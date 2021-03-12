Бизнес-аккаунт дня: дома-трансформеры от казанских мастеров

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 19

Небольшая команда казанцев более 10 лет занимается производством и монтажом различных конструкций, в основном для строительных организаций. Но год назад в связи с резким подорожанием арматуры фирма решила освоить новое направление — строительство модульных домов и торговых павильонов из дерева. О своих дизайнерских решениях мастера рассказывают у себя в аккаунте в «Инстаграм». Эксперты SMM-агентства в рамках спецпроекта «Реального времени» дают советы, как лучше продвигать продукцию в соцсетях.

Модульный дом — быстро и по доступной цене

«Долой унылое, Россия может быть красивой!» — под таким девизом с недавнего времени работает казанская фирма «Модуль». Больше десяти лет команда занималась сооружением различных конструкций на основе металлокаркаса, оснащением машин автокузовами и спецфургонами, строила ангары, бытовки, штабы, КПП, сельские фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и прочее. Но около года назад решила взяться за новый проект.

Это блочно-модульное строительство жилых и коммерческих объектов. Такой небольшой домик собирается по принципу трансформера: на период сезона служит дачным домиком, а на зиму закрывается наглухо со всей мебелью и утварью до начала следующего садово-дачного периода. Кроме того, с помощью блочных конструкций можно создавать городские или придорожные кафе.



Пока у аккаунта мастеров в «Инстаграм» небольшое число подписчиков — около тысячи. Как привлечь больше клиентов — рекомендации дает команда агентства Fragency: основатель и руководитель Регина Фасхеева, SMM-менеджер Азат Сабиров и копирайтер Ксения Иванова. Агентство входит в топ-80 SMM-агентств России по версии рейтинга Tagline, в портфолио — порядка ста проектов регионального и федерального уровней.

Для подписчиков — полезные публикации

У вас есть рубрики — это отлично, но лучше от некоторых избавиться или же как-то их доработать. Например, видно, что люди активно реагируют на публикации, в которых показаны примеры реализации модульных домов. Стоит сделать на этой рубрике упор и попробовать давать больше таких публикаций, возможно, сделать собственные рендеры.

Просто рассказ об архитектуре мы бы убрали. Эту рубрику можно заменить полезными для ваших клиентов публикациями: рассказывать больше о технологии, о том, как ухаживать за таким помещением, отвечать на популярные вопросы. Такую рубрику лучше оформить графически, чтобы она была узнаваемой. Можно дважды в месяц снимать видеоответы: живые лица всегда привлекают больше внимания и вызывают лояльность у аудитории.

Собственные кейсы можно сделать еще лучше: попробуйте добавить в них человечности (комментарии клиентов) и свои преимущества (какая была проблема и как ее решили).

Визуальному оформлению — единый стиль

В целом стоит привести визуальное оформление к единому стилю, не брать фотографии из интернета, снимать больше деталей — если не на фотоаппарат, то в режиме «портрет» на телефоне. Снимать видео с процессами, подсвечивать детали — чтобы пользователь мог рассмотреть все, что ему интересно, увидеть для себя плюсы вашего продукта.

Еще одна общая рекомендация — делать более качественные фотографии, можно докручивать их настройки в приложениях прямо с телефона. Иногда можно применять дизайн: рендеры проекта, нанесения заголовков и т.д. При создании фото стоит выравнивать горизонт. Впрочем, подправить его можно и при загрузке на площадку, главное, не забыть.

Если есть реализованные проекты — стоит фотографировать их, записывать мнение покупателей.



В Stories можно показывать рабочие процессы, готовые результаты — все, что позволит подписчикам лучше узнать ваш продукт. Важно оформить Highlights (закрепленные Stories), причем так, чтобы пользователь, который впервые попал на страницу, нашел ответы на свои вопросы. Это рубрики «О компании», «Стоимость», «Оставить заявку», «Как это работает» и другие. Постарайтесь представить себя на месте пользователя, который ничего о вас не знает, но потенциально может заинтересоваться вашим продуктом.

В помощь продвижению — таргетинг

Советуем попробовать различные варианты таргетированной рекламы, если вы еще не подключили такой способ продвижения. Попробуйте таргетировать экспертные материалы для привлечения в аккаунт именно экспертного сообщества, имиджевые с преимуществом и четким призывом — для лидогенерации (привлечения клиентов). Возможно, стоит применить лид-магнит «Оставь заявку — получи скидку 10%» или что-то в этом роде. Зависит от ваших возможностей.

Видим, что вы используете массфолловинг — привлечение пользователей через подписку на них. Здесь мы рекомендуем быть аккуратнее, потому что Instagram выступает против сторонних ресурсов. Если вы вводите в таких сервисах свой логин и пароль, соцсеть видит подозрительную активность, что может привести к срезу охватов и даже временной блокировке. Также советуем отписываться от невзаимных подписок.

Тексты к постам в аккаунте желательно подредактировать. Чтобы это сделать, нужно учесть несколько моментов:

Tone of voice (голос вашего бренда). Сейчас в аккаунте есть посты от первого лица (можно предположить, что от основателя компании), есть несколько постов от лица команды, есть смешанный TOV. Для аккаунта компании логичнее обращаться к подписчикам от лица команды и писать «мы».

В постах не нужно отмечать аккаунты сторонних организаций, которые никак не связаны с вашей работой: это дурной тон.

Чтобы текст не превращался в длинное полотно, часть информации можно вынести в карточки (например, размеры проекта).

Текст разделен пробелами между абзацами — это хорошо.

Хорошо, когда прописаны площадь и цены (как здесь, например), а также назначение и преимущества конкретного проекта.

Важно проверять тексты на наличие ошибок. Для этого используйте сервис «Орфограммка» или бот в @orforobot в Telegram, ну и немного внимательности не помешает. Удачи!