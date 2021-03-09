День в истории: космонавт Чернушка в Заинске, Транссибирская железная дорога и открытие Бразилии

Чем примечательна дата 9 марта

Сегодня, 9 марта, — Всемирный день ди-джея. Этот праздник завершает неделю благотворительных акций в помощь детским организациям. 9 марта родились первый космонавт Земли Юрий Гагарин, советский политический и государственный деятель Вячеслав Молотов, украинский поэт Тарас Шевченко, итальянская киноактриса Орнелла Мути, американский актер Оскар Айзек, американский шахматист Роберт Фишер, британский актер Джозеф Гилган. Также в этот день был подписан указ о строительстве Транссибирской железной дороги, а в продажу поступили первые куклы Барби. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Джалиль о Шевченко и космонавт Чернушка в Татарстане



9 марта 1939 года в газете «Красная Татария» выходит статья Мусы Джалиля «Надо учиться у Шевченко». В 1930-х годах татарский поэт и публицист укрепляет литературные связи с писателями из других республик. Литератор много времени уделяет переводам, переводит «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели (в соавторстве с Л. Файзи), поэму «Батрачка» Шевченко, пушкинские стихи и романсы, стихотворения Некрасова, Маяковского, Лебедева-Кумача, Голодного, Ухсая и других.

Фото: музей-квартира Мусы Джалиля

Также 9 марта 1961 года в СССР был запущен на орбиту космический корабль с «пассажиром» на борту — дворнягой Чернушкой, которая благополучно вернулась на Землю. Приземлилась в Татарстане, неподалеку от деревни Старый Токмак Заинского района.

Памятник Чернушке в Заинске. Фото: Раис Миннуллин / kazved.ru

9 марта 1890 года родился Вячеслав Молотов (Скрябин, 1890—1986), председатель СНК СССР с 1930-го по 1941 год, Герой Социалистического Труда. С 1902-го по 1908 годы учился в казанском 1-м реальном училище, где подружился с сыном богатого купца и наследником крупного состояния Виктором Тихомирновым, одновременно — членом большевистской группы в городе. Здесь же вступил в РСДРП.

Фото: wikipedia.org

В этот день в 1814 году родился украинский поэт Тарас Шевченко. 13 сентября 1857 года он был проездом на теплоходе в Казани. Сделал запись в дневнике: «Казань-городок — Москвы уголок. Сегодня поутру увидел я издали Казань, и давно слышанная поговорка сама собою вспомнилась и невольно проговорилась. Даже башня Сююмбеки, несомненный памятник времен татарских, показалась мне единоутробною сестрою Сухаревой башни. Большая улица, ведущая в Кремль, смахивает на Невский проспект своей чопорностью и торцовой мостовой».



Фото: wikipedia.org

Указ Петра I об офицерах, Транссибирская железная дорога и «Мир искусства»

9 марта 1714 года Петр I издал указ, запрещающий присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми. В конце 1720 года он издал очередной указ, предписывающий обер-офицерам, происходящим не из дворян, выдавать патенты на дворянское достоинство и считать дворянами их детей и все их потомство.

Штаб– и обер-офицерам запрещалось брать рядовых в услужение, исключая денщиков, но и тех следовало брать в ограниченном числе и не обращаться с ними жестоко. В видах ограждения мирных обывателей от своевольства военных людей запрещалось военным чинам занимать самовольно квартиры, насильно оставаться у хозяев и переходить со двора на двор.

В 1891 году Александр III подписал именной высочайший указ, данный министру путей сообщений, о строительстве Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиб). Великий сибирский путь (историческое название) — железная дорога через Евразию, соединяющая Москву с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами России. Длина магистрали 9288,2 км — это самая длинная железная дорога в мире.

Фото: rzd-expo.ru

Согласно предварительным расчетам, стоимость строительства железной дороги должна была составить 350 млн рублей золотом (по данным Советской энциклопедии, в итоге израсходовано было в несколько раз больше). Общая стоимость строительства Транссиба с 1891 по 1916 год составила до 1,5 миллиарда рублей.

