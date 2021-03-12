Как судимый медик из Душанбе расколол медицинское сообщество Татарстана
Вышедшего по УДО анестезиолога-насильника сначала взяли на работу в Мамадышскую ЦРБ, а затем уволили — под давлением коллег
Как стало известно «Реальному времени», приговоренный за насилие над пациенткой подмосковной больницы к семи с половиной годам лишения свободы бывший татарстанский врач-анестезиолог Зиёдулло Носиров попытался закрепиться в республике. Несмотря на судимость по эпизоду в Подольске, а до него он проходил фигурантом дела о мошенничестве в другой ЦРБ, реаниматолог Носиров в начале марта смог устроиться в центральную районную больницу Мамадыша и проработать там 10 дней, пока не уволился под давлением врачей-коллег, узнавших правду об уголовном прошлом медика. Наша газета попыталась разобраться, как врачу с непогашенной судимостью удалось устроиться на работу, и пообщалась с опальным анестезиологом Носировым, который уверен, что его травят не только из зависти, но и потому, что он «приезжий», а преступлений он не совершал.
Как Носирова обвинили в Подмосковье в насилии
Чтобы понять всю абсурдность ситуацию, стоит напомнить, что газета «Реальное время» уже писала о Зиёдулле Носирове 4 года назад и его имя должно было быть на слуху у татарстанских медиков.
Напомним, в январе 2017 года разразился федеральный скандал: «пьяный врач-анестезиолог Подольской горбольницы (Московская область), находясь на дежурстве 5 января 2017 года, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении беспомощной 43-летней пациентки».
Женщина лежала в реанимации с ожогами после аварии. Под подозрение попал врач анестезиолог-реаниматолог по имени Зиёдулло Носиров. Начальник управления Министерства здравоохранения Московской области Руслан Кошелев заявлял, что у них о враче не было никакой негативной информации. Однако «Реальному времени» тогда же удалось узнать, что Носиров уже имел проблемы с законом — в Татарстане.
Гость из Средней Азии
Зиёдулло Носиров, в 1994 году закончивший Таджикский государственный медицинский институт им. Абуали ибни Сино, до 2007 года работал в БСМП города Душанбе. Перебравшись в Россию, он устроился анестезиологом в Чистопольской ЦРБ, в мае 2016 года перебрался в Подмосковье.
Однако Носиров в своих резюме — о чем в Московской области могли и не догадываться — не указывал, что из Чистополя он сначала перебрался в соседний Алексеевск, на аналогичную должность в местную больницу. В Алексеевском районе врач оказался под следствием. По данным правоохранительных органов, Носиров и в Алексеевске «вымогал взятки с пациентов». В числе эпизодов фигурировал, например, и такой: якобы Носиров заявлял, «если женщина хочет, чтобы ее сын проснулся после операции, она должна заплатить ему — и Носиров подберет более качественный наркоз, чтобы мужчина однозначно «проснулся».
9 сентября 2015 года он был взят под домашний арест и 28 мая 2016 года осужден Алексеевским районным судом. Но, несмотря на то что изначально ему в вину вменялось получение взятки, на суде он был уже обвинен в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), покушении на мошенничество (ст. 159, часть 30) и даче ложных показаний (ст. 306). В результате серьезного наказания врач-мошенник избежал.
«По пяти эпизодам по ст. 159 части 1 назначено наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей, а по покушению на мошенничество — 7 тысяч рублей. По ст. 306 был признан невиновным за отсутствием состава преступления», — заявили в Алексеевском районном суде РТ.
За «насилие над пациенткой» дали семь с половиной лет лишения свободы
Переехав из Татарстана в Подмосковье врач вновь попал под следствие — и по более серьезной статье. В начале 2018 года анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ МО «Подольская городская больница №2» (Подмосковье) Зиёдулло Носиров признан судом виновным в сексуальном насилии над пациенткой, а также в двух эпизодах мошенничества.
Как установили следствие и суд, в ночь с 4 на 5 января 2017 года Носиров, «находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки, которая в силу своего физического состояния была беспомощна и не могла оказать ему сопротивление». Кроме того, судом установлено, что «в апреле и июле 2016 года врач незаконно требовал от родственников пациентов деньги за оказание медицинской помощи, получив таким образом 13 тысяч рублей.
