Рафаэль Хакимов: «Татары должны быть захватчиками, поработителями и причиной отсталости России»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 18-я

Фото: фрагмент миниатюры «Лицевого летописного свода». Середина XVI века

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

Миф о жестокости татар

В исторической и художественной литературе, как и в кинофильмах, много сказано о жестокости татар, причем в самых зловещих красках. В одном из европейских изданий о татарах написаны страшилки, перекочевавшие во многие издания и публикуемые до сих пор. На рисунке татары отрубают людям головы и жарят их на костре. Трудно комментировать подобные опусы. Они говорят лишь об одном — западная историческая наука не просто далека от реальных событий, происходивших в Евразии, но и заведомо предвзято настроена по отношению к татарам.

В российской литературе неизменно фигурирует яркий и «бесспорный» пример жестокости татар — городок Козельск, разрушенный якобы до основания. Он в описании некоторых авторов вырос чуть ли не в центр сопротивления татаро-монгольскому нашествию. Однако в 13 веке его численность вместе с младенцами вряд ли достигала тысячи человек. Для «полчищ» Бату он не представлял никакой угрозы, и героическое сопротивление, о котором с восторгом пишут российские беллетристы, — что-то из области фантазий.

Козельск сегодня

Разрушение Козельска могло быть реальным, поскольку он был отнесен к «злым городам», т.е. к тем, где убили послов. По «Ясе Чингисхана» это считалось самым большим преступлением, за которое ответственность нес весь город, а не только правители. Кстати, во время осады Козельска (1238) ни один русский князь не пришел ему на выручку, хотя именно в это время Ярослав Всеволодович совершил успешный набег на Литву.

С тех самