От улицы и музея до гостиницы и станции метро: гид по знаковым местам Габдуллы Тукая в Казани

Прогулка по улицам, где жил и работал поэт и где увековечили память о нем

Фото: Олег Тихонов

Экскурсия по местам, связанным с именем великого поэта. В этом году исполняется 135 лет со дня рождения Габдуллы Тукая. «Реальное время» предлагает прогуляться по историческим местам Казани, с которыми ассоциируется жизнь и творчество «татарского Пушкина», вместе с казанским экскурсоводом Дианой Ишутиной.

Тукай о Казани

Казань занимала особое место в сердце татарского поэта. В книге «Знаменитые люди о Казанском крае» (Казань, Татарское книжное издательство, 1987 г.) опубликованы отрывки из биографических заметок и писем поэта, где он рассказывает об отчизне, родном народе и его жизни. Вот некоторые из них.

Из письма сестре Газизе, 1908 г.: «Казанью, как писал и раньше, я очень доволен. Много друзей. Приходилось знакомиться с интересными образованными девушками. Много газет. Каждый день выходят все новые книги. Читаем, пишем сами. Недавно написал довольно большую книгу стихов. Эта книга для детей, она иллюстрирована различными красочными рисунками. Вскоре выйдет из печати. Как только выйдет, пришлю Вам. После приезда в Казань написал две книги и получил сто рублей, по пятьдесят рублей за каждую. Однако расходы очень большие. Нужно как-то жить, на покупку различных книг, на белье, на еду, одежду, за номер — на все нужны деньги. Завтра в Казани будет литературный вечер. Там соберутся казанские мусульмане, женщины — все. Я дал согласие прочитать свое стихотворение «Беседа».

Казань занимала особое место в сердце татарского поэта. Фото: Ринат Назметдинов

Из письма Сагиту Сунчаляю, 1910 г.: «Друг мой! Казань я считаю нашей столицей, а татар Заказанья — коренным татарским народом, который не утратил до наших дней свою национальную особенность и не утратит ее в будущем».

Улица, площадь, сквер и станция метро Казани

Казанский экскурсовод Диана Ишутина рассказала об объектах столицы, которые носят имя великого поэта. Например, в честь Габдуллы Тукая названа улица в Старо-Татарской слободе Казани. Диана Ишутина отметила: «Тукай очень любил гулять по Сенному базару и Булаку, любил любоваться озером Кабан и посещать популярный татарский клуб «Шарык». Здесь также находилась редакция «Зарница», в которой он работал. На этой улице жили друзья поэта».

Центральная площадь города, которая сейчас также носит имя Тукая, сменила много названий: она была Рыбнорядской, Кооперативной и площадью Куйбышева. Сейчас ее часто именуют «Кольцом», но у этого названия более старые корни, чем может показаться. Дело в том, что в 1899 году впервые был запущен первый электрический трамвай. И в начале XX века на площади Тукая установили кольцо из рельсов, на котором трамваи разворачивались. Рельсы давно убрали, но в сознании народа «кольцо» сохранилось до сих пор.

Центральная площадь города, которая сейчас также носит имя Тукая, сменила много названий: она была Рыбнорядской, Кооперативной и площадью Куйбышева. Фото: Максим Платонов

На месте, где сейчас находится площадь, до 18 века было болотистое озеро Грузеево. Оно считалось окраиной Казани. Позже озеро засыпали, появился рыбный базар. Затем казанский архитектор В.И. Кафтырев представил план площади. Появились лавки, каменные дома, конно-железная дорога. Вскоре площадь стала самым людным местом города. Во времена СССР торговые ряды убрали, на их месте разбили сквер. Сейчас архитектурный ансамбль площади характеризуется смешанным стилем: модерн, сталинский ампир и хай-тек. Площадь Тукая притягивает туристов, поскольку находится рядом с главными улицами города, Петербургской и Баумана, откуда можно пройти к Казанскому кремлю.

Станция метро Габдуллы Тукая расположена на одноименной площади, на пересечении улиц Баумана, Пушкина и Петербургской. Станция двухпролетная и состоит из 12 колонн с одной островной платформой. Пешеходный тоннель из северной части ведет к подземному переходу под площадь Тукая и ТРЦ «Кольцо», а из южной части выходит на улицу Петербургскую. Станция выполнена из белого и зеленого мрамора, на стенах мы видим панно с изображениями героев татарских сказок и сам образ Габдуллы Тукая.

Прилегающий к площади Тукая сквер расположен в центре, его любят жители города и туристы. Территория сквера небольшая, но озелененная и ухоженная, благодаря красивым цветникам и газонам, аллеям и скамейкам. Миниатюрный парк можно назвать оазисом тишины в шумном городе. Летом в парке проводятся различные мероприятия.

Скульптурная композиция памятника включает каменный постамент, оформленный лентой с татарским орнаментом, и фигуру молодого поэта с раскрытой книгой в руках. Фото: Олег Тихонов

Памятники

В Казани несколько памятников великому поэту: в сквере Тукая, на Театральной улице у театра оперы и балета и на могиле поэта на старом татарском кладбище. Главным монументом считается первый в этом списке. Он был создан в 1958 году по архитектурному проекту Л.Н. Павлова группой скульпторов: С.С. Ахуном, Л.Е. Кербелем и Л.М. Писаревским.

