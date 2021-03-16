Как казанцы и латыши гоняли миллиарды на «азартных» платежах

Участник банковского рынка Татарстана пал жертвой войны ЦБ с нелегальными схемами и латвийской финансовой «прачечной»

Банковский рынок Татарстана покинул очередной игрок — ЦБ отозвал лицензию у казанского АО «НКО «Сетевая расчетная палата». Регулятор заподозрил компанию в непрозрачных операциях с нелегальными букмекерами и онлайн-казино. Как выяснила газета «Реальное время», казанская небанковская кредитная организация могла работать в тесной спайке с рижской фирмой по онлайн-платежам (обе принадлежат одному владельцу) и успеть за 2 месяца прошлого года «перекачать» до 3 млрд рублей. По словам банковского аналитика Максима Осадчего, «Сетевая расчетная палата» пала одной из жертв недавно объявленной Центробанком войны с подобными полулегальными структурами внутри России и прибалтийской «отмывочной системой», с которой первым начал бороться американский Минфин.

ЦБ отозвал лицензию у казанской НКО



Банк России отозвал лицензию у казанского АО «Небанковская кредитная организация «Сетевая расчетная палата». По величине активов компания занимала 277-е место и не являлась участником системы страхования вкладов. В ЦБ пояснили — НКО регулярно нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

Банк России также сообщил, что «Сетевая расчетная палата» «специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами». В пятницу ЦБ ввел в НКО временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего.

Чем НКО отличаются от банков? Первые небанковские кредитные организации появились еще в начале 1990-х. Они могли осуществлять лишь определенные банковские операции. В основном их деятельность сосредоточена в сфере расчетов: они не имеют права привлекать во вклады средства физических и юридических лиц, а также заниматься производственной, страховой и торговой деятельностью. Конкретный перечень выполняемых операций зависит от вида НКО. К примеру, платежная небанковская кредитная организация ориентирована на осуществление переводов и иных операций, связанных с ними. К 2018 году в стране насчитывалось до 40 НКО.

Офис казанской НКО «Сетевая расчетная палата» находился на ул. Карла Маркса, 5. Фото: Дима Канеки/ domofoto.ru/CC-BY-NC-ND

Глава казанской НКО открывал фирму-разработчика PayMaster для WebMoney

Офис казанской НКО «Сетевая расчетная палата» находился на ул. Карла Маркса, 5. Компания работала с 2002 года и имела разных учредителей — все ныне ликвидированы: от «Городской расчетной палаты» и «Фонда кредитной поддержки предпринимательства» до МУП «Агентство по приватизации» и КУП «Казанский посад».



Юридически НКО имела права на два вида деятельности: «деятельность по предоставлению услуг по обработке наличных денег» и «предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность». Но что интересно, лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте НКО получила лишь в феврале 2020 года.

Предправления «Сетевой расчетной палаты» Рамиль Габутдинов 3 года назад учредил ООО «Айкюсофт» (находится по тому же адресу в Казани). Компания разработала бесплатное приложение для приема платежей WebMoney на онлайн-кассах «Эвотор». «Приложение удобно в работе и не требует подключения дополнительного оборудования. Установите приложение PayMaster WebMoney на вашу кассу «Эвотор» и зарабатывайте больше!», — сообщает разработчик.

Но почти сразу же Габутдинов продал фирму довольно известному когда-то предпринимателю Петру Дарахвелидзе, частому спикеру престижных IT-форумов. Он с 2003 года работал директором по внешним связям системы WebMoney Transfer. В 2006 году, всего за 2 года до того, как казино в России запретили (за исключением трех разрешенных зон, тогда же похоронили мечты о «Татарском Лас-Вегасе» и Камские Поляны), тот же Дарахвелидзе в интервью говорил о лакомых для «ВебМани» нишах, таких как «букмекерские конторы, онлайн-казино и игры и т. д».



Здесь можно платить карточкой только в случае, если в стране не ведутся кредитные истории. В России тогда это было возможно, говорил он: «В целом сегодня 60 процентов российского оборота, например, по онлайн-покеру, проходит через WebMoney». На вопрос, не противоречит ли это законодательству, бизнесмен отвечал, что «азартные игры в нашей стране разрешены, в них нет ничего незаконного»: «А когда речь заходит о запрещенной деятельности, то по запросу официальных органов мы блокируем кошелек и выдаем им необходимые данные в соответствии с законодательством». В 2016—2018 годах на Дарахвелидзе были зарегистрированы две очень похожие, даже в своих названиях, на казанскую компании НКО «Единая расчетная палата» и ООО «Пэймастер».

