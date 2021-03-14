Видео недели: фильм о Лукашенко от Nexta, пожар в ТЦ Самары и новый клип Littlе Big

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Фото: Данила Рябчиков / 63.ru

«Золотое дно» Лукашенко

Фильм-расследование команды блогера Степана Путило о президенте Беларуси Александре Лукашенко «Золотое дно» за неделю набрал 4,7 млн просмотров на YouTube. Фильм вышел 9 марта и находится на первом месте в трендах YouTube. В фильме рассказывается, что Лукашенко «фактически приватизировал» госрезиденции в Беларуси, хотя официально у него нет собственности, пользуется автопарком на сумму 4 млн евро, носит дорогие часы стоимостью от 15 до 20 тыс. долларов и брендовую одежду, пишет именными итальянскими ручками за 2 тыс. евро. В общем, кажется, лавры Навального не дают покоя Степану Путило.

Littlе Big опять в трендах

Новый клип Littlе Big на песню Sex Maсhine за 4 дня набрал на YouTube 5,7 млн просмотров. Видео было опубликовано на канале группы 8 марта. Ролик сейчас занимает вторую строчку в трендах в российском сегменте YouTube. Кстати, группа отказалась от участия в этом году в музыкальном конкурсе «Евровидение».

«Русская женщина» набирает популярность

А вот клип Манижи Сангин на песню «Русская женщина», которая выступит за Россию на «Евровидении», за сутки посмотрели более 1 млн человек. Видео занимает третье место трендов YouTube с 2,4 млн просмотров.

8 марта Manizha одержала победу в российском отборе, обойдя в зрительском голосовании группы Therr Maitz Антона Беляева и #2Маши. Это событие вызвало бурную реакцию в русском сегменте социальных сетей. На этот раз холивар развернулся вокруг национальности певицы (у нее таджикское происхождение) и вокруг феминистического месседжа ее песни. А как известно, самые скандальные события набирают самое большое количество просмотров.

Увидели своими глазами

11 марта на аэродроме в деревне Караишево (Лаишевский район) прошли занятия по десантно-штурмовой подготовке сотрудников Специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Корреспонденты «Реального времени» наблюдали за тренировкой собровцев и с земли, и с борта вертолета.

Джонни Депп сыграл детектива

Пару дней назад вышел трейлер криминальной драмы «Город лжи». Брэд Фурман пригласил на главные роли в нем Джонни Деппа и Фореста Уитакера. Фильм закончили снимать и монтировать почти четыре года назад, но скандалы и суды вокруг Джонни Деппа заставляли создателей фильма откладывать премьеру. Прокат «Города лжи» начнут наконец уже 19 марта, а на цифровых площадках фильм появится 9 апреля.

Sony Pictures представила «Нечисть»

В пятницу компания Sony Pictures поделилась первым трейлером мистического триллера «Нечисть» (The Unholy) — киноверсии книги Джеймса Херберта. Исполнительный продюсер фильма — знаменитый создатель ужасов Сэм Рэйми («Зловещие мертвецы»). В главной роли — звезда «Ходячих мертвецов» и «Хранителей» Джеффри Дин Морган. Фильм обещали показать в начале апреля. Зрители в предвкушении.

ТЦ снова в огне

В Сети на этой неделе очевидцы выкладывали видео пожара в самарском торгово-офисном центре «Скала». Здание полыхало снаружи, горели облицовочные элементы на высоте двух этажей.

Пожар унес две жизни

В Черемшанском районе Татарстана два человека погибли при пожаре в частном доме. О произошедшем рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о пожаре в селе Лашманка поступило 10 марта в 02.23. Загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом площадью 8х10 метров. Огонь потушили к трем утра. После были обнаружены тела двух мужчин. По предварительной информации, рассматривается версия неосторожности при курении.