9 марта 1906 года в Санкт-Петербурге открылась прощальная выставка объединения «Мир искусства». Это художественное объединение, сформировавшееся в России в конце 1890-х годов. Основателями объединения стали художник А. Бенуа и театральный деятель С. Дягилев.

Б. М. Кустодиев. «Групповой портрет художников общества «Мир искусства». Репродукция: wikipedia.org

Художественная ориентация «Мира искусства» была связана с модерном и символизмом. В противовес идеям передвижников художники «Мира искусства» провозгласили приоритет эстетического начала в искусстве. Члены объединения утверждали, что искусство — прежде всего выражение личности художника. В его состав входили художники Л. Бакст, Н. Рерих, М. Добужинский, Е. Лансере, Д. Митрохин, А. Остроумова-Лебедева, А. Яковлев, К. Сомов, В. Пурвит, критик К. Сюннерберг. Были близки идеям объединения такие мастера, как И. Билибин, А. Головин, И. Грабарь, К. Коровин, Б. Кустодиев, В. Серов, М. Врубель, А. Матвеев, И. Левитан, М. Нестеров, К. Юон, М. Якунчикова, Л. Пастернак.

Открытие Бразилии, Всемирный день ди-джея и первые куклы Барби

9 марта 1500 года флотилия из тринадцати кораблей под общим командованием дона Педру Алвареша Кабрала (порт. Pedro Álvares Cabral) отправилась из Лиссабона (Португалия) в Индию по пути, который в 1497—1498 годах проложил Васко да Гама. А 22 марта разыгралась буря. Корабли относило на запад сильным течением. Спустя месяц моряки сошли на берег неизвестной земли (ныне — это берег Бразилии), которую, посчитав островом, адмирал назвал Исла де ла Вера Круш — Остров Истинного Креста.

Рисунок Aurélio de Figueiredo. Репродукция: wikipedia.org

Остров был торжественно присоединен к Португалии. Сознавая значение сделанного им открытия, Кабрал отрядил в Лиссабон одного из капитанов с посланием королю, а сам продолжил путешествие в Индию (через несколько месяцев король отправил на Вера Круш три каравеллы под командованием адмирала Куэлью).

Всемирный день ди-джея (World DJ Day) 9 марта, — это скорее не официальный праздник, а важная благотворительная кампания, которая проводится с 2002 года от имени Международной клубной индустрии. Каждый год во всем мире проводится неделя благотворительных акций в помощь детским организациям, а их кульминацией и является день ди-джея.

Фото: facebook.com/worlddjfund

Первоначально инициаторами мероприятия выступили фонд World DJ Fund и организация Nordoff Robbins Music Therapy, которая использует музыку в терапевтических целях. Традиционно вся прибыль, полученная ди-джеями, клубами, радиостанциями в этот день, направляется в различные международные детские фонды и учреждения. На протяжении нескольких лет ежегодную традицию DJ-благотворительности поддерживают известные СМИ — MTV, Radio 1, Galaxy, Mixmag, DJ, Muzik, Hello, Face, Loaded и FHM, а также звезды мировой танцевальной сцены.

9 марта 1959 года в продажу поступили первые куклы Барби. Корни Барби в Германии, где в начале 1950-х годов по мотивам популярного комикса для взрослых была создана маленькая кукла Лили. С большой грудью, длинными ногами Лили не предназначалась для детей и не продавалась в игрушечных магазинах.

Американка Рут Хандлер увидела куклу в табачной лавке в Швейцарии. Игрушка произвела на нее большое впечатление. Рут купила сразу трех кукол. Приехав домой в США, Хандлер поручила дизайнеру Джеку Райану немного изменить куклу и сделать ее более приемлемой для детей. Куклу создательница игрушки назвала Барби в честь своей дочери. Игрушка была запатентована в 1958 году и предназначалась для девочек 3—12 лет.

Фото: saint-petersburg.ru

9 марта 1959 года кукла Барби впервые появилась на Нью-Йоркской ярмарке игрушек в черно-белом полосатом купальнике, солнцезащитных очках и туфлях на шпильке. Новинка была принята осторожно, но грамотная рекламная кампания сделала свое дело: партия из 3 тысяч кукол разошлась очень быстро.