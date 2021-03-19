Казанский «Зенит» сам отдает победу «Заксе» в первом полуфинале Лиги чемпионов
Четыре итога домашнего полуфинала «Зенит-Казань»-«Закса»
Единственный оставшийся представитель России в волейбольной Лиге чемпионов «Зенит-Казань» наверняка уже устал от соперников из Польши — весь евросезон жребий сводит его с командами из этой страны. «Закса» же среди них в нынешнем сезоне, пожалуй, самая опасная — победой над «Чивитановой» поляки сделали заявку на победу в турнире. И вчера на паркете казанского Центра волейбола они это подтвердили, переломив встречу уже будучи на волоске от «сухого» поражения и увезя неожиданную победу из Казани. О том, как Алекно и Михайлов предупреждали об опасностях «Заксы», а команда не услышала и отдала игру с 2:0, как провалился Беднож, а сам Максим не смог вытащить игру в одиночку — в разборе первого полуфинала «Реального времени».
«Закса» стала главным соперником казанцев в Лиге чемпионов
Так уж вышло, что в течение сезона жребий сводил казанский топ-клуб едва ли не со всем светом элиты польского волейбола. На групповом этапе казанцы попали в одну группу с «Ястшембски». Вот только команда из Ястшембе-Здруй так «на войну и не явилась» — пропустили оба этапа, в Берлине и Казани из-за эпидемии «ковида» в команде.
В четвертьфинале «Зениту» было суждено сражаться со «Скра» из Белхатува. И надо сказать, что легко прогуляться там не удалось — во второй игре пришлось попотеть, чтобы выбить «3:2» по партиям.
И вот в полуфинале единственный оставшийся российский клуб встретился с польской «Заксой» которая, напомним, в мае 2018 года играла в казанском «Финале четырех» Лиги чемпионов. Правда тогда поляки проиграли и полуфинал, и матч за третье место.
С тех пор команда из Кендзежин-Козле серьезно подтянулась в качестве игры. Особенно мощный скачек у «Заксы» случился именно в нынешнем сезоне. В четвертьфинале «Закса» Николы Грбича уже сумела выбить одного из главных фаворитов турнира — итальянскую «Чивитанову». Они выиграли у напичканной звездами итальянской команды — 3:1 в гостях, но уступили 0:3 у себя дома, однако сумели вырвать победу в «золотом» сете.
На основе этого четвертьфинала наставник «Зенита» Владимир Алекно перед домашней игрой настороженно резюмировал, что эта команда сегодня сверхопасна:
«Они играют очень хорошо. Их общая игра — наверное, это лучше, что я видел за последнее время из клубных команд. там мяч просто «пол листа» ты не добьешь до пола, — говорил клубному телевидению главный тренер «Зенита».
Слова своего наставника подтверждал и доигровщик казанского клуба Максим Михайлов.
«Поляки сейчас показывают, возможно, лучший волейбол в Лиге чемпионов. У «Заксы» очень сбалансированный состав плюс хорошая подача. Игроки техничные, тактически хорошо обученные — всё умеют делать: знают где рискнуть, а где скинуть», — приводил слова Максима Михайлова пресс-сдлужба «Зенита».
Оба окажутся правы. Накануне «Закса» все-таки устроила настоящую взбучку «Зениту» когда казалось, что Казань уже дожмет эту игру — 2:0 по партиям и матчбол был в концовке третьего сета. Поляки сумели переломить ход игры и разрушить игру хозяев площадки.
Если в первых партиях атака казанцев составляла выше 70-ти процентов, то к четвертой партии она составляла всего лишь 42% реализации. Перед ответным поединком «Закса» имеет весьма прилиные шансы пройти в финал — чтобы не переводить на «золотую партию», казанцам нужно будет выигрывать в Польше 3:0 или 3:1.
Блок стал краеугольным камнем этого противостояния
На старте матча обе команды долго примеривались и никак не могли наладить игру на блоке. А именно этот компонент играл важнейшую роль в противостоянии двух мастеровитых команд.
Блок казанцев — вот то преимущество, против которого поляки могли быть подготовлены не так хорошо. В чемпионате Польши играть у сетки так, как это умеет делать «Зенит» вряд ли кто-то умеет. Впрочем, «Закса» явно готовилась к высокому блоку «Зенита» в первой партии даже нарастили свой блок. Именно от того, кто окажется расторопнее и мастеровитее у сетки и зависело, кто возьмет первую и такую упорную партию. Поначалу Казани вроде удалось воспользоваться этим преимуществом, но потом игра у сетки расстроилась.
Когда счет был 22:21 Владимир Алекно взял тайм-аут — сбывалось его предсказание. Алекно объяснял, что поляки свой блок тоже поднарастили и как действовать и казанцы все-таки завершили первую партию — 25:22.
А уже в четвертой партии (самой слабой в исполнении казанцев) «Закса» сумела его взять как-раз за счет удачной игры на блоке — 5:4 по выиграла «Закса» блок, и сравнялась в счете по сетам.
Своей сильной стороной казанцы воспользоваться сполна не смогли, и закономерно проиграли. И в этом, кстати, не последняя роль Бедножа.
Беднож провалил игру с соотечественниками
Польский доигровщик в нынешней Лиге чемпионов играет словно по настроению — берлинские игры в декабре он провалил и даже на фоне побед было заметно, что Бартош выбивается из общей картинки. Особенно было заметно, что он не справлялся Беднож в игре с «Любляной», которую казанцам удалось вытянуть не без труда.
Уже в казанском февральском этапе поляк сыграл неплохо — тогда казанская команда выбивалась из затяжной ямы с серией поражений, и на общей волне подъема Беднож тоже как будто духом воспрял и выдал классный отрезок. В целом в российской Суперлиге хватает его средних ресурсов, чтобы быть на приемлемом уровне.
Вчера же на фоне реальной силы и мощной обороны «Заксы» мы увидели, что Бартош на этой стадии не помощник. У польского доигровщика «Зенита» абсолютно не шла игра в первой партии — у него было три попытки, и все завершились ошибками.
От него не было помощи в атаке и дальше — каждая его атака в основном улетала в аут, причем на метр-два. При этом его появление на площадке тут же приводило к неразберихе — атака не работала. Бартош не решал важные моменты на краю сетки, когда можно было решать партию или игру (как в третьей партии, которую можно было делать последней). Шутка ли, первая удачная подача у поляка вышла лишь в четвертой партии, да и та закончилась ничем — «Закса» сумела принять и набрать свое очко.
Четыре ошибки в приеме было у Бедножа к середине четвертого сета. Лишь 39% в атаке, ошибки на приеме и катастрофическая подача — вот краткое описание вчерашнего выступления поляка.
И только в пятой партии он был близок к тому, чтобы спасти «Зенит» когда гости уже подавали на матчбол (сделал с 12:14 на 13:14) а потом и наконец-то наберет с подачи, попав в Заторского — 14:14. Для итоговой победы этого не хватит — брать игру на себя и спасать положение Беднож должен был намного раньше, чем в концовке пятого сета.
Для победы одного Максима Михайлова не хватило
Пожалуй, единственным волейболистом «Зенита», который провел вчерашний полуфинал на своем уровне (а где-то даже выше среднего) стал, конечно же, Максим Михайлов.
Когда вся казанская команда опускала руки, не шла подача у Александра Будько, расстраивалась игра у Эрвина Нгапета, диагональный казанцев выходил на подачу и заряжал свою пушку либо под максимально неудобный прием, либо сразу — на вылет.
Именно его подачи сыграли ключевую роль в первой упорной партии, во второй его подачи убивали все попытки переломить игру гостей.
Именно он делал матчбол в третьей партии своей игру у сетки. Но только лишь его усилий (с некоторой помощью Вольвича и Волкова) оказалось недостаточно. «Закса» в этот день сработала как более слаженный механизм, а не только лишь Камил Семенюк и Лукаш Качмарек.
За четыре сета в 25 атаках у Михайлова была всего одна ошибка. Но в пятом сете осечку при очередной попытке случилась и казанского «пулемета». Впрочем, вопросов к Максиму по этому матчу быть не может никаких. Он сыграл как настоящий лидер. Вот только легионеры и остальные в этот день не поддержали. Всего на счету Михайлова будет 23 очка.
Справка
Центр волейбола. г. Казань
18 марта 2021 года
«Зенит-Казань» — «Закса» 2:3 (25:22, 25:22, 27:29, 22:25, 14:16)
Самые результативные: Михайлов (23), Нгапет (17). Беднорж (16), Волков (11) — Качмарек (22), Семенюк (27), Сливка (17), Кохановски (13).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым