Как судимый медик из Душанбе расколол медицинское сообщество Татарстана

Вышедшего по УДО анестезиолога-насильника сначала взяли на работу в Мамадышскую ЦРБ, а затем уволили — под давлением коллег

Как стало известно «Реальному времени», приговоренный за насилие над пациенткой подмосковной больницы к семи с половиной годам лишения свободы бывший татарстанский врач-анестезиолог Зиёдулло Носиров попытался закрепиться в республике. Несмотря на судимость по эпизоду в Подольске, а до него он проходил фигурантом дела о мошенничестве в другой ЦРБ, реаниматолог Носиров в начале марта смог устроиться в центральную районную больницу Мамадыша и проработать там 10 дней, пока не уволился под давлением врачей-коллег, узнавших правду об уголовном прошлом медика. Наша газета попыталась разобраться, как врачу с непогашенной судимостью удалось устроиться на работу, и пообщалась с опальным анестезиологом Носировым, который уверен, что его травят не только из зависти, но и потому, что он «приезжий», а преступлений он не совершал.

Как Носирова обвинили в Подмосковье в насилии

Чтобы понять всю абсурдность ситуацию, стоит напомнить, что газета «Реальное время» уже писала о Зиёдулле Носирове 4 года назад и его имя должно было быть на слуху у татарстанских медиков.

Напомним, в январе 2017 года разразился федеральный скандал: «пьяный врач-анестезиолог Подольской горбольницы (Московская область), находясь на дежурстве 5 января 2017 года, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении беспомощной 43-летней пациентки».



Женщина лежала в реанимации с ожогами после аварии. Под подозрение попал врач анестезиолог-реаниматолог по имени Зиёдулло Носиров. Начальник управления Министерства здравоохранения Московской области Руслан Кошелев заявлял, что у них о враче не было никакой негативной информации. Однако «Реальному времени» тогда же удалось узнать, что Носиров уже имел проблемы с законом — в Татарстане.

Начальник управления Министерства здравоохранения Московской области Руслан Кошелев заявлял, что у них о враче не было никакой негативной информации. Фото: inprotvino.ru

Гость из Средней Азии

Зиёдулло Носиров, в 1994 году закончивший Таджикский государственный медицинский институт им. Абуали ибни Сино, до 2007 года работал в БСМП города Душанбе. Перебравшись в Россию, он устроился анестезиологом в Чистопольской ЦРБ, в мае 2016 года перебрался в Подмосковье.



Однако Носиров в своих резюме — о чем в Московской области могли и не догадываться — не указывал, что из Чистополя он сначала перебрался в соседний Алексеевск, на аналогичную должность в местную больницу. В Алексеевском районе врач оказался под следствием. По данным правоохранительных органов, Носиров и в Алексеевске «вымогал взятки с пациентов». В числе эпизодов фигурировал, например, и такой: якобы Носиров заявлял, «если женщина хочет, чтобы ее сын проснулся после операции, она должна заплатить ему — и Носиров подберет более качественный наркоз, чтобы мужчина однозначно «проснулся».



9 сентября 2015 года он был взят под домашний арест и 28 мая 2016 года осужден Алексеевским районным судом. Но, несмотря на то что изначально ему в вину вменялось получение взятки, на суде он был уже обвинен в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), покушении на мошенничество (ст. 159, часть 30) и даче ложных показаний (ст. 306). В результате серьезного наказания врач-мошенник избежал.



«По пяти эпизодам по ст. 159 части 1 назначено наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей, а по покушению на мошенничество — 7 тысяч рублей. По ст. 306 был признан невиновным за отсутствием состава преступления», — заявили в Алексеевском районном суде РТ.

По данным правоохранительных органов, Носиров и в Алексеевске «вымогал взятки с пациентов». Фото: alekseevskiy.tatarstan.ru

За «насилие над пациенткой» дали семь с половиной лет лишения свободы

Переехав из Татарстана в Подмосковье врач вновь попал под следствие — и по более серьезной статье. В начале 2018 года анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ МО «Подольская городская больница №2» (Подмосковье) Зиёдулло Носиров признан судом виновным в сексуальном насилии над пациенткой, а также в двух эпизодах мошенничества.



Как установили следствие и суд, в ночь с 4 на 5 января 2017 года Носиров, «находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки, которая в силу своего физического состояния была беспомощна и не могла оказать ему сопротивление». Кроме того, судом установлено, что «в апреле и июле 2016 года врач незаконно требовал от родственников пациентов деньги за оказание медицинской помощи, получив таким образом 13 тысяч рублей.



Изначально в отношении врача было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Приговором суда Носирову было назначено наказание семь с половиной лет лишения свободы.