Скульптурная композиция памятника включает каменный постамент, оформленный лентой с татарским орнаментом, и фигуру молодого поэта с раскрытой книгой в руках. Монумент входит в перечень объектов культурного наследия и охраняется государством. Благодаря высокому постаменту, четким линиям и полированным граням, памятник смотрится очень внушительно и виден с любой стороны площади.

Неудивительно, что один из памятников Тукаю находится у театра оперы и балета, отмечает Диана Ишутина. Ведь по его произведениям было создано три балета: «Шурале» Фарида Яруллина, «Водяная» Энвера Бакирова и «Кисекбаш» Рашида Губайдуллина. Творчество Тукая — источник вдохновения многих деятелей искусства. Каждый год в день рождения Тукая, 26 апреля, у памятников проходят Дни поэзии, поэты выступают со своими стихами. Также к этому дню приурочено присуждение Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая за лучшее произведение в области культуры и искусства.

Экспозиция музея рассказывает о судьбе и творчестве поэта. Кроме того, музей показывает жизнь различных слоев татарского общества конца XIX — начала ХХ веков. Фото: Олег Тихонов

Литературный музей

Музей был открыт в 1986 году к 100-летию со дня рождения Габдуллы Тукая. Он расположен в одном из красивейших зданий Старо-Татарской слободы Казани — в двухэтажном особняке конца XIX века «Дом Шамиля». Здание было построено по проекту архитекторов Г.Б. Руша и Ф.И. Амлонга. В 1882—1906 гг. здесь жил со своей семьей Мухаммадшафи Шамиль — средний сын предводителя народно-освободительного движения Дагестана имама Шамиля.

Экспозиция музея рассказывает о судьбе и творчестве поэта. Кроме того, музей показывает жизнь различных слоев татарского общества конца XIX — начала ХХ веков. В коллекции музея собраны личные вещи Габдуллы Тукая, его документы и даже посмертная маска. Ее сделали студенты медицинского факультета Казанского императорского университета. Также здесь есть последняя фотография поэта, которую сделали за 28 часов до смерти. Наиболее ценные экспонаты — мемориальные вещи поэта, среди которых плетеная дорожная корзина. Она была его вечной спутницей во всех путешествиях.

«Интересно, что многие тукаеведы утверждают — поэт никогда не был в Доме Шамиля, где сейчас располагается литературный музей, — добавила Диана Ишутина. — Этот особняк больше связан с похоронами Тукая, когда попрощаться с ним на Юнусовскую площадь пришло около 10 тысяч человек. Его хоронили в Ново-Татарской слободе на кладбище, а конец толпы был еще в центре города. В этот день все татарские газеты посвятили ему выпуски. Он был народным поэтом, люди выбрали его сами, они его полюбили».

В 1946 году, в 60-летие со дня рождения Габдуллы Тукая, Татарской государственной филармонии было присвоено его имя. Фото culture.ru

Татарская государственная филармония в Казани

Одной из крупнейших концертных организаций Казани считается Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая. Филармония была основана в 1937 году и ознаменовала собой новую эпоху татарской музыки. Здесь был создан симфонический оркестр, главным дирижером которого стал М. Шеппер. В период становления филармонии было не легко — привлечение слушателей и зрителей давалось с трудом. Казанские музыканты, деятели искусства, русские и татарские композиторы делали все, чтобы создать филармонии достойную репутацию.

Во время Великой Отечественной войны многие артисты были призваны в действующую армию. Оставшийся состав дал 1700 концертов в госпиталях и воинских частях на территории Татарстана. Тогда же был сформирован Отдел оперной и камерной музыки — старейший музыкальный коллектив филармонии. В послевоенные годы филармония начала широко выступать с гастролями. В 1946 году, в 60-летие со дня рождения Габдуллы Тукая, Татарской государственной филармонии было присвоено его имя.

В Казани Тукай прожил пять лет в номере гостиницы Булгар. Фото wikipedia.org

Больница и гостиница

«Казань всегда привлекала Тукая, притягивала его. Столица была полна книжных издательств, газет, каждый день здесь выпускались книги, — рассказывает Диана Ишутина. — Казанцы были близки ему по духу. Здесь жили его друзья: писатель Фатых Амирхан, Гафур Куллахметов и его сестры, поэт Сагит Рамиев, политический деятель Хусаин Ямашев, основоположники татарского театра Галиаскар Камал и Габдулла Кариев, профессиональная актриса Сахипжамал Гиззатуллина-Волжская. В Казани Тукай прожил пять лет в номере гостиницы Булгар. Все деньги он тратил на книги — у него все было уставлено книгами, углы, подоконники. Это был человек тонкой душевной организации, очень интеллигентный.

В больнице, в которой умер Тукай, он пробыл 1,5 месяца. Даже когда Тукай был при смерти, он продолжал работать. Его последний сборник был выпущен после смерти в 1914 году. Клячкинская больница на бывшей Вознесенской улице (сейчас улица Островского) стала его последним пристанищем. Он пробыл там с 26 февраля по 2 апреля 1913 года и до последнего работал. Именно в Казани он добился высоких творческих результатов. В Казани произведения Габдуллы Тукая выходили отдельными изданиями, многие прижизненно: за 5 лет творчества вышло 23 издания, за 1909-й — 9 отдельных сборников».

