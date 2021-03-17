Смерть хоккеиста Тимура Файзутдинова — не первый случай. Пора пересмотреть всю «защиту» игроков

Молодые хоккеисты уже умирали на льду из-за открытых мест в экипировке

Фото: МХК «Динамо Санкт-Петербург»

Трагедией обернулась игра Молодежной хоккейной лиги между ярославским «Локо» и молодежной командой петербургского «Динамо». Капитан «динамовцев» Тимур Файзутдинов накануне скончался в ярославской больнице, куда был отправлен после попадания шайбы в незащищенное место в области шеи, задев сонную артерию. Тимура отвезли в реанимацию, но ярославские врачи не сумели спасти 19-летнему хоккеисту жизнь. История в нашем хоккее не новая — такое уже случалось в молодежных и юниорских чемпионатах. Умирают хоккеисты на льду даже во взрослых лигах. И есть все основания надеяться, что этот случай послужит толчком, чтобы наконец пересмотреть подход к экипировке хоккеистов.

Из-за недоработок в правилах погиб хоккеист, а его сверстник из «Локо» вынужден жить с чувством вины

Эпизод с Тимуром произошел на шестой минуте второго периода, хозяева льда вели со счетом 2:0. В один момент хоккеист «Локо» Дмитрий Тювилин, вбрасывал шайбу в зону гостей из средней зоны, но снаряд угодил в незащищенное место 19-летнего защитника «Динамо» Тимура Файзутдинова. В момент броска он стоял к Тювилину боком. Бросок защитника «Локо» сильным не был, и поначалу все приняли ситуацию за обычный игровой эпизод.

Когда шайба попала в Тимура, тот еще был в сознании, а получив болевой шок, пытался лечь на лед, чтобы хоть как-то облегчить страдания. Однако Тимур так и не смог подняться со льда, а затем потерял сознание. Усилиями врачей и игроков обеих команд пострадавшего погрузили на носилки, после чего срочно отправили в больницу.

На следующий день Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области сообщил подробности о состоянии хоккеиста:

«В больницу он поступил в крайне тяжелом состоянии и был переведен на искусственную вентиляцию легких, сразу же врачи провели эффективные реанимационные мероприятия. Медикам на восьмой минуте удалось восстановить сердечный ритм. Пациент в полном объеме получает интенсивную терапию тяжелой черепно-мозговой травмы. Состояние пациента остается крайне тяжелым»,— сообщили в департаменте.

В Ярославль тут же прибыла семья и близкие хоккеиста. В группе МХК «Динамо» в «ВКонтакте» брат хоккеиста Рамиль Файзутдинов написал следующее:

«От семьи всем огромное спасибо за вашу поддержку, за ваши молитвы, за тёплые слова. Мы в Ярославле... Шайба попала в сонную артерию. На восьмой минуте завели сердце. В данный момент он интубирован полностью. Аппараты дышат за него и производят работу сердца».

В тот же день стало известно, что Тимура собираются перевезти в Москву. Но не успели. Можно только представить, что сейчас испытывают родные хоккеиста. И нельзя представить, в каком состоянии сейчас ни в чем невиновный защитник «Локо» Дмитрий Тювилин, который просто выбрасывал шайбу несильным броском, а невольно оказался причиной смерти своего сверстника. Хоккеисту теперь с этим жить.

Пять лет назад в похожей ситуации погиб юниор «Кузни» Александр Орехов

Вся эта ситуация, естественно, наталкивает на мысли, что с экипировкой для молодых, а возможно и для всех хоккеистов нужно срочно что-то предпринимать и искать способы защитить область головы. Ведь история с Тимуром Файзутдиновым — далеко не первая и, к сожалению, может быть не последней.

Пять лет назад 14 января 2016 года в похожей ситуации скончался 16-летний хоккеист (1999 года рождения) новокузнецкого «Металлурга» Александр Орехов — он тоже был капитаном своей команды. Трагедия произошла в матче Юниорской хоккейной лиги между новосибирской «Сибирью» и «Металлургом».

Фото: tvzvezda.ru

В тот же день, кстати, 14 января в Новокузнецке хоронили 23-летнего воспитанника «Металлурга» Сергея Симонова, получившего травму в Нижнем Тагиле во время обычной тренировки местной команды «Спутник», выступающей в ВХЛ. Согласно заявлениям медиков, хоккеист повредил селезенку. Врачи провели Сергею операцию, но спасти его жизнь не смогли.

В эпизоде с Ореховым все произошло почти, как Ярославле. Здесь также разворачивалась обычная игровая ситуация, вдали от ворот, команды уже готовились уйти на перерыв. За несколько секунд до перерыва после броска одного из хоккеистов «Сибири» по несчастливой случайности шайба попала в незащищенное место Александра — тоже в район шеи, под ухо. Новокузнецкий юниор после этого упал на лёд и потерял сознание.

В новосибирской больнице врачи констатировали повреждение шейного позвонка, и со дня поступления спортсмен находился в реанимации в медикаментозной коме. А 2 февраля он скончался.

Тогда мать одного из одноклубников Светлана Медведева рассказала, что врачи «скорой» и дежурный медик на матче не смогли оказать никакой первой помощи хоккеисту.

«Возмутило то, как была поставлена медицинская помощь на этих соревнованиях. Дежурившая бригада «скорой» оказалась не готовой к такому повороту событий. Врач, по возрасту мальчишка, не знал, как подступиться к пострадавшему, поэтому мы, родители, выбежали на лед и начали оказывать Александру первую помощь. В машине «скорой» не было никакого оборудования для купирования последствий такого рода травм. Вызвали реанимацию. Приехавшая бригада оказалась также неподготовленной. Мы, родители, не просто обеспокоены — наши дети играют, почему новосибирцы никак не подготовили медицинскую помощь к таким соревнованиям?» — цитирует слова Медведевой НК-ТВ.

Пора пересматривать подход к «защите» хоккеистов

Сегодня по правилам ФХР хоккеисты юниорских и молодежных соревнований (до 18 лет) должны носить металлические решетки на шлемах, защищающие лицо. После 18-ти игроки, как правило, заменяют их на пластиковые прозрачные визоры, которые прикрывают лишь глаза. При попадании шайбы в челюсть никакой страховки нет.

Именно такой визор был у Тимура в его последней игре. Впрочем, почти как у всех хоккеистов на льду этого злополучного матча.

— С Файзутдиновым момент был игровой, обычный — шла передача в зону динамовцев от красной линии, Тимур повернулся, чтобы следить за крайним нападающим соперников, — приводит слова хоккейного комментатора Андрея Шестакова «Петербургский дневник». — Если бы он видел полет шайбы, то смог бы увернуться. Скажу, что удар могла бы смягчить защита шеи, которую носят юные хоккеисты до 18 лет, так называемый «ошейник». Когда-то было принято решение, что молодые игроки обязательно выходят на лед в шлемах с защитной сеткой, и взрослые хоккеисты могут по желанию играть в шлемах с визором. Может быть, будет рассмотрен и вопрос о применении «ошейников», — сказал Шестаков.

Этот самый «ошейник» мог бы стать спасительным для Тимура. Однако юные хоккеисты после 18 лет имеют право не надевать их, так же как и отказываться от визоров.





«По поводу экипировки очень сложный вопрос, сейчас она доведена до максимального уровня безопасности. Перед тем как ответить на него, надо собирать научную группу, изучать этот вопрос, — приводит слова вице-президента ФХР Романа Ротенберга Sport24. — По эпизоду: Тимур просто не видел момент броска, не видел шайбу. К сожалению, хоккей — экстремальный вид спорта. Ещё раз мои соболезнования семье» — сказал Ротенберг.

Действующие хоккеисты решения пока не видят. Так например форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев даже не в курсе, каким образом можно усилить защиту уязвимых мест в области головы:

«Многие уже предлагают ужесточить экипировку? Видите, как всё получилось. Шайба попала в шлем, и я не знаю, можно ли ещё что-то придумать, чтобы защититься вот от таких попаданий. Если можно, значит это нужно придумывать. Я смотрел видео, и повторюсь ещё раз, это стечение обстоятельств. Человек закинул шайбу в зону и попал в голову», — цитирует слова Шипачева «Чемпионат».

Такие расплывчатые оценки ситуации от хоккейной общественности, и что еще важнее — от руководства российского хоккея настораживают. Никаких принципиальных решений после трагедии с Тимуром Файзутдиновым.

Пока в российском хоккее не начнут вводить четкое правило об обязательном ношении максимальной защиты — будь то решетки на лица или «ошейники», смерти на льду не прекратятся. Хоккей не должен стать спортом, в котором молодые парни рискуют погибнуть, так и не реализовав свою мечту.