Изначально в отношении врача было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Приговором суда Носирову было назначено наказание семь с половиной лет лишения свободы.
«Оказался жулик»: как Носирова встретили в Мамадыше
— Носиров официально работает сегодня под своей же фамилией в Мамадышской ЦРБ, — сообщил источник «Реального времени» из этой же больницы в начале марта этого года, попросив не называть его имени. — Этот товарищ настоятельно пропихивался в Мамадышскую больницу: «Меня, мол, оболгали, было уголовное дело, но что по телевизору показывают — это вранье! Никакого срока нет, я отсидел», начал объяснять все это. А оказался жулик!
Недовольные его наймом коллеги начали искать информацию о том, правду говорит Зиёдулло Носиров или нет. В результате довольно быстро узнали и про дело в Подольской больнице в Подмосковье. Сделали нехитрые расчеты, и выяснили, что раз приговор в 7,5 лет лишения свободы ему вынесли в начале 2018 года, судимость у него будет погашена лишь в 2025 году. Затем выяснилось, что Носиров все-таки освободился, но условно-досрочно, и судимость не была погашена, когда он был принят на работу в Мамадышскую ЦРБ.
Анестезиолога уволили на 10-й день работы — под давлением коллег
Ряд мамадышских коллег осужденного анестезиолога по серьезной статье, выяснив о прошлом медика, совместной работе с ним резко воспротивились. А некоторые даже поставили условие, что работать с ним не желают. После чего «поднялась уже волна недовольства по всей больнице как минимум, общественное мнение было категорически против его работы в Мамадышской районной больнице», рассказал один из недовольных медиков.
11 марта 2021 года, когда готовился материал о работе Носирова в Мамадышской ЦРБ, источники в самой больнице сообщили, что Зиёдулло Носиров больше там не работает. В отделении реанимации, куда корреспондент «Реального времени» дозвонился с просьбой связаться для консультации с антестезиологом Зиётуллой Носировым, ответили:
— А он у нас больше не работает! — не сообщив подробности внезапного увольнения через 10 дней после принятия на работу.
Судимый анестезиолог-реаниматолог официально уволился вечером 10 марта. Формально — по собственному желанию, однако по нашей информации, он был вынужден подать заявление под давлением требовавших его ухода коллег. Причина, по которой мамадышская общественность, в частности коллеги Носирова, вообще обратились в СМИ, в том, что с действующей судимостью врача вообще «ни под каким соусом на работу брать не должны были»:
— Есть 351.1 статья Трудового кодекса «Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних». Исходя из норм трудового законодательства РФ, Носиров не имеет права работать в сфере медицины даже с погашенной судимостью — работать анестезиологом-реаниматологом он больше не должен в принципе. Второй момент — профессия антестезиолога-реаниматолога подразумевает работу с наркотическими веществами. Каким образом ему вообще выбили разрешение на работу в Мамадышской ЦРБ по этой специальности — непонятно.
«Я приехал в Мамадыш, потому что мне гарантийное письмо прислали»
Корреспонденту «Реального времени» удалось связаться с опальным анестезиологом и узнать его версию событий. Зиёдулло Носиров уверяет, что его преследуют, во-первых, из зависти к его профессиональным способностям. Во-вторых, обвинил ряд бывших коллег в ксенофобии. Медик считает, его и таких как он, преследуют лишь потому, что они «приезжие» (сам он уроженец Таджикистана, который покинул в свое время из-за экономической нестабильности родную страну).
Анестезиолог возмущается, что при этом «не трогают местных, москвичей или татарстанцев». Сейчас у него на руках четверо детей, которых надо кормить, объясняет Носиров, а на нем висят долги на несколько миллионов рублей (он назвал цифру в 7,5 млн). Поэтому-то он и пытается устроиться на работу по специальности, где зарплата все-таки выше, чем у разнорабочих. Носиров уверяет, что пострадал из-за честности: «он всегда всем все говорит в лицо». Но судить, считает он, надо все-равно по профессиональным соображениям.
