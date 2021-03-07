Старт нового сезона ESL Pro League: продолжат ли команды из СНГ доминировать на мировой сцене CS:GO?

Gambit Esport вполне может остаться на вершине горы и потеснить VP с NAVI по симпатиям среди CS-комьюнити

Сразу после завершения IEM Katowice 2021 фанаты CS:GO могут переключать внимание на новый сезон Pro League, старт которого намечен на завтра, 8 марта. Второй крупный турнир в 2021 году обещает еще больше неожиданностей, ведь расклад сил на мировой сцене перевернулся с ног на голову после триумфа команд из СНГ на турнире в Катовице. Теперь в десятке топа сразу четыре наших коллектива. Возникает вопрос: продолжится это доминирование или это была единоразовая вспышка?

СНГ доминирует на мировой сцене. У Navi и Gambit есть все шансы повторить успех

2021 год начался с сенсаций. Впервые в истории в топ-5 рейтинга HLTV находится сразу три отечественных состава. Помимо NAVI, давних завсегдатаев мирового топа, в числе лучших теперь и Virtus.pro, и Gambit, финалисты последнего розыгрыша IEM Katowice.

Неожиданно СНГ-КС стал лучшим в мире.

И пока все ищут логические объяснения этому, стартует не менее статусный ESL Pro League. По его итогам станет немного понятнее, что собой представляет отечественный Counter Strike.

Интересно, как наши команды так резко стали обыгрывать признанных лидеров и теперь занимают почти половину мест на верхушке мирового рейтинга. СНГ всегда считался полным талантливых стрелков, но тактическая подготовленность была слабым звеном, которое мешало встать в один ряд с признанными лидерами про-сцены.

Даже «Рожденные побеждать», которые всегда считаются фаворитами любого крупного турнира, по стилистике игры похожи на другие СНГ-коллективы. Тяжелые ситуации вытягиваются на индивидуальном скилле, но этого не всегда хватает для побед. Тот факт, что у NAVI так и нет победы на «Maжоре», говорит о многом.

Однако NAVI по-прежнему в прекрасной форме, команда вполне может рассчитывать на успешное выступление в групповом этапе. Ведь европейский регион продолжает перестройку, а перед СНГ-командами у «Рожденных побеждать» есть психологическое преимущество в лице S1mple и electronic .

Gambit теперь сотрудичает с «Монако» и возвращает былое величие

Говоря о крупных победах, не стоит забывать, что Major играет в коллективе Gambit. Все фанаты ждали, когда же легендарная команда вернет былое величие, которое добывали Dosia, Adren, mou, Hobbit и Zeus. Тот легендарный состав, победивший на PGL Major Krakow 2017, навсегда вписал себя в историю CS, и болельщики вправе ждать такого же успеха от нового состава.

Они сенсационно победили на IEM Katowice 2021 и теперь по праву считаются самой интересной молодой командой в мире.



Последний год «Гамбиты» набирали вес, играя на посредственных тир-2 турнирах, где их соперниками были, собственно, такие же посредственные команды. Избавившись в конце 2020 года от приставки Youngsters, обозначавшей статус молодой команды, боссы организации дали понять: парни созрели для серьезных свершений. А самое главное, что на них рассчитывают. И игроки оправдали доверие сполна. Полуфинал DreamHack Open и финал на Snow Sweet Snow#1 оставили приятное впечатление и у экспертов, и у болельщиков.

Congratulations @GambitEsports



The next to etch their names on the #IEM Katowice trophy and leave their mark on CS:GO history forever.



Outstanding performance pic.twitter.com/0h8Peod7ge — Intel®ExtremeMasters (@IEM) February 28, 2021

Gambit стали играть взрослее, агрессивнее. Плюс маппул, который команда наигрывала все последние месяцы, выглядит впечатляюще. Vertigo и Overpass могут играть далеко не все команды, ведь это сложные многоуровневые карты, но «Гамбиты» сильны именно на них, имея 84% и 83% побед соответственно. Плюс индивидуальный скилл каждого из игроков — в итоге сейчас команда показывает грандиозные результаты и вполне может рассчитывать на высокое место ESL Pro League.

Важно отметить, что Gambit развивает не только состав по CS:GO.

Не так давно российская организация заключила партнерское соглашение с футбольным клубом «Монако», которым владеет бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

Правда, CS:GO это соглашение касается в меньшей степени, поскольку приоритет «Монако» направлен на состав по Dota 2. Теперь полное название коллектива звучит как AS Monaco Gambit.

Планы организации весьма амбициозны. Не так давно был подписан микс игроков команды Live to win, а на позицию игрока центральной линии взяли Владимира No[o]ne Миненко. Да, в качестве стенд-ина, но это показатель, что организация готова выходить на новый уровень и подписывать именитых игроков. Ждем восхождения «Гамбитов» на Олимп Dota 2 и рассчитываем на интересный коллаб CS:GO состава.

We are happy to announce the partnership with @AS_MONACO



From now on our rosters in Fortnite and Dota 2 will play under AS Monaco Gambit (ASM.GMB) tag in famous red-white jerseys!



More content, streams and giveaways incoming! Stay tuned pic.twitter.com/gJZzAe6gqu — Gambit Esports (@GambitEsports) February 9, 2021

Примечательно, что две сильнейшие СНГ-команды сойдутся уже на групповом этапе, и их очная встреча может стать решающей в борьбе за плей-офф. Помимо вышеупомянутых команд, в группе С сыграют команды MIBR, Furia, One и Cloud9. Бразильский CS славится такими же жесткими стрелками, поэтому матчи с тремя южноамериканскими командами должны стать очень интересными. Плюс Cloud9 после кика Woxic’a стали заметно слабее в огневой мощи, но это по-прежнему очень интересная команда с классными игроками и большущим бюджетом, поэтому от этого турнира будет зависеть многое. Может быть, после удачного результата владельцы организации не поскупятся на еще одну звезду в состав — и мы увидим возвращение еще одной некогда легендарной команды.

Группа С вступает в бой 19 марта матчем Gambit против Mibr.

Европейский регион в кризисе. Трансферы игроков пока не дают результата

Не стоит забывать, что на расцвет СНГ-региона в определенной степени повлиял кризис европейского Counter Strike. Большинство коллективов пытаются перетасовать свои составы в надежде укрепить свои слабые места. На этом фоне результаты заметно ухудшились, а апофеозом этого падения стал уже неоднократно упомянутый IEM Katowice, в полуфинале которого играли три представителя СНГ и Team Liquid, которые представляют «умирающий», по мнению многих экспертов, североамериканский регион.

Интерес сейчас вызывают FPX Phoenix, подписавшие не так давно состав Godsent и вдобавок великого ChrisJ, стоявшего у истоков mousesport.

Китайская организация пытается ворваться в европейский регион, и это весьма интересный проект. Правда, уровень игроков пока еще не годится для выполнения высоких задач. Но боссы могут рассчитывать на 5—8 место — а потом возможны и дальнейшие финансовые вливания, и потенциальные звездные новички.

Вообще, тема трансферов сейчас остра как никогда. Практически все топовые команды совершили несколько переходов. Выделяется, конечно, возвращение Karrigan в Faze Clan. Датчанин отметил, что «вернулся домой» и готов вернуть команду в топ. Но успех не приходит сразу, тем более что «фэйзы» подписали игрока на роль капитана. А значит, впереди предстоит огромное количество тренировок и праков для того, чтобы нынешний состав сыгрался и начал давать результат. Это не единственный трансфер организации — команду пополнил канадец Twistzzz. И в его лице коллектив получил отличного стрелка, который на длинной дистанции может войти в топ-30 по итогам 2021 года.

Из последнего удивляет решение G2 отправить в запас своего снайпера KennyS. Француз после прихода в команду Niko потерял статус главной звезды команды и, кажется, совсем поник. Kdr 1.00 — это явно не то, чего ждут от легендарного снайпера болельщики. Кенни Шрап привык быть первой скрипкой оркестра, а звездный новичок явно сместил его с этого места.

Современный CS таков, что на первый план выходят именно снайперы, и в этой связи решение о кике «Кенни» выглядит странным. Правда, решение о новом снайпере выглядит еще непонятнее. Собственно, Niko и есть новый «авапер» G2, а место Шрапа займет JackZ, отправленный в запас пару месяцами ранее. Метаморфозы, происходящие в команде, выглядят как настоящая паника. Ведь изначально было очевидно, что Niko не станет мириться с ролью простого игрока, хоть босниец и заявлял в интервью, что готов просто играть и слушать все подсказки тренеров и капитана. Но уже становится очевидно, что этот трансфер пока приносит больше вреда, чем пользы.

Из очевидных фаворитов нет проблем только у коллектива Astralis.

Датчане проиграли Spirit в четвертьфинале «Катовице» и явно сделали выводы о своей игре. Команда пытается меняться и играть более агрессивно, ведь такую тенденцию задают нынешние лидеры сцены — СНГ-коллективы. Но это не совсем стиль Astralis, и пока эта игра в агрессию проходит лишь против команд заведомо слабее, где от датчан и ждут доминирования.

Vitality тоже не отличаются стабильностью в последнее время. Уход и скорое возвращение капитана команды aPex не сыграло на пользу. Команда потеряла стабильность, которая помогала им выиграть важные турниры в конце 2020. Сейчас же все сводится к игре ZyWoo, и если лучший игрок мира не в форме, то команда обречена на поражение.

Сейчас картина происходящего складывается не в пользу признанных фаворитов. Молодые коллективы все чаще обыгрывают своих более статусных соперников и забирают крупные турниры. Нужно время, чтобы европейский регион пришел в себя после многочисленных переходов игроков. А пока конкурентам можно надеяться лишь на то, что запал СНГ-команд быстро иссякнет из-за отсутствия большого опыта игры на высоком уровне. Но судя по последним матчам, сил у отечественных игроков хоть отбавляй.

Игорь Белоногов