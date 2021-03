Старт нового сезона ESL Pro League: продолжат ли команды из СНГ доминировать на мировой сцене CS:GO?

2021 год начался с сенсаций. Впервые в истории в топ-5 рейтинга HLTV находится сразу три отечественных состава. Помимо NAVI, давних завсегдатаев мирового топа, в числе лучших теперь и Virtus.pro, и Gambit, финалисты последнего розыгрыша IEM Katowice.

Неожиданно СНГ-КС стал лучшим в мире.

И пока все ищут логические объяснения этому, стартует не менее статусный ESL Pro League. По его итогам станет немного понятнее, что собой представляет отечественный Counter Strike.

Интересно, как наши команды так резко стали обыгрывать признанных лидеров и теперь занимают почти половину мест на верхушке мирового рейтинга. СНГ всегда считался полным талантливых стрелков, но тактическая подготовленность была слабым звеном, которое мешало встать в один ряд с признанными лидерами про-сцены.

Даже «Рожденные побеждать», которые всегда считаются фаворитами любого крупного турнира, по стилистике игры похожи на другие СНГ-коллективы. Тяжелые ситуации вытягиваются на индивидуальном скилле, но этого не всегда хватает для побед. Тот факт, что у NAVI так и нет победы на «Maжоре», говорит о многом.

Однако NAVI по-прежнему в прекрасной форме, команда вполне может рассчитывать на успешное выступление в групповом этапе. Ведь европейский регион продолжает перестройку, а перед СНГ-командами у «Рожденных побеждать» есть психологическое преимущество в лице S1mple и electronic .

Говоря о крупных победах, не стоит забывать, что Major играет в коллективе Gambit. Все фанаты ждали, когда же легендарная команда вернет былое величие, которое добывали Dosia, Adren, mou, Hobbit и Zeus. Тот легендарный состав, победивший на PGL Major Krakow 2017, навсегда вписал себя в историю CS, и болельщики вправе ждать такого же успеха от нового состава.

Они сенсационно победили на IEM Katowice 2021 и теперь по праву считаются самой интересной молодой командой в мире.



Последний год «Гамбиты» набирали вес, играя на посредственных тир-2 турнирах, где их соперниками были, собственно, такие же посредственные команды. Избавившись в конце 2020 года от приставки Youngsters, обозначавшей статус молодой команды, боссы организации дали понять: парни созрели для серьезных свершений. А самое главное, что на них рассчитывают. И игроки оправдали доверие сполна. Полуфинал DreamHack Open и финал на Snow Sweet Snow#1 оставили приятное впечатление и у экспертов, и у болельщиков.

Congratulations @GambitEsports The next to etch their names on the #IEM Katowice trophy and leave their mark on CS:GO history forever. Outstanding performance pic.twitter.com/0h8Peod7ge

Gambit стали играть взрослее, агрессивнее. Плюс маппул, который команда наигрывала все последние месяцы, выглядит впечатляюще. Vertigo и Overpass могут играть далеко не все команды, ведь это сложные многоуровневые карты, но «Гамбиты» сильны именно на них, имея 84% и 83% побед соответственно. Плюс индивидуальный скилл каждого из игроков — в итоге сейчас команда показывает грандиозные результаты и вполне может рассчитывать на высокое место ESL Pro League.

Важно отметить, что Gambit развивает не только состав по CS:GO.

Не так давно российская организация заключила партнерское соглашение с футбольным клубом «Монако», которым владеет бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

Правда, CS:GO это соглашение касается в меньшей степени, поскольку приоритет «Монако» направлен на состав по Dota 2. Теперь полное название коллектива звучит как AS Monaco Gambit.

Планы организации весьма амбициозны. Не так давно был подписан микс игроков команды Live to win, а на позицию игрока центральной линии взяли Владимира No[o]ne Миненко. Да, в качестве стенд-ина, но это показатель, что организация готова выходить на новый уровень и подписывать именитых игроков. Ждем восхождения «Гамбитов» на Олимп Dota 2 и рассчитываем на интересный коллаб CS:GO состава.

We are happy to announce the partnership with @AS_MONACO



From now on our rosters in Fortnite and Dota 2 will play under AS Monaco Gambit (ASM.GMB) tag in famous red-white jerseys!



More content, streams and giveaways incoming! Stay tuned pic.twitter.com/gJZzAe6gqu