В начале 2018 года анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ МО «Подольская городская больница №2» (Подмосковье) Зиёдулло Носиров признан судом виновным в сексуальном насилии над пациенткой, а также в двух эпизодах мошенничества. Фото: yandex.ru

«Оказался жулик»: как Носирова встретили в Мамадыше

— Носиров официально работает сегодня под своей же фамилией в Мамадышской ЦРБ, — сообщил источник «Реального времени» из этой же больницы в начале марта этого года, попросив не называть его имени. — Этот товарищ настоятельно пропихивался в Мамадышскую больницу: «Меня, мол, оболгали, было уголовное дело, но что по телевизору показывают — это вранье! Никакого срока нет, я отсидел», начал объяснять все это. А оказался жулик!

Недовольные его наймом коллеги начали искать информацию о том, правду говорит Зиёдулло Носиров или нет. В результате довольно быстро узнали и про дело в Подольской больнице в Подмосковье. Сделали нехитрые расчеты, и выяснили, что раз приговор в 7,5 лет лишения свободы ему вынесли в начале 2018 года, судимость у него будет погашена лишь в 2025 году. Затем выяснилось, что Носиров все-таки освободился, но условно-досрочно, и судимость не была погашена, когда он был принят на работу в Мамадышскую ЦРБ.

Анестезиолога уволили на 10-й день работы — под давлением коллег

Ряд мамадышских коллег осужденного анестезиолога по серьезной статье, выяснив о прошлом медика, совместной работе с ним резко воспротивились. А некоторые даже поставили условие, что работать с ним не желают. После чего «поднялась уже волна недовольства по всей больнице как минимум, общественное мнение было категорически против его работы в Мамадышской районной больнице», рассказал один из недовольных медиков.

Ряд мамадышских коллег осужденного по серьезной статье анестезиолога, выяснив о прошлом медика, совместной работе с ним резко воспротивились. Фото: gua.tatar.ru

11 марта 2021 года, когда готовился материал о работе Носирова в Мамадышской ЦРБ, источники в самой больнице сообщили, что Зиёдулло Носиров больше там не работает. В отделении реанимации, куда корреспондент «Реального времени» дозвонился с просьбой связаться для консультации с антестезиологом Зиётуллой Носировым, ответили:

— А он у нас больше не работает! — не сообщив подробности внезапного увольнения через 10 дней после принятия на работу.

Судимый анестезиолог-реаниматолог официально уволился вечером 10 марта. Формально — по собственному желанию, однако по нашей информации, он был вынужден подать заявление под давлением требовавших его ухода коллег. Причина, по которой мамадышская общественность, в частности коллеги Носирова, вообще обратились в СМИ, в том, что с действующей судимостью врача вообще «ни под каким соусом на работу брать не должны были»:

— Есть 351.1 статья Трудового кодекса «Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних». Исходя из норм трудового законодательства РФ, Носиров не имеет права работать в сфере медицины даже с погашенной судимостью — работать анестезиологом-реаниматологом он больше не должен в принципе. Второй момент — профессия антестезиолога-реаниматолога подразумевает работу с наркотическими веществами. Каким образом ему вообще выбили разрешение на работу в Мамадышской ЦРБ по этой специальности — непонятно.

«Я приехал в Мамадыш, потому что мне гарантийное письмо прислали»

Корреспонденту «Реального времени» удалось связаться с опальным анестезиологом и узнать его версию событий. Зиёдулло Носиров уверяет, что его преследуют, во-первых, из зависти к его профессиональным способностям. Во-вторых, обвинил ряд бывших коллег в ксенофобии. Медик считает, его и таких как он, преследуют лишь потому, что они «приезжие» (сам он уроженец Таджикистана, который покинул в свое время из-за экономической нестабильности родную страну).



Зиёдулло Носиров уверяет, что его преследуют, во-первых, из зависти к его профессиональным способностям. Во-вторых, обвинил ряд бывших коллег в ксенофобии. Фото: скриншот видео Первого канала

Анестезиолог возмущается, что при этом «не трогают местных, москвичей или татарстанцев». Сейчас у него на руках четверо детей, которых надо кормить, объясняет Носиров, а на нем висят долги на несколько миллионов рублей (он назвал цифру в 7,5 млн). Поэтому-то он и пытается устроиться на работу по специальности, где зарплата все-таки выше, чем у разнорабочих. Носиров уверяет, что пострадал из-за честности: «он всегда всем все говорит в лицо». Но судить, считает он, надо все-равно по профессиональным соображениям.

