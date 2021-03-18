Бизнес-аккаунт дня: студия-ателье Марины Шевчук

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 23-я

Фото: Ирина Шешлянникова

Марина Шевчук — многодетная мама, воспитывает четверых сыновей. Примерно 5 лет назад она решила претворить свою мечту в жизнь и открыла в Казани ателье по пошиву одежды по индивидуальным заказам. Но еще не все мечты, связанные с бизнесом реализованы. Советы по привлечению новых подписчиков — потенциальных заказчиков в соцсети «Инстаграм», где предпринимательница ведет бизнес-аккаунт, в рамках спецпроекта «Реального времени» дают SMM-эксперты.

Когда работа вдохновляет и радует

Первый раз в жизни за швейную машинку Марину посадил папа — ей было всего 5 лет. Как признается предприниматель, тогда она не понимала, зачем это нужно, но любовь к шитью проявилась постепенно. Идея шить и создавать что-то эксклюзивное, но в тенденциях моды, ее никогда не покидала. Свою первую коллекцию Марина Шевчук создала 5 лет назад, когда в ее семье появился третий ребенок. Сегодня семья воспитывает четверых сыновей — самому старшему почти 19, самому маленькому 2 года.

До закрытия границ из-за пандемии коронавируса Марина сама закупала ткани в Италии — сейчас это пока приходиться делать дистанционно. Дизайн платья или пиджака рождается сам по себе, рассказывает о своем детище руководитель ателье «Si.Marino»: «Я часами могу щупать, гладить ткани руками, представляя, что может из этого лоскута получиться». Затем воплотить идею в жизнь Марине помогают специалисты, работающие в ателье. Кстати, работа не приостанавливалась и в локдаун — с клиентами работали в режиме онлайн.

— Я получаю эмоциональный и творческий подъем, когда вижу, как преображаются мои клиенты, примерив изделие, которое было сшито на заказ по индивидуальным меркам, или, примерив что-то из готовой коллекции — какие они довольные и счастливые, — говорит Марина.

Как продвинуть свой аккаунт в «Инстаграм» — советы дает проектный менеджер коммуникационного агентства «Без воды» Алена Агафонова.

Бизнес-профиль с учетом высокой конкуренции

Конкуренция в сфере российского производства одежды достаточно высокая. За последние 5 лет этот сегмент вырос и зарекомендовал себя на рынке. Поэтому в этой нише важно уделять внимание не только качеству самих изделий, но и качеству присутствия в социальных сетях.

Конечно, все начинается со стратегии. Условно в ней два больших блока — анализ и постановка задач с этапами их реализации. Это помогает структурировать работу и разработать конкретные шаги для достижения цели.

Перейдем к самому разбору профиля:

Визуал. На данный момент в профиле нет четкого стиля, как и в хайлайтс. Нужно поработать над фотографиями. Если у вас нет сайта, то его роль забирает на себя профиль. В данном сегменте важно показать сами изделия. Поэтому съемки важно разделять. Посты: темы и текст. Не нужно делать пост ради поста. Профиль должен быть интересен, чтобы возникло желание подписаться на него. Так как это коммерческий профиль его основная цель — продажи. Поэтому нужно убрать посты «доброе утро, хорошего дня». Что постить? Продающие посты — описываем товар по структуре:

Каталог — съемка одежды на белом фоне без лишних аксессуаров. Важно показать изделие со всех сторон и уделить внимание деталям. Можно зайти на любой сайт масс-маркета и взять за пример фото любого товара. Как правило, на один товар приходится от трех и больше каталожных фотографий.

Street — как одежда выглядит в жизни. Это может быть съемка в любых городских локациях — кафе, библиотека, улица, дом, сад и т. д. Здесь вы можете добавлять аксессуары.

Lookbook — задача этой съемки показать концепцию новой коллекции или отразить ценности компании. Здесь можно и нужно проявлять креатив.

Для небольших брендов достаточно двух первых видов съемок. Вы можете в профиле размещать только «street» кадры, а в хайлайтс закрепить каталожные снимки, разделив их по категориям. Или можете миксовать. И не забывайте про формат видео — сейчас он работает лучше. Это могут быть все те же виды съемок или TikTok видео.

При съемке одежды важно все. Из основного — модель, локация, поза, ракурс. В профиле присутствуют фотографии, где изделия топорщатся, неаккуратно заламываются, выглядят мятыми. Так же попадаются кадры с неестественными позами моделей, из-за чего невозможно разглядеть сам товар. Попадаются неудачные ракурсы, которые искажают пропорции тела. Такие фотографии могут оттолкнуть потребителя. Поэтому важно более тщательно проработать визуал профиля.

Основная цель профиля — продажи

Заголовок — название товара. Здесь можно покреативить и сделать название с подводкой.

Характеристика товара — цвет, размер, срок изготовления, состав, стоимость.

Призыв к действию или «закрывашка» — напишите все способы, как и где можно купить ваш товар. Сухая и самая понятная информация — телефон, адрес, доставка и т. д.

Полезные посты — в них вы можете делиться своей уникальной информацией. Расскажите, как ухаживать за изделиями, как и где их хранить. Можно сделать коллаборацию со стилистом и показать, как сочетать изделия между собой. Не бойтесь выходить за рамки текста — это может быть и видео.

Развлекательный и сторителлинг посты — выводите людей на чувства. Это могут быть видео с создателем компании. Можно показать, как все устроено изнутри, процесс создания и примерки. Покажите своим клиентам «реальность» — это всегда подкупает и вызывает доверие.

UGC — контент, который создают сами пользователи продукта. Мотивируйте создавать фотографии с вашей одеждой. Они взывают доверие к бренду, а также являются рекламным инструментом.

Информация для клиентов и описание профиля:

не стоит «захламлять» описание смайликами, лучше сделать его минималистичным, а ярким эмодзи выделить самую важную информацию;

адрес необходимо сделать кликабельным, чтобы можно было открыть его в картах;

добавить информацию про доставку.

Хайлайтс — здорово, что они есть и практически все заполнены:

замените обложки на уникальные или оставьте их с естественными фотографиями

установите единый стиль названий — лучше не писать капсом, оставьте прописной вариант

в самих сторис используйте один шрифт, чтобы публикации выглядели аккуратнее

добавьте информацию о том, как оформить заказ, сделайте разбивку товара по категориям, создайте отдельный блок с производства. Удалите информацию, которая уже не актуальна.

В помощь таргетинг и коллаборации

Продвижение — способ заявить о себе. Инструментов для этого большое количество. Важно понимать, на каком этапе вы сейчас находитесь, и знать конечную цель. Одежда один из сложных сегментов, особенно когда товар не попадает в ряд «импульсивных покупок».

Начните с основных инструментов:

таргетированная реклама и промопосты,

сотрудничество с блогерами,

коллаборации,

работа со стилистами,

площадки маркетплейсов.