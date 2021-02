No[o]ne стал игроком Gambit Esports

Российская команда Gambit Esports выкупила состав Live to Win по Dota 2. Под новым тегом будут выступать все участники ростера, кроме Ростислава fn Лозового — его место занял Владимир No[o]ne Миненко в роли стендина. Анонс состоялся в официальном Twitter клуба.

О вариантах продолжения карьеры пока неизвестно. Первый матч в новом составе Gambit сыграет в рамках Dota Pro Circuit 2021: Season 1. Матч пройдет 14 февраля в 17.00 по московскому времени. Gambit встретится с NAVI.

No[o]ne ранее выступал на Virtus.pro, а после решафла команды выступал за новую организацию Just Eror вместе со своими бывшими одноклубниками Zayac и Solo.

Please welcome AS Monaco Gambit Dota 2!



This roster will play in #ESLOne Upper Division for the remainder of Season 1



@drevmmm

@noone_dota (Stand-in)

@AfterLifeDota2

Immersion

@SoNNeikO_o



First game of ASM.GMB will take place on Sunday vs @natusvincere pic.twitter.com/RfVdWBhLVO