— Я приехал в Мамадыш устраиваться в ЦРБ, потому что мне гарантийное письмо прислали оттуда — только поэтому я приехал на работу устраиваться, — рассказал Зиёдулло Носиров «Реальному времени». — Но смотрю, завотделением реанимации не хочет, чтобы я у них работал. Пришлось уволиться. Еду сейчас в другой регион, буду там работать. Я просто скажу, что за то время, пока я работал в Мамадыше — к нам в отделение поступил пациент с ножевым ранением. Пока эта заведующая отделением реанимации [Елена Новоселова] — неграмотная женщина — из дома в реанимацию приехала, 40 минут прошло! А в течение 40 минут я капельницу ставил, пустое сердце восполнял, 30 минут в операционной ждал! А если он умер бы? ЦРБ это не ее личный дом, это благодаря Минниханову ремонт в больнице сделали! Кто она такая вообще? Ноль.

Коллеги врача из Мамадышской ЦРБ заявили, что официально или неофициально не могут разглашать имени больного с ножевым ранением и подробно комментировать его ситуацию — во-первых, из-за того, что не вправе разглашать медицинскую тайну и называть фамилию и имя пострадавшего, во-вторых, потому что он до сих пор в реанимации, а в-третьих, уверяют, что ситуация, рассказанная Носировым, «грешит неточностями», и все было с точностью наоборот, «на 180 процентов наоборот».



Кто из сторон прав, а кто нет — разбираться профессиональному медицинскому сообществу. Однако завотделением реанимации ЦРБ, врач-анестезиолог-реаниматолог Елена Новоселова проработала врачом уже 30 лет, начав хирургом хирургического отделения Учреждения К-231 МВД РФ больницы поселка Лесной, затем став анестезиологом в Мамадышской больнице в 2000 году. Не так давно она из рук президента Татарстана Рустама Минниханова получила благодарность за свою работу.

Носиров не считает, что больше не может работать анестезиологом, только потому, что был посажен в тюрьму. Фото: скриншот видео Первого канала

Носиров считает уголовное дело заказным: «Ни за что я 3 года в тюрьме отсидел!»

Тем не менее Носиров не считает, что больше не может работать анестезиологом только потому, что был посажен в тюрьму («президент Кыргызтана Садыр Жапаров тоже в тюрьме когда-то сидел»). И постарался объяснить скандальную ситуацию в Подольской больнице с медицинской точки зрения, заявив, что никакого преступления не совершал, а посадили его, возможно, по чьему-то заказу.



— У меня судебная экспертиза есть. В мою обязанность входил осмотр пациентки, катетеризация. Женщина попала в реанимацию, у нее 53% тела — ожог. По мочевому пузырю у нее шла моча с примесью крови! У женщины с ожогами было заражение мочевого катетера с кровью! Из этого дело, не разобравшись в медицине, взяли и раздули! Ни за что раздули. Ни за что меня в тюрьму посадили! Ни за что я 3 года в тюрьме отсидел! А женщина-пациентка, кстати, живая осталась! — эмоционально прокомментировал подольское дело анестезиолог Носиров, уверяющий, что и сейчас у него нет ограничений по трудовой деятельности вообще — с юридической в том числе точки зрения.

Зиёдулло Носиров отметил, что врачей нельзя просто так взять и оклеветать — врачи спасают жизни. Тем более обратил внимание опальный и осужденный анестезиолог, сейчас, после коронавируса, врачи стали героями.



— Чтобы стать грамотным врачом анестезиологом-реаниматологом — нужно минимум 15 лет учиться. Особенно в России, в Татарстане, в Московской области. А нынешние некоторые врачи даже не знают, что такое патофизиология — они диплом, видимо, покупали! К больному подойти боятся! А я 30 лет людей спасал, начинал с медбрата еще, всю жизнь в реанимации провел…, — заявил нашему изданию оскорбленный врач.

По нашей информации, Зиёдулло Носиров собирается поехать попытать счастья в Краснодарский край. В Мамадышской ЦРБ, куда газета «Реальное время» обратилась с официальным запросом, оперативно прокомментировать ситуацию по Носирову не успели.

По нашей информации, Зиёдулло Носиров собирается поехать попытать счастья в Краснодарский край. Фото: facebook.com/ziedullo.nosirov

Тем временем очевидно, что система здравоохранения в России переживает критический дефицит профессиональных кадров. Пандемия коронавируса, беспрецедентная смертность, завал плановых госпитализаций и так далее, толкают отчаявшихся главврачей на риск — чтобы укомплектовать больницу, они вполне готовы брать специалистов с подмоченной репутацией. Индикатором надвигающейся катастрофы в отрасли можно, пожалуй, считать то, что случай с Носировым спровоцировал раскол в крайне сплоченном медицинском сообществе, где, как известно, своих раньше никогда не сдавали.