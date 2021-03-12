Мат, тумаки и угрозы убийством: силовики проверяют ночной обыск у заслуженного работника культуры

Заслуженный работник культуры РТ и ее муж дали отпор полицейским, после того как их сына и дочь заподозрили в коррупции

Семья художественного руководителя тюлячинского Дворца культуры Анисы Туктамышевой оказалась в центре громкого скандала. 1 марта силовики задержали ее дочь и сына, инспектора ГАИ, по подозрению в посредничестве и получении взятки, а около 22 часов пришли с обыском в родительский дом. По его итогам заслуженного работника культуры Татарстана обвинили в неповиновении законным требованиям оперов, а ее мужа — еще и в угрозе убийством. По данным «Реального времени» о получении телесных повреждений в «очаге культуры» заявили и сотрудник МВД, и хозяйка дома.

Как брат и сестра попали в уголовное дело



Ночной обыск в Тюлячах сейчас проверяют сотрудники сразу трех силовых ведомств. В Следкоме проверяют заявления о применении насилия в отношении представителей власти — сотрудников УСБ МВД по РТ, в прокуратуре — жалобу Туктамышевых на незаконные действия этих же полицейских. Собственную проверку назначили и в МВД. Результатом может стать новое уголовное дело — в отношении хозяев дома либо силовиков.

Впрочем, Тюлячинский райсуд уже установил факт неповиновения представителям власти со стороны Анисы Туктамышевой, художественного руководителя районного ДК, и ее мужа, пенсионера Роберта Туктамышева. Оба привлечены к административной ответственности.

Как выяснило «Реальное время», 1 марта текущего года сотрудники управления собственной безопасности МВД Татарстана задержали в Казани дочь Туктамышевых — Регину Гайсину, после получения ею 20 тысяч рублей. По версии следствия, эти деньги предназначались в качестве незаконного вознаграждения за решение вопроса со сдачей экзамена на водительские права.

По версии следствия, деньги предназначались в качестве незаконного вознаграждения за решение вопроса со сдачей экзамена на водительские права. Фото: Максим Платонов

В тот же день во втором отделе по особо важным делам Следкома по РТ возбудили дело о получении взятки и служебном подлоге в отношении брата-близнеца Гайсиной — 32-летнего старшего инспектора отдела ГИБДД УВД Казани Рината Туктамышева, а также его неустановленных коллег. Подозреваемого инспектора отправили в изолятор временного содержания, а его сестру после допроса отпустили, и она отправилась домой в Тюлячи, к родителям и своему маленькому ребенку.

В тот же дом — по месту проживания Гайсиной — за 2 часа до полуночи по поручению следствия прибыли на обыск трое сотрудников УСБ МВД Татарстана, участковый полиции Тюлячинского района и привлеченные участковым двое понятых.

Версия силовиков: хозяева вели себя неадекватно

У ворот дома силовиков встретил 55-летний Роберт Туктамышев. В дом пускать наотрез отказался: «Здесь дети маленькие! Что — терроризм произошел?!». Как уверяют источники «Реального времени», полицейские предъявили и постановление на обыск, и удостоверения, но хозяин зачем-то стал требовать присутствия представителя совершенно другой службы: «Без пристава никого сюда не пущу! Я сам [в органах] работал столько лет...». О каких органах шла речь — Туктамышев не уточнил. По данным одного источника, он служил в ведомстве исполнения наказаний.

В какой-то момент хозяин дома заявил незваным гостям, что достанет двуствольное ружье и пустит его в ход.



Этот момент полицейские зафиксировали на видео и позже приложили его к материалам дела вместе со своими рапортами и объяснениями понятых. Они характеризовали действия главы семьи, как неадекватные — «громко ругался матом, толкал сотрудников полиции, угрожал убийством из двуствольного ружья, бил руками по лицу». В результате Туктамышева заковали в наручники, зашли во двор и после неоднократных просьб не чинить препятствий хозяйка дома открыла дверь.

На родителей подозреваемых были составлены административные протоколы, которые начальник райотдела полиции направил для рассмотрения в Тюлячинский суд. Фото: yandex.ru

По версии визитеров, негативных эмоций заслуженный работник культуры РТ не сдерживала. «Начала ругаться, препятствовать проходу полицейских и громко кричать, что ее насилуют — что не соответствовало действительности», отмечал позже один из понятых. А еще сообщал, что женщина оскорбляла всех участников следственных действий, била их руками и мешала производить обыск — выхватывала изымаемые предметы и документы.

В результате уже в 2 часа ночи 2 марта на родителей подозреваемых были составлены административные протоколы, которые начальник райотдела полиции направил для рассмотрения в Тюлячинский суд. Рассматривал оба материала председатель суда Рамиль Бикмиев.

Вину в правонарушении Туктамышевы не признали, но представленные в суд письменные доказательства и оперативное видео оказались весомей. В результате обоих «приговорили» к уплате административных штрафов — по 1 тысяче рублей. Заметим, самое жесткое наказание по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) — 15 суток административного ареста.

На этом история не закончилась. Один из оперативников УСБ МВД прошел медицинское освидетельствование на предмет телесных повреждений и приложил к своему рапорту справку о ссадинах на плече, сообщает источник «Реального времени». После чего такое же освидетельствование в районной ЦРБ прошла руководитель ДК культуры и 9 марта обратилась с жалобой в прокуратуру. Сейчас по ее обращению проводится проверка, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе надзорного ведомства.

Такое же освидетельствование в районной ЦРБ прошла руководитель ДК культуры (на фото в центре) и 9 марта обратилась с жалобой в прокуратуру. Фото: vk.com

Версия хозяев: «Защитите от произвола, хамства и безнаказанности»

Как выяснило «Реальное время», встречные претензии художественного руководителя районного ДК к силовикам также содержат информацию о применении силы. По версии Туктамышевой, права приходить в 10 часов вечера в дом, где находится маленький ребенок, у силовиков нет, основания для обыска и документы ей лично они не представили, изъяли в доме все наличные деньги и запретили ей вести видеосъемку собственных «противоправных действий».

Женщина указала, что один из сотрудников ударил ее в грудь, выкрутил руку и отобрал телефон, сломав при этом экран и повредив ей руку. Впрочем, этим дело не кончилось. Если верить хозяйке дома, телефон у нее отнимали и повторно — вытащили из заднего кармана брюк и при этом сильно толкнули в грудь, так что остался синяк.

По данным источников «Реального времени», Туктамышева также настаивает — личные вещи и телефон дочери семья выдала силовикам добровольно, однако те сочли нужным обыскать все помещения дома, включая комнату, где спал маленький ребенок. В финале своего обращения в прокуратуру женщина просит защиты «от произвола, хамства и безнаказанности сотрудников УСБ МВД по РТ и полиции Тюлячинского района».

В СК не комментируют насколько результативным оказался проведенный обыск. Практика расследования подобных дел показывает, что нередко доказательства против фигурантов дела находят в их же гаджетах в результате компьютерных экспертиз.

Что касается инспектора ГИБДД Туктамышева, то после двух суток в изоляторе его доставили в Советский райсуд Казани. Следователь просил арестовать подозреваемого в получении взятки, суд отказал, но избрал в отношении него запрет определенных действий, в том числе запрет на общение со всеми фигурантами дела, включая собственную сестру.