Владелец казанской НКО владел рижской фирмой онлайн-платежей

Как видно, как казанская, так и московская НКО были изначально заточены на электронные платежи. Об этом говорит информация, представленная на сайте Банка России, где даже можно посмотреть схему взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем и значительным влиянием которых находится кредитная организация. Там наглядно видно, как связаны владелец казанской «Сетевой расчетной палаты», некий брянский предприниматель Сергей Кондратенко, сама эта палата и рижская компания Royal Pay Europe.

«ООО «Ройял Пей Европе» (SIA «Royal Pay Europe»), Кондратенко Сергей Сергеевич образуют одну группу лиц с АО НКО «Сетевая расчетная палата» в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», совокупная доля группы лиц составляет 100% акций», — отметил Банк России.

На это обратил внимание в разговоре с «Реальным временем» и начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий:

— НКО «Сетевая расчетная палата» принадлежит рижской компании Royal Pay Europe, владельцем которой в свою очередь является Кондратенко Сергей Сергеевич. Royal Pay — это платежная система. НКО осуществляла переводы, в частности в онлайн-казино и букмекерские конторы. Она была приобретена недавно специально для совершения этих и подобных переводов, за которые не берутся более чистоплотные кредитные организации, — отметил эксперт.

Royal Pay, судя по информации латвийской организации, — также «современная биллинговая платформа для малых и средних компаний». «Система электронных платежей Royal Pay предоставляет услуги приема платежей на вебсайтах и мобильных приложениях. Обработка платежей проводится на базе современных технических решений, удовлетворяющих всем требованиям безопасности. Услуги компании направлены на создание наиболее практичных финансовых сервисов, это включает в себя принятие карточных платежей, проведение возвратных платежей и использование альтернативных методов оплаты», — добавил Максим Осадчий.

Война ЦБ и букмекеров



По словам Осадчего, кампания против кредитных организаций, осуществляющих такие операции, была развернута в декабре прошлого года, когда сразу у двух банков — «ФинТех» и «Онего» — были отозваны лицензии, кроме того, «ЦБ РФ по итогам проверки «Киви банка» ввел с 7 декабря 2020 года ограничения на ряд его операций, в частности на большинство платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевод денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов», говорится в сообщении Qiwi.



Теперь под раздачу попала и казанская НКО, руководство которой, видимо, не сделало надлежащих выводов, замечает эксперт. Технологический центр единой системы был в Латвии, а юридическая структура — в Казани.

— Начала работать казанская НКО в этом направлении в середине прошлого года, внезапно начал мощно работать пассивный счет «Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств» (на сайте ЦБ можно посмотреть, как именно функционировал счет №30232, — прим. авт.). Рост остатков на этом счете с 1 октября по 1 декабря 2020 года составил 1,7 млрд рублей (+166%). По этому показателю «Сетевая расчетная палата», малая кредитная организация, занимавшая всего 277-е место по величине активов на 1 февраля, внезапно заняла 5-е место в российском банковском секторе, проявив совершенно невероятную прыть. Через маленькую кредитную организацию проходил непропорционально большой поток денег, — объяснил «Реальному времени» Максим Осадчий.

С каких-то небольших средств на счету в мае 2020 года — остатки выросли до 2,7 млрд рублей к 1 декабря прошлого года. Такое же увеличение средств на этом счету можно, к слову, отметить и у других похожих кредитных организаций, «попавших под раздачу»: «ФинТех», «Онего», «Киви Банк» — разумеется, мимо такого «чуда» не мог пройти и сам Банк России. Как и мимо сомнительной латвийской организации — а с латвийскими кредитными учреждениями у российских банковских властей свои счеты еще с 1990-х.



Одной из жертв этой борьбы Центробанка с нелегалами-нерезидентами и сомнительными финансовыми структурами в самой России — пала и неприметная казанская компания. Фото: cbr.ru

Как с латвийской «отмывочной» начал бороться сначала Минфин США, а за ним и российский ЦБ

— Латвия издавна была воротами для всякого рода криминальных операций с «русскими» деньгами, — вспоминает Осадчий. — Недавно была со скандалом отозвана лицензия у латвийского банка ABLV Bank, который активно мыл «русские» деньги и занимался другими криминальными операциями. Прибалтийские банки были активно задействованы в подобных операциях вплоть до последнего времени, пока за них не взялся серьезно FinCEN (агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, структура Минфина США). Вспомним скандал с эстонским филиалом Danske Bank, через который прошли миллиарды грязных долларов из России. Филиал был закрыт, банк был оштрафован на крупную сумму. Но, видимо, мыли — не домыли, били — не добили.

Можно сказать, что вслед за Минфином США войну отмывочным прибалтийским структурам объявил и Банк России. И, как следствие — войну онлайн-казино и букмекерским конторам. Одной из жертв этой борьбы Центробанка с нелегалами-нерезидентами и сомнительными финансовыми структурами в самой России пала и неприметная казанская компания.

