место, — отмечает Никонов.

Перспективы использования платформы СЦ для мониторинга ключевых показателей эффективности муниципалитетов Татарстана оценил и министр экономики РТ. По словам Мидхата Шагиахметова, аналитические возможности разработки могут быть использованы для работы с муниципалитетами республики уже в ближайшее время.

«Понимание муниципалитетами их вклада в экономику республики очень важно. Это позволяет организовать планомерную работу по проблемным направлениям», — сказал Шагиахметов.

Помощь республиканским поликлиникам

Возможности механизма СЦ также планируется применить в системе здравоохранения Татарстана. На коллегии Минцифры РТ была представлена модель анализа нагрузки на поликлиники. Первой задачей модели будет выявление объема загруженности каждого амбулаторного звена региона. Второй задачей станет прогноз дальнейшего развития.

Перераспределение нагрузки в условиях активного ввода в строй жилья на территории города — не панацея. Необходимо внимательно подходить к планированию социальной инфраструктуры новых жилищных комплексов, — считает заместитель министра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, задачей является создание модели, позволяющей оценить нагрузку на амбулаторное звено не только за счет проживающего в пределах зоны прикрепления поликлиники, но и в пределах установленного расстояния досягаемости лечебного учреждения для жителей районов. «Это позволит нам более широко использовать термин «Казанская агломерация» и обеспечить население доступной и качественной помощью вне зависимости от места проживания», — отметил Жаворонков.

Как любит говорить президент России Владимир Путин, «времени на раскачку нет». Однако рассчитывать на быструю трансформацию живущей в 11 часовых поясах и 85-ти федеральных субъектах огромной страны — достаточно наивно. Впрочем, очевидно, что больше других выиграют те регионы, которые быстрее поймут неизбежность грядущих перемен и возглавят процесс их воплощения в действительность.