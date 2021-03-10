Бизнес-аккаунт дня: вечные календари от Гульнары Курочкиной из Альметьевска

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 17

Новым делом жительница Альметьевска Гульнара Курочкина занялась пять лет назад. По профессии учитель русского языка и литературы, она увлеклась творчеством, освоив для начала технику декупажа. Вечные календари, вазы, шкатулки, чайные домики и многие другие детали интерьера, которые выходят из-под умелых рук Гульнары, она размещает в своем бизнес-блоге в «Инстаграм». Ее профиль стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого эксперты крупных СММ-агентств дают рекомендации по развитию и продвижению бизнес-аккаунтов.

«Главное — не останавливаться на достигнутом»



— У меня нет художественного образования, но есть чувство прекрасного, которым я делюсь с окружающими, — признается Гульнара Курочкина, рассказывая о своем увлечении.



Стремление делать вещи красивыми, любовь к декорированию, рассказывает она, идут из детства. Но профессию решила связать с педагогикой, правда, учителем проработала недолго — творческое начало взяло верх.

Для начала Гульнара освоила технику декупажа, вслед за ней — патинирование, основы текстурирования, лаковой распечатки. Но и теперь, имея за плечами богатый опыт декорирования деталей интерьера, она постоянно учится, получая новые знания и идеи для творчества.

«Главное — не останавливаться на достигнутом, шаг за шагом идти вперед», — говорит Гульнара. Причем учится не только она сама, но и ее подписчики, для которых девушка устраивает небольшие мастер-классы по созданию разных деталей интерьера. Аккаунт назвала своим именем: Гульнара в переводе с арабского означает «цветок гранатового дерева».

Фото: vk.com/gulnarak

Семья во всем поддерживает мастерицу: старшая дочь помогает вести блог, муж занимается доставкой заказов. Среди клиентов Гульнары не только альметьевцы, но и жители соседних городов, ее работы украшают дома в Казахстане и Германии. Делясь планами на ближайшее время, декоратор рассчитывает расширить бизнес, привнеся в него новые творческие направления, и увеличить число подписчиков-заказчиков. Как этого добиться — рекомендации дает эксперт одного из крупных контент-агентств Поволжья «Без воды», его проектный директор Полина Романова.

Клиентоориентированность налицо

У Гульнары есть два аккаунта: профессиональный и личный, и это уже очень хорошо. Разные сферы жизни не смешиваются. Более того, с точки зрения продвижения такое разделение аккаунтов удобно для запуска рекламы. При этом из профессионального аккаунта не выпадает личная жизнь: есть фотографии и посты о себе. Также отмечу следующее:

На аватарке стоит фотография Гульнары, и это отлично. Таким образом, ее подписчики сразу понимают, что это конкретный человек. Гульнара верно сделала, что обозначила в профиле сферу деятельности и виды предоставляемых услуг. Так аудитория сразу понимает, чем она занимается. В шапке профиля указаны хештеги, по которым можно найти посты с указанием стоимости изделий #granat_цена и видео мастер-классов #granat_МК. Навигация в этом плане удобная, и подписчикам несложно сориентироваться в аккаунте. У Гульнары работает кнопка «Позвонить» и в шапке профиля указана ссылка на WhatsApp. С точки зрения клиентоориентированности она молодец, что позаботилась о разных способах связи. Если требуется указать больше мессенджеров или социальных сетей, где еще публикуются посты с товарами, то это можно сделать с помощью мультиссылки Taplink.

Визуальному оформлению — единый стиль

Я не увидела единой стилистики оформления ленты. Обложки постов по большей части состоят из фото и стоп-кадров видео. Практически везде товары сфотографированы крупными планами. Из-за этого лента пестрит изобилием предметов. Рекомендую чередовать фото крупных планов, средних и общих.

Для просмотра раскладки ленты можно использовать приложения Unum или Garny.

Графических визуалов мало, и они, очевидно, заимствованы, но визуал низкого расширения, поэтому качество оставляет желать лучшего. Если необходима графика, какие-либо фото, то лучше посмотреть стоковые сервисы и скачать оттуда — есть платные и бесплатные.

Также заметно, что Гульнара еще ищет свой стиль: сначала на постах не было надписей, потом был курсивный текст и сейчас белые плашки. Советую убрать плашки и накладывать текст без них — так аккаунт станет визуально дороже и чище.

Посты не только продающие, но и полезные

Радует обилие форматов контента: фото, видео разной длины. Приятно наблюдать за процессом создания декора и подарков. Я бы даже назвала это «залипушкой». Здорово видеть, как из ничего создается красивый и интересный продукт.

Гульнара молодец, что делает не только продающие посты, но и полезные, развлекательные. Когда человек приходит в аккаунт и видит только продающие посты, — он просматривает, понимает, нравится/не нравится, выбирает/не выбирает, и уходит. Полезные посты способны удержать аудиторию. Иногда об этом забывают даже крупные организации, занимаясь только продажей через соцсеть. В качестве рубрикатора рекомендую добавить еще хештеги . Например, для полезных постов. Так человеку не придется искать их по ленте. Сейчас в Instagram можно сделать гайд по постам — очень удобная штука. Гульнара старается ставить хештеги, связанные с темой поста. Это отлично, хотя все же некоторые теги проскальзывают. Например, тег #казаньдостопримечательности никак не связан с постом о необходимости предоплаты. Копирайтинг постов простой. Тексты понятны, каких-либо сложных терминов без объяснений нет. Это плюс. Я посмотрела все хайлайтс . Было очень интересно узнать, как там обстоят дела:

При оформлении ленты нельзя забывать и о хайлайтсе. Рекомендую выбрать единый стиль обложек, чтобы все смотрелось гармонично.

Круто, что в хайлайтс я могу узнать все, что мне нужно: начиная от самой Гульнары, кто она и чем занимается, и заканчивая закулисьем процесса работы.

В хайлайтс «В наличии» все характеристики какого-либо предмета разбиты на несколько сториз. Это немного неудобно. Лучше оформить фотографию товаров так, чтобы там же аккуратно была добавлена вся информация.

Не оставлять комменты без ответа

Для поддержания вовлеченности аудитории ответы на комментарии подписчиков важны.

В случае Гульнары я отметила, что она старается отвечать всем, но не всегда. Я нашла неотвеченные комментарии как 4-дневной давности, так и 2—7—9-недельной. Если ответить на комментарий сразу не получается, то нужно просматривать ленту на следующий день утром или вечером. Оставлять без ответа не рекомендую, потому что аудитория может потерять интерес. Отвечать стоит даже на комментарии, где только смайлы. Можно отправить смайлы в ответ. Так комментарий не останется без внимания.

Вообще, хотела бы похвалить Гульнару за ведение аккаунта. Видны старания и время, вложенные в контент. Чуть больше усилий, системности, и аккаунт Гульнары станет образцом для подражания. Удачи!