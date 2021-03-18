«Я думал о «Мертвых душах», когда придумывал это»

Режиссер Умберто Пазолини представил картину об отцах-одиночках

Итальянский режиссер и продюсер Умберто Пазолини провел онлайн-встречу со зрителями из России, в том числе из Татарстана, в рамках Фестиваля Европейского кино. В ходе общения с аудиторией кинодеятель рассказал о новой картине «Обычное место» (Nowhere Special) — ее история удивительным образом оказалась связанна с Россией. Подробнее — в материале «Реального времени».

Британец итальянского происхождения

Модератором встречи стала корреспондент программы «Утро России» на ВГТРК «Россия 1», автор «Киноафиша.Инфо» Вероника Скурихина. Умберто Пазолини родился в Риме, но значительное время проводит в Великобритании. Он потомственный граф, племянник режиссера Лукино Висконти. При этом в кинобизнесе его больше знают, как продюсера, в частности, благодаря фильму «Мужской стриптиз (номинация на «Оскар» в четырех категориях и победа за «Лучший саундтрек к музыкальному фильму»).

Поначалу Пазолини занимался инвестициями, но потом решил перейти в кино, поработав в качестве искателя локаций на фильме «Поля смерти» Ролана Жоффе 1984 года, после чего переехал в Лос-Анджелес, а потом вернулся в Лондон. Его режиссеркий дебют — картины «Дружбаны» (Machan) 2008 года, о том, как группа приятелей хочет выбраться из Южной Азии в Германию на соревнование по гандболу. В 2013-м вышла «Остановившаяся жизнь» (Still Life) — о работнике, который занимается поиском ближайших родственников скончавшихся одиноких людей. Эта лента получила множество наград, включая четыре приза Венецианского кинофестиваля.

В Венеции был представлен и кинофильм «Обычное место». Это история ирландского мойщика окон Джона (Джеймс Нортон), он отец-одиночка, который должен перед смертью найти приемную семью своему сыну Майклу (Дэниэль Ламонт).

«Как ты найдешь актера, который будет работать 30 дней?»

Как признался Пазолини, будь он продюсером этой картины — посоветовал бы сценаристу не вставлять в текст четырехлетнего героя:

— Как ты найдешь актера, который будет работать 30 дней? Даниэль был седьмой кандидатурой. После него мы сравнивали всех только с ним. Но сможет ли он приходить каждый день на площадку? А он оказался настоящим профи. Я описывал Майкла тихим, наблюдательным героем. Он немного говорит с отцом, они оба все держат в себе. Даниэль оказался наполненным жизнью, он восторгается всем, он — сгусток энергии. Но когда включалась камера, он превращался в тихого Майкла.

Нортон в России известен по брутальным ролям, некоторые СМИ даже прочат его в новые Бонды.

— Я видел, как он играл князя Волконского в «Войне и мире», — возражает Пазолини. — Еше одна его роль — рабочего, жесткого гопника. Он способен играть кого угодно.

Любопытно, что в беседе режиссер неоднократно упоминал русскую литературу. Он рассказал, что позаимствовал фрагмент «Детства Максима Горького» для нового сценария. В фильме мама мальчика — из России, она уезжает в Сибирь:

— Я думал о «Мертвых душах», когда придумывал это. Думал, что есть бесконечные российские ландшафты, — сообщил Пазолини. — Мы же читали Чехова. Что летом в Сибири жара, там влажно, там застревают повозки в грязи, что там много комаров. Это захватывающий мир.

Как признался Пазолини, будь он продюсером этой картины — посоветовал бы сценаристу не вставлять в текст четырехлетнего героя. Кадр из фильма

Читайте утренние газеты!

Саму историю отца-одиночки он взял из газетной статьи 2017 года, связался с социальной службой, которая по понятным причинам не сообщила ему много. Герой статьи — рабочий, жена после рождения сына практически сразу ушла из семьи. Фильм он явно не мог увидеть — скончался. При этом автор включил в текст и фрагменты бесед с похожими семьями.

— Самое главное здесь — это взаимоотношения родителей и детей, — говорит Пазолини, — то, как трудно быть родителем, как трудно растить детей. У меня трое дочерей, вчера у меня был разговор с одной, что я не слушаю ее. Слушать — это ведь самое трудное дело.

Почему мама — из России? Как объясняет режиссер, он выбрал «в географическом смысле далекое место, в котором очень легко потеряться. Мне нужно было найти причину, почему представители опеки не могли просто сесть на самолет и найти маму».

История настолько захватила Пазолини, что он решил стать и режиссером, и сценаристом:

— Когда ты продюсируешь кино, это не делает тебя автором. А тут ты начинаешь интересоваться темой, тебе интересны события, это приводит тебя к исследованиям, а потом ты начинаешь писать. Я вижу образы в голове — и это превращается в текст — в моего ребенка. И тут я не должен был искать приемную семью для сценария, хотя я совершенно четко понимаю, что хороший писатель написал бы лучше. Но я ни с кем не соревнуюсь.

История настолько захватила Пазолини, что он решил стать и режиссером, и сценаристом. Фото betacinema.com

Предыдущая картина Пазолини — о смерти, а эта — о жизни, считает автор: «Она о людях, которые прожили вместе четыре года, они любят друг друга. Отец принимает решение, он учится разговаривать с сыном, объяснять, что происходит. Это история любви».

