Бизнес-аккаунт дня: студия-ателье Марины Шевчук
Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 23-я
Марина Шевчук — многодетная мама, воспитывает четверых сыновей. Примерно 5 лет назад она решила претворить свою мечту в жизнь и открыла в Казани ателье по пошиву одежды по индивидуальным заказам. Но еще не все мечты, связанные с бизнесом реализованы. Советы по привлечению новых подписчиков — потенциальных заказчиков в соцсети «Инстаграм», где предпринимательница ведет бизнес-аккаунт, в рамках спецпроекта «Реального времени» дают SMM-эксперты.
Когда работа вдохновляет и радует
Первый раз в жизни за швейную машинку Марину посадил папа — ей было всего 5 лет. Как признается предприниматель, тогда она не понимала, зачем это нужно, но любовь к шитью проявилась постепенно. Идея шить и создавать что-то эксклюзивное, но в тенденциях моды, ее никогда не покидала. Свою первую коллекцию Марина Шевчук создала 5 лет назад, когда в ее семье появился третий ребенок. Сегодня семья воспитывает четверых сыновей — самому старшему почти 19, самому маленькому 2 года.
До закрытия границ из-за пандемии коронавируса Марина сама закупала ткани в Италии — сейчас это пока приходиться делать дистанционно. Дизайн платья или пиджака рождается сам по себе, рассказывает о своем детище руководитель ателье «Si.Marino»: «Я часами могу щупать, гладить ткани руками, представляя, что может из этого лоскута получиться». Затем воплотить идею в жизнь Марине помогают специалисты, работающие в ателье. Кстати, работа не приостанавливалась и в локдаун — с клиентами работали в режиме онлайн.
— Я получаю эмоциональный и творческий подъем, когда вижу, как преображаются мои клиенты, примерив изделие, которое было сшито на заказ по индивидуальным меркам, или, примерив что-то из готовой коллекции — какие они довольные и счастливые, — говорит Марина.
Как продвинуть свой аккаунт в «Инстаграм» — советы дает проектный менеджер коммуникационного агентства «Без воды» Алена Агафонова.
Бизнес-профиль с учетом высокой конкуренции
Конкуренция в сфере российского производства одежды достаточно высокая. За последние 5 лет этот сегмент вырос и зарекомендовал себя на рынке. Поэтому в этой нише важно уделять внимание не только качеству самих изделий, но и качеству присутствия в социальных сетях.
Конечно, все начинается со стратегии. Условно в ней два больших блока — анализ и постановка задач с этапами их реализации. Это помогает структурировать работу и разработать конкретные шаги для достижения цели.
Перейдем к самому разбору профиля:
- Визуал. На данный момент в профиле нет четкого стиля, как и в хайлайтс. Нужно поработать над фотографиями. Если у вас нет сайта, то его роль забирает на себя профиль. В данном сегменте важно показать сами изделия. Поэтому съемки важно разделять.
- Посты: темы и текст. Не нужно делать пост ради поста. Профиль должен быть интересен, чтобы возникло желание подписаться на него. Так как это коммерческий профиль его основная цель — продажи. Поэтому нужно убрать посты «доброе утро, хорошего дня». Что постить?
- Продающие посты — описываем товар по структуре:
- Каталог — съемка одежды на белом фоне без лишних аксессуаров. Важно показать изделие со всех сторон и уделить внимание деталям. Можно зайти на любой сайт масс-маркета и взять за пример фото любого товара. Как правило, на один товар приходится от трех и больше каталожных фотографий.
- Street — как одежда выглядит в жизни. Это может быть съемка в любых городских локациях — кафе, библиотека, улица, дом, сад и т. д. Здесь вы можете добавлять аксессуары.
- Lookbook — задача этой съемки показать концепцию новой коллекции или отразить ценности компании. Здесь можно и нужно проявлять креатив.
Для небольших брендов достаточно двух первых видов съемок. Вы можете в профиле размещать только «street» кадры, а в хайлайтс закрепить каталожные снимки, разделив их по категориям. Или можете миксовать. И не забывайте про формат видео — сейчас он работает лучше. Это могут быть все те же виды съемок или TikTok видео.
При съемке одежды важно все. Из основного — модель, локация, поза, ракурс. В профиле присутствуют фотографии, где изделия топорщатся, неаккуратно заламываются, выглядят мятыми. Так же попадаются кадры с неестественными позами моделей, из-за чего невозможно разглядеть сам товар. Попадаются неудачные ракурсы, которые искажают пропорции тела. Такие фотографии могут оттолкнуть потребителя. Поэтому важно более тщательно проработать визуал профиля.
Основная цель профиля — продажи
- Заголовок — название товара. Здесь можно покреативить и сделать название с подводкой.
- Характеристика товара — цвет, размер, срок изготовления, состав, стоимость.
- Призыв к действию или «закрывашка» — напишите все способы, как и где можно купить ваш товар. Сухая и самая понятная информация — телефон, адрес, доставка и т. д.
Полезные посты — в них вы можете делиться своей уникальной информацией. Расскажите, как ухаживать за изделиями, как и где их хранить. Можно сделать коллаборацию со стилистом и показать, как сочетать изделия между собой. Не бойтесь выходить за рамки текста — это может быть и видео.
Развлекательный и сторителлинг посты — выводите людей на чувства. Это могут быть видео с создателем компании. Можно показать, как все устроено изнутри, процесс создания и примерки. Покажите своим клиентам «реальность» — это всегда подкупает и вызывает доверие.
UGC — контент, который создают сами пользователи продукта. Мотивируйте создавать фотографии с вашей одеждой. Они взывают доверие к бренду, а также являются рекламным инструментом.
Информация для клиентов и описание профиля:
- не стоит «захламлять» описание смайликами, лучше сделать его минималистичным, а ярким эмодзи выделить самую важную информацию;
- адрес необходимо сделать кликабельным, чтобы можно было открыть его в картах;
- добавить информацию про доставку.
Хайлайтс — здорово, что они есть и практически все заполнены:
- замените обложки на уникальные или оставьте их с естественными фотографиями
- установите единый стиль названий — лучше не писать капсом, оставьте прописной вариант
- в самих сторис используйте один шрифт, чтобы публикации выглядели аккуратнее
- добавьте информацию о том, как оформить заказ, сделайте разбивку товара по категориям, создайте отдельный блок с производства. Удалите информацию, которая уже не актуальна.
В помощь таргетинг и коллаборации
Продвижение — способ заявить о себе. Инструментов для этого большое количество. Важно понимать, на каком этапе вы сейчас находитесь, и знать конечную цель. Одежда один из сложных сегментов, особенно когда товар не попадает в ряд «импульсивных покупок».
Начните с основных инструментов:
- таргетированная реклама и промопосты,
- сотрудничество с блогерами,
- коллаборации,
- работа со стилистами,
- площадки маркетплейсов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым