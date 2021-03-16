Инста-Татарстан: новый клип Dabro, пляж Фуджейры и волшебник футбола из Грузии

Обзор инстаграм-аккаунтов известных татарстанцев и россиян

Как попрощался с зимой экс-депутат и глава национального благотворительного фонда «Булгар» Фарид Мифтахов, во что играл с подписчиками бизнесмен, основатель «АвтоЛиги» Сергей Шубин и как порадовала казанская группа Dabro своих поклонников? Об этом и других событиях — в обзоре инстаграм-аккаунтов артистов, бизнесменов, политиков и других известных людей от «Реального времени».

Поздравления к празднику

Нападающий клуба КХЛ «Ак Барс» Казань Дмитрий Воронков разместил в своем аккаунте снимок, приуроченный к Международному женскому дню. На фотографии улыбающийся хоккеист держит в руках созданный в фотошопе букет алых роз. «Милые женщины! Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником — с днем 8 Марта», — гласит подпись к посту. «Ой, мамочки, как неожиданно!», «Праздник удался, спасибо», — гласят комментарии фолловеров. Кажется, подписчицы Дмитрия довольны проявленным к ним вниманием, невзирая на нарисованные цветы.

Игрок казанского волейбольного клуба «Зенит» Максим Михайлов также поздравил женщин с праздником 8 Марта. Спортсмен опубликовал снимок, на котором он с сыном сидит в каком-то кафе. «Милые дамы, с праздником!» — написано под фото. Инстаграм-открытка набрала более 3,5 тысячи лайков. «Спасибо за поздравления!», «Мальчик — папина копия, прямо отксерокопировали», — пишут фолловеры.

У каждого из нас свои праздники. Председатель правления Национального благотворительного фонда РТ «Булгар» Фарид Мифтахов попрощался в своем «Инстаграм» с уходящей зимой. Бывший депутат Госсовета Татарстана разместил короткий видеоролик, где под чувственный саундтрек из фильма «Эммануэль» колышутся заснеженные ветви туи. «До свидания, зима; здравствуй, весна! Благодарю за все», — пишет Мифтахов. Пост оценили более 300 фолловеров.



Немного философии

Основатель и директор F-people concept store Ирина Нигматуллина-Харасова поделилась в своем аккаунте в «Инстаграме» философскими размышлениями. «Наверное, каждый из вас слышал фразу: «Ты — то, что ты ешь». По-моему, если заменить в ней еду одеждой, утверждение будет не менее справедливым. ТЫ — ИМЕННО ТО, ЧТО ТЫ НОСИШЬ», — рассуждает бизнесвумен. К опубликованному посту добавлено фото текстильной сумки.



Совладелец компании «Автолига» Сергей Шубин предложил подписчикам сыграть в увлекательную игру «Угадай, чего я хочу в 2021 году». Правила просты. Один из участников записывает на листок бумаги 10 целей, желаний или мечтаний. Остальные играющие должны угадать, чего именно хочет загадавший. Рекомендуется задавать наводящие и уточняющие вопросы. «Невероятно увлекательная игра, скажу я вам, — пишет Шубин. — Во-первых, каждый узнает, кто о чем мечтает, во-вторых, можно помочь исполнить чье-то желание». Пост набрал более 180 лайков.



Не любит скучать российская актриса театра и кино Александра Урсуляк. Она опубликовала в «Инстаграм» фотографии со дня рождения матери. «Мамин День рождения! Юбилей! Масленица!!! Дома», — написано под постом. Серия фотографий завершается забавным видеороликом: маленький сын актрисы не на шутку пугает ее игрушечным мечом. Видео завершается истошным криком Урсуляк. Пост набрал более тысячи лайков.



Заместитель гендиректора компании «Унистрой» Искандер Юсупов недавно вернулся из отпуска. На его странице в «Инстаграм» можно увидеть прекрасную фотографию пляжа Фуджейры, популярного курорта в ОАЭ. «Домой. По виду из окна номера буду скучать», — написал под постом Юсупов. «Вы же один из главных в «Унистрое». Можете сотворить себе любой вид из окна», — отвечает на реплику один из фолловеров. Запись набрала 175 отметок «Нравится».



Спасибо врачам



Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский разместил в Сети фотографии с благотворительного концерта «Мы говорим врачам: «Спасибо!» для медработников. «Спасибо всем, кто лечит, спасает и рискует своей жизнью ради нас! Низкий ВАМ поклон!» — написал дирижер. Пост набрал более 2 тысяч лайков. Пользователи активно комментируют снимки. «Браво, прекрасный концерт!», «Отлично!! Хорошее выступление», — пишут они.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин выложил в Сеть несколько фотографий с недавнего выступления. На снимках в строгом костюме, серьезен, ни тени улыбки на лице. «Будни новой жизни, е-мое. Делаю вид, что… больше не хочу перевернуть мир. Для того, чтобы поставить его с головы на ноги», — заявляет Прилепин. «Только вперед», «Такому можно и не только мир доверить», — комментируют подписчики. Пост набрал более двухсот лайков.



Продюсер и исполнитель казанской музыкальной группы Dabro Иван Засидкевич порадовал своих подписчиков не сменой имиджа, а новым клипом «Она не такая». На видео красивая девушка в желтом джемпере сидит на кровати и подпевает песне братьев Засидкевичей. «Клип классный!», «Прекрасные слова», «Спасибо вам за все!», — отзываются фолловеры.

Футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия признан экспертом телеканала «Матч Премьер» Владимиром Быстровым лучшим игроком матча 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Рубин» (0:2). В этой игре, состоявшейся 28 февраля в Москве, грузинский полузащитник отметился голевой передачей и проявил активное участие во второй голевой атаке. Кварацхелия выложил в Сеть фотографию, на которой красуется с призом на фоне рекламного баннера. Надо сказать, публикация набрала более 9,5 тысячи лайков и 236 комментариев. «Вы молодец. Удачи вам!», «Лучший из лучших!», «Мы на волшебника попали! Он вообще человек!?» — пишут фолловеры.

