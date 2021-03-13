Новости общества

06:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Видеоопрос: «Как вы планируете провести отпуск в этом году?»

00:00, 13.03.2021
Видеоопрос: «Как вы планируете провести отпуск в этом году?»
Фото: nepsite.ru

Большинство жителей России планируют провести отпуск нынешним летом в пределах страны, и лишь 7% намерены отдохнуть за границей. Такие данные приводит ТАСС. 23% россиян в этом году не готовы потратить на летний отдых ни копейки — отпуск они решили провести на даче или вообще дома. Каждый третий планирует ограничить бюджет летнего путешествия суммой в 30 тысяч на человека.

— А как вы планируете провести отпуск этим летом? Сколько готовы потратить на отдых? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии


Читайте также

Новости общества

06:16 МСК Все новости
Новости раздела