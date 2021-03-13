Видеоопрос: «Как вы планируете провести отпуск в этом году?»
Большинство жителей России планируют провести отпуск нынешним летом в пределах страны, и лишь 7% намерены отдохнуть за границей. Такие данные приводит ТАСС. 23% россиян в этом году не готовы потратить на летний отдых ни копейки — отпуск они решили провести на даче или вообще дома. Каждый третий планирует ограничить бюджет летнего путешествия суммой в 30 тысяч на человека.
— А как вы планируете провести отпуск этим летом? Сколько готовы потратить на отдых? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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