— Я приехал в Мамадыш устраиваться в ЦРБ, потому что мне гарантийное письмо прислали оттуда — только поэтому я приехал на работу устраиваться, — рассказал Зиёдулло Носиров «Реальному времени». — Но смотрю, завотделением реанимации не хочет, чтобы я у них работал. Пришлось уволиться. Еду сейчас в другой регион, буду там работать. Я просто скажу, что за то время, пока я работал в Мамадыше — к нам в отделение поступил пациент с ножевым ранением. Пока эта заведующая отделением реанимации [Елена Новоселова] — неграмотная женщина — из дома в реанимацию приехала, 40 минут прошло! А в течение 40 минут я капельницу ставил, пустое сердце восполнял, 30 минут в операционной ждал! А если он умер бы? ЦРБ это не ее личный дом, это благодаря Минниханову ремонт в больнице сделали! Кто она такая вообще? Ноль.
Коллеги врача из Мамадышской ЦРБ заявили, что официально или неофициально не могут разглашать имени больного с ножевым ранением и подробно комментировать его ситуацию — во-первых, из-за того, что не вправе разглашать медицинскую тайну и называть фамилию и имя пострадавшего, во-вторых, потому что он до сих пор в реанимации, а в-третьих, уверяют, что ситуация, рассказанная Носировым, «грешит неточностями», и все было с точностью наоборот, «на 180 процентов наоборот».
Кто из сторон прав, а кто нет — разбираться профессиональному медицинскому сообществу. Однако завотделением реанимации ЦРБ, врач-анестезиолог-реаниматолог Елена Новоселова проработала врачом уже 30 лет, начав хирургом хирургического отделения Учреждения К-231 МВД РФ больницы поселка Лесной, затем став анестезиологом в Мамадышской больнице в 2000 году. Не так давно она из рук президента Татарстана Рустама Минниханова получила благодарность за свою работу.
Носиров считает уголовное дело заказным: «Ни за что я 3 года в тюрьме отсидел!»
Тем не менее Носиров не считает, что больше не может работать анестезиологом только потому, что был посажен в тюрьму («президент Кыргызтана Садыр Жапаров тоже в тюрьме когда-то сидел»). И постарался объяснить скандальную ситуацию в Подольской больнице с медицинской точки зрения, заявив, что никакого преступления не совершал, а посадили его, возможно, по чьему-то заказу.
— У меня судебная экспертиза есть. В мою обязанность входил осмотр пациентки, катетеризация. Женщина попала в реанимацию, у нее 53% тела — ожог. По мочевому пузырю у нее шла моча с примесью крови! У женщины с ожогами было заражение мочевого катетера с кровью! Из этого дело, не разобравшись в медицине, взяли и раздули! Ни за что раздули. Ни за что меня в тюрьму посадили! Ни за что я 3 года в тюрьме отсидел! А женщина-пациентка, кстати, живая осталась! — эмоционально прокомментировал подольское дело анестезиолог Носиров, уверяющий, что и сейчас у него нет ограничений по трудовой деятельности вообще — с юридической в том числе точки зрения.
Зиёдулло Носиров отметил, что врачей нельзя просто так взять и оклеветать — врачи спасают жизни. Тем более обратил внимание опальный и осужденный анестезиолог, сейчас, после коронавируса, врачи стали героями.
— Чтобы стать грамотным врачом анестезиологом-реаниматологом — нужно минимум 15 лет учиться. Особенно в России, в Татарстане, в Московской области. А нынешние некоторые врачи даже не знают, что такое патофизиология — они диплом, видимо, покупали! К больному подойти боятся! А я 30 лет людей спасал, начинал с медбрата еще, всю жизнь в реанимации провел…, — заявил нашему изданию оскорбленный врач.
По нашей информации, Зиёдулло Носиров собирается поехать попытать счастья в Краснодарский край. В Мамадышской ЦРБ, куда газета «Реальное время» обратилась с официальным запросом, оперативно прокомментировать ситуацию по Носирову не успели.
Тем временем очевидно, что система здравоохранения в России переживает критический дефицит профессиональных кадров. Пандемия коронавируса, беспрецедентная смертность, завал плановых госпитализаций и так далее, толкают отчаявшихся главврачей на риск — чтобы укомплектовать больницу, они вполне готовы брать специалистов с подмоченной репутацией. Индикатором надвигающейся катастрофы в отрасли можно, пожалуй, считать то, что случай с Носировым спровоцировал раскол в крайне сплоченном медицинском сообществе, где, как известно, своих раньше никогда не сдавали.
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