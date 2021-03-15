Бизнес-аккаунт дня: концертные костюмы и ростовые куклы из автограда

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 20-я

Более 20 лет дизайнерская студия из Набережных Челнов занимается пошивом сценических и национальных костюмов для творческих коллективов. Платья, сарафаны, жилетки, рубашки, тюбетейки, расшитые национальными узорами вручную, студия выкладывает на своей странице в сети «Инстаграм». Советы по продвижению бизнес-аккаунта в рамках спецпроекта «Реального времени» дают СММ-эксперты.

Со всей душой и усердием

Небольшой коллектив швей и дизайнеров под руководством Розы Анненковой шьет костюмы для театров, танцевальных коллективов и различных творческих групп, которые приезжают в набережночелнинскую студию MODO почти со всего Татарстана. Национальные костюмы студия выпускала и для артистов, выступающих на городских праздниках.



Кроме национальных нарядов в студии шьют и ростовых кукол. Одним из самых больших проектов в этом направлении стала коллекция «Знаки зодиака по Восточному календарю».

Аккаунт в сети «Инстаграм» у студии дизайна появился три года назад, но в подписчиках всего 300 человек. Как сделать бизнес-профиль более популярным — советы дает Анна Акинина, специалист по коммуникациям и связям с общественностью, эксперт по продвижению в «Инстаграм», за плечами которой опыт работы с рестораном «Мама Фета», экодеревней «Трын-трава» и другими проектами.

Профилю — простой и запоминающийся логин

Если вы делаете бизнес в «Инстаграм», то имеет смысл перевести аккаунт из личного в бизнес-аккаунт. Это откроет больше возможностей и с точки зрения продвижения, и с точки зрения статистики. Вы будете понимать, куда двигаться. Логин должен быть прост в написании и произношении, он должен быть звучным и правильно написан. Студия дизайна такого формата вполне может обрести свое название в «Инстаграм». Здорово, если у того, кто случайно или не случайно забредет на вашу страницу, не возникнет вопросов, как сделать заказ. Для этого можно обозначать номер для связи в шапке профиля или сделать иконку «позвонить». Она возможна только, если у вас создан бизнес-аккаунт. Так же куда больше доверия вызывает наличие адреса, поэтому обязательно обозначьте геолокацию.

Что касается хайлайтс, то необходимо актуализировать уже имеющиеся «Украшения» и «Вышивка», а по необходимости добавлять ключевые данные, например информацию для оптовиков, сезонные предложения, акции или отзывы.

Красивая лента и качество фото

Визуал: следите за качеством фотографий и видео. Если фото из-за специфики бизнеса пестрые и яркие, старайтесь выстроить красивую ленту. Для этого есть специальные бесплатные приложения, например Preview, которое доступно в AppStore.

О контенте. Старайтесь разбавлять статичные снимки видеопостами с производства, рассказывайте о совей внутренней «кухне». Иногда сам процесс крайне «заразительный» и привлекает внимание даже тех, кто не сильно заинтересован в данный момент. Хорошие просмотры и охваты запросто могут вынести публикацию в топ или рекомендованные. И органичный прирост подписчиков вам гарантирован.

Коллаборации и скидки для заказчиков

Ставьте релевантные бизнесу хештеги. Не стесняйтесь просить, чтобы вас упоминали ваши клиенты, заказчики — можете предложить им за это небольшую скидку. Это поможет продвижению. Продвигайте отдельные посты. Делайте партнерские коллаборации. Обязательно мониторьте рынок, следите за конкурентами, перенимайте и адаптируйте хорошие идеи под свой бизнес. Важно держать руку на пульсе и не жить в своем маленьком аккаунте-мирке. Успехов!