Казанский «Зенит» сам отдает победу «Заксе» в первом полуфинале Лиги чемпионов

Четыре итога домашнего полуфинала «Зенит-Казань»-«Закса»

Единственный оставшийся представитель России в волейбольной Лиге чемпионов «Зенит-Казань» наверняка уже устал от соперников из Польши — весь евросезон жребий сводит его с командами из этой страны. «Закса» же среди них в нынешнем сезоне, пожалуй, самая опасная — победой над «Чивитановой» поляки сделали заявку на победу в турнире. И вчера на паркете казанского Центра волейбола они это подтвердили, переломив встречу уже будучи на волоске от «сухого» поражения и увезя неожиданную победу из Казани. О том, как Алекно и Михайлов предупреждали об опасностях «Заксы», а команда не услышала и отдала игру с 2:0, как провалился Беднож, а сам Максим не смог вытащить игру в одиночку — в разборе первого полуфинала «Реального времени».

«Закса» стала главным соперником казанцев в Лиге чемпионов

Так уж вышло, что в течение сезона жребий сводил казанский топ-клуб едва ли не со всем светом элиты польского волейбола. На групповом этапе казанцы попали в одну группу с «Ястшембски». Вот только команда из Ястшембе-Здруй так «на войну и не явилась» — пропустили оба этапа, в Берлине и Казани из-за эпидемии «ковида» в команде.

В четвертьфинале «Зениту» было суждено сражаться со «Скра» из Белхатува. И надо сказать, что легко прогуляться там не удалось — во второй игре пришлось попотеть, чтобы выбить «3:2» по партиям.

И вот в полуфинале единственный оставшийся российский клуб встретился с польской «Заксой» которая, напомним, в мае 2018 года играла в казанском «Финале четырех» Лиги чемпионов. Правда тогда поляки проиграли и полуфинал, и матч за третье место.

С тех пор команда из Кендзежин-Козле серьезно подтянулась в качестве игры. Особенно мощный скачек у «Заксы» случился именно в нынешнем сезоне. В четвертьфинале «Закса» Николы Грбича уже сумела выбить одного из главных фаворитов турнира — итальянскую «Чивитанову». Они выиграли у напичканной звездами итальянской команды — 3:1 в гостях, но уступили 0:3 у себя дома, однако сумели вырвать победу в «золотом» сете.

Особенно мощный скачек у «Заксы» случился именно в нынешнем сезоне

На основе этого четвертьфинала наставник «Зенита» Владимир Алекно перед домашней игрой настороженно резюмировал, что эта команда сегодня сверхопасна:

«Они играют очень хорошо. Их общая игра — наверное, это лучше, что я видел за последнее время из клубных команд. там мяч просто «пол листа» ты не добьешь до пола, — говорил клубному телевидению главный тренер «Зенита».

Слова своего наставника подтверждал и доигровщик казанского клуба Максим Михайлов.

«Поляки сейчас показывают, возможно, лучший волейбол в Лиге чемпионов. У «Заксы» очень сбалансированный состав плюс хорошая подача. Игроки техничные, тактически хорошо обученные — всё умеют делать: знают где рискнуть, а где скинуть», — приводил слова Максима Михайлова пресс-сдлужба «Зенита».

Оба окажутся правы. Накануне «Закса» все-таки устроила настоящую взбучку «Зениту» когда казалось, что Казань уже дожмет эту игру — 2:0 по партиям и матчбол был в концовке третьего сета. Поляки сумели переломить ход игры и разрушить игру хозяев площадки.

Если в первых партиях атака казанцев составляла выше 70-ти процентов, то к четвертой партии она составляла всего лишь 42% реализации. Перед ответным поединком «Закса» имеет весьма прилиные шансы пройти в финал — чтобы не переводить на «золотую партию», казанцам нужно будет выигрывать в Польше 3:0 или 3:1.

Блок казанцев — вот то преимущество, против которого поляки могли быть подготовлены не так хорошо

Блок стал краеугольным камнем этого противостояния

На старте матча обе команды долго примеривались и никак не могли наладить игру на блоке. А именно этот компонент играл важнейшую роль в противостоянии двух мастеровитых команд.

Блок казанцев — вот то преимущество, против которого поляки могли быть подготовлены не так хорошо. В чемпионате Польши играть у сетки так, как это умеет делать «Зенит» вряд ли кто-то умеет. Впрочем, «Закса» явно готовилась к высокому блоку «Зенита» в первой партии даже нарастили свой блок. Именно от того, кто окажется расторопнее и мастеровитее у сетки и зависело, кто возьмет первую и такую упорную партию. Поначалу Казани вроде удалось воспользоваться этим преимуществом, но потом игра у сетки расстроилась.

Когда счет был 22:21 Владимир Алекно взял тайм-аут — сбывалось его предсказание. Алекно объяснял, что поляки свой блок тоже поднарастили и как действовать и казанцы все-таки завершили первую партию — 25:22.

А уже в четвертой партии (самой слабой в исполнении казанцев) «Закса» сумела его взять как-раз за счет удачной игры на блоке — 5:4 по выиграла «Закса» блок, и сравнялась в счете по сетам.

Своей сильной стороной казанцы воспользоваться сполна не смогли, и закономерно проиграли. И в этом, кстати, не последняя роль Бедножа.

У польского доигровщика «Зенита» абсолютно не шла игра в первой партии

Беднож провалил игру с соотечественниками

Польский доигровщик в нынешней Лиге чемпионов играет словно по настроению — берлинские игры в декабре он провалил и даже на фоне побед было заметно, что Бартош выбивается из общей картинки. Особенно было заметно, что он не справлялся Беднож в игре с «Любляной», которую казанцам удалось вытянуть не без труда.

Уже в казанском февральском этапе поляк сыграл неплохо — тогда казанская команда выбивалась из затяжной ямы с серией поражений, и на общей волне подъема Беднож тоже как будто духом воспрял и выдал классный отрезок. В целом в российской Суперлиге хватает его средних ресурсов, чтобы быть на приемлемом уровне.

Вчера же на фоне реальной силы и мощной обороны «Заксы» мы увидели, что Бартош на этой стадии не помощник. У польского доигровщика «Зенита» абсолютно не шла игра в первой партии — у него было три попытки, и все завершились ошибками.

От него не было помощи в атаке и дальше — каждая его атака в основном улетала в аут, причем на метр-два. При этом его появление на площадке тут же приводило к неразберихе — атака не работала. Бартош не решал важные моменты на краю сетки, когда можно было решать партию или игру (как в третьей партии, которую можно было делать последней). Шутка ли, первая удачная подача у поляка вышла лишь в четвертой партии, да и та закончилась ничем — «Закса» сумела принять и набрать свое очко.

Четыре ошибки в приеме было у Бедножа к середине четвертого сета. Лишь 39% в атаке, ошибки на приеме и катастрофическая подача — вот краткое описание вчерашнего выступления поляка.

И только в пятой партии он был близок к тому, чтобы спасти «Зенит» когда гости уже подавали на матчбол (сделал с 12:14 на 13:14) а потом и наконец-то наберет с подачи, попав в Заторского — 14:14. Для итоговой победы этого не хватит — брать игру на себя и спасать положение Беднож должен был намного раньше, чем в концовке пятого сета.

Именно его подачи сыграли ключевую роль в первой упорной партии, во второй его подачи убивали все попытки переломить игру гостей

Для победы одного Максима Михайлова не хватило

Пожалуй, единственным волейболистом «Зенита», который провел вчерашний полуфинал на своем уровне (а где-то даже выше среднего) стал, конечно же, Максим Михайлов.

Когда вся казанская команда опускала руки, не шла подача у Александра Будько, расстраивалась игра у Эрвина Нгапета, диагональный казанцев выходил на подачу и заряжал свою пушку либо под максимально неудобный прием, либо сразу — на вылет.

Именно его подачи сыграли ключевую роль в первой упорной партии, во второй его подачи убивали все попытки переломить игру гостей.

Именно он делал матчбол в третьей партии своей игру у сетки. Но только лишь его усилий (с некоторой помощью Вольвича и Волкова) оказалось недостаточно. «Закса» в этот день сработала как более слаженный механизм, а не только лишь Камил Семенюк и Лукаш Качмарек.

За четыре сета в 25 атаках у Михайлова была всего одна ошибка. Но в пятом сете осечку при очередной попытке случилась и казанского «пулемета». Впрочем, вопросов к Максиму по этому матчу быть не может никаких. Он сыграл как настоящий лидер. Вот только легионеры и остальные в этот день не поддержали. Всего на счету Михайлова будет 23 очка.

Эрик Добролюбов, фото zenit-kazan.com