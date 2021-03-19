Анфиса Резцова: «Я была первой «конькисткой» в составе сборной СССР»

Знаменитая биатлонистка и лыжница пробежалась в Казани в ВИП-забеге

Фото: Ринат Назметдинов

Анфиса Резцова — трехкратная олимпийская чемпионка, дважды выигрывавшая это звание в биатлоне и один раз в лыжных гонках. Помимо этого, у нее в активе множество медалей с чемпионатов мира по обеим спортивным дисциплинам, и она мать-героиня, воспитавшая двух биатлонисток сборной России Дарью Виролайнен и Кристину Резцову. Подробнее об этом Анфиса рассказала «Реальному времени».

О переходе на коньковый стиль

— Я была первой конькисткой в сборной страны. Хотя там и лыжи, и трассы требовались другие. Причем, я сама себя считала универсалом, поскольку пришла в лыжи, уже хорошо освоив классику, тем не менее, еще в сезоне 1984 года я впервые опробовала этот стиль, вначале полуконьковый, а потом и полноценно коньковый, когда бежала им на стартах «Полярного Кубка», проводимого на территории трех стран — Норвегии, Финляндии и Швеции. И когда в программе чемпионата мира 1985 года в австрийском Зеефельде впервые были включены дистанции коньковым стилем, то я уже была готова (в итоге Анфиса стала чемпионкой мира в эстафете, и заняла четвертое место в личной гонке, повторив на ЧМ-1985 результат великой соотечественницы Раисы Сметаниной, — прим. авт).



К сожалению, ветераны — Коля Зимятов, Раиса Сметанина, так и не смогли перестроиться, и делали ставку на классический ход, а вот мы, тогдашняя молодежь, Птицына (девичья фамилия олимпийской чемпионки Ларисы Лазутиной), Трубицына (девичья фамилия олимпийской чемпионки Елены Вяльбе), я, уловили изменения в лыжном спорте, и быстро освоили конёк.

Полуконьковый ход (ход Сиитонена) был самым скоростным способом передвижения на чемпионате мира 1985 года. Фото uventasport.ru

Справка «Реального времени»: Лыжные достижения 20-летней Анфисы Романовой (девичья фамилия Резцовой) на ЧМ-1985 были неоценимыми, поскольку пришлись на период, когда советский спорт получил один из первых ударов по репутации сильнейшей спортивной державы в мире. ЧМ-1982 мы провели в острейшей конкуренции с хозяевами чемпионата норвежцами, выигрывали Олимпиады 1980 и 1984 годов, но в Зеефельде провалились по полной программе. Ответственность нужно делить с руководством международной федерации лыжного спорта, которое некоторое время сопротивлялось новому стилю передвижения, в том числе потому, что это требовало определенных затрат на подготовку новых, более широких трасс. Но лыжный бизнес в итоге продавил это решение, потому, что для конькового хода требовался другой инвентарь — лыжи, палки, и это увеличивало продажи.



Свежий тренд успели подхватить норвежцы, финны, и особенно шведы, ставшие законодателями мод в мужской части соревнований. Плюс Италия (две медали на чемпионате) и Швейцария (два попадания в шестерку сильнейших), до того времени ничего серьезного не представлявшие из себя в лыжных гонках классическим стилем. Зато на второй план откатились спортсменки ГДР и Чехословакии. Немкам, например, пришлось вскоре переориентироваться на биатлон, как Антье Мисерски, Симона Грайнер. Чешки в массовом порядке уходили из спорта, как Квета Ярова или Габриэла Свободова, мама знаменитой в будущем биатлонистки Габриэлы Коукаловой, а советские лыжи дожидались нового поколения Вяльбе, Лазутиной, Светланы Нагейкиной, Тамары Тихоновой. Что касается самой Резцовой, то она после рождения первой дочери в 1989 году, впоследствии ставшей биатлонисткой Дарьей Виролайнен, сама перешла в биатлон.

Об итогах чемпионатов мира по биатлону и лыжным гонкам

— По итогам чемпионатов мира у российских лыжниц ничего не было, кроме серебра в эстафете, но у биатлонисток вообще ничего не было, кроме медали тоже в эстафете, только мужской. Но, в целом, лыжники выступили успешнее. Почему? Видимо, в биатлоне утеряны методики подготовки, когда не хотят слушать ветеранов, считая, что сами все умеют делать, но на самом деле ничего не умеют, к сожалению. Нарушена система тренировок, как мы раньше тренировались, и как сейчас, когда призовые на первом плане. Стоит ли менять тренерский штаб в очередной раз, я думаю, что нет, оставив всех до конца олимпийского цикла. Потому, что там уже не знают, как добиться результата? В результате, если раньше все соперники нас просто боялись, то сейчас даже не уважают. Это же касается и лыж, где есть только один Александр Большунов.

Фото vk.com

Во времена СССР стартов было больше и «Манжосовская лыжня» в Одинцово, и другие соревнования. И участники, откровенно говоря, были больше энтузиастами, бегали, как я шучу, за пряники. Сейчас едут туда, где побольше призовой фонд

О лыжных забегах профессионалов и любителей

— Такая практика проведения марафонских стартов, в которых участвуют совместно и любители и профессионалы приживается в России, достаточно сказать, что две недели назад я была во Владимире, где проводились старты памяти Алексея Прокуророва. Ну, что такое Владимир в лыжах, это Прокуроров, и я, тогда еще Анфиса Романова (родившаяся в селе Якимец, знаменитого Гусь-Хрустального района Владимирской области, — прим. авт.), так вот там бежал наш олимпийский чемпион Евгений Дементьев, другие профи и любители. То есть, старты проводят, традиции нашей лыжной школы поддерживаются, хотя сложнее становится и с организацией, и с формированием призового фонда, но организаторы как-то крутятся.



Раньше же меньше стартов было, на моей памяти, у нас была «Красногорская лыжня», и вслед за ней сразу чемпионат России. А во времена СССР стартов было больше и «Манжосовская лыжня» в Одинцово, и другие соревнования. И участники, откровенно говоря, были больше энтузиастами, бегали, как я шучу, за пряники. Сейчас едут туда, где побольше призовой фонд, но не все же могут это сделать. Я, помнится, бежала марафон под Яхромой, это Московская область, там за первое место давали автомобиль.



Но я сама, признаюсь честно, не марафонка, и когда побежала, то меня так «рубануло», что уже сразу решила на финиш идти, хорошо, что потом отпустило. Потому, что спортсмены же разные, кто-то обладает марафонскими качествами, кто-то, как я, например, нет, и приходится распределять свои силы по дистанции. Тот же Клэбо, например, он же тоже спринтер. Но его на чемпионате мира Боженька направил, а потом, можно сказать, развернул. Я считаю, что это неправильно. В правилах же не написано, что он должен быть в лыжне, тем более, что он бежал по обочине. И мне не понравилось, как Большунов себя в итоге повел, проявив такое высокомерие, проигнорировав других соперников, не надел на шею свою серебряную медаль, и не поздравил остальных медалистов.

Фото biatlonrus.com

Спортсмены же разные, кто-то обладает марафонскими качествами, кто-то, как я, например, нет, и приходится распределять свои силы по дистанции

Справка «Реального времени»: К сожалению, сейчас СМИ не делают акцента на легендарной карьере спортсменки Резцовой, в последнее время видя в ней человека, который рубит «правду-матку» по поводу проблем в биатлоне, в частности, и в российском спорте, в целом. Вот и на Казанском лыжном марафоне коллега из федерального СМИ, «выдавливал» из Резцовой негатив, как и требовалось для редакции. Особенно Резцова востребована в нынешних СМИ по теме допинга, хотя сама ее карьера любопытным образом подчеркивает абсурдность подобных претензий. Как спортсменка она провела успешную, 20-летнюю международную карьеру (1981-2001 годы), возвращаясь в спорт дважды, после рождения дочерей, в 26 лет (биатлонистки Дарьи Виролайнен в 1989-м) и 33 года (биатлонистки Кристины Резцовой в 1996-м). Мама четверых абсолютно здоровых дочерей, которых Анфиса родила за 19 лет в промежутке с 1989 по 2008 годы, четвертую в возрасте 44-лет (и это после первого аборта в 1987-м). Причем, последнюю дочь родила, будучи бабушкой, и по ее словам, выкармливала свою дочь грудным молоком, имея на руках внука.

О своих впечатлениях от приездов в Татарию и Татарстан

— Мы немного прокатились сами, это был некий ВИП-забег у всех на глазах, и, если есть замечания, то только по ширине трассы, поскольку кое-где ее можно было бы расширить. В целом же, ее подготовили хорошо. Плюс с погодой повезло, даже пошутила, что именно я такую привезла в Казань, имея в виду это потепление. К тому же, меня саму настолько тепло здесь встречают, привечают, берут автографы, просят сфотографироваться, что очень приятно. Все поклоняются, можно сказать, моим былым достижениям, таланту. В основном, те, кого я знаю еще по лыжам, не по биатлону.

А приезжала я сюда во времена СССР, соревновалась по обществу «Динамо», в которое входила, и Казань тогда была, как многие города, серая, совковая, как принято говорить. Кстати, мой нынешний друг Равиль тоже соревновался по обществу «Динамо», только он старше меня на четыре года. Далее я прогрессировала, попала в сборную, а он так и остался на уровне сборной Татарии.

Фото: Ринат Назметдинов

Все поклоняются, можно сказать, моим былым достижениям, таланту. В основном, те, кого я знаю еще по лыжам, не по биатлону

Какая раньше Казань была, запомнившаяся мне по приездам сюда еще во времена СССР, и сейчас? Я была здесь еще летом, у меня тут друг живет, к которому я приезжаю, мы сидели в ресторане на берегу реки, и вид оттуда открывался на Кремль, его стены, далее минарет мечети, все настолько красиво. Мне нравится, красивей, чем в Москве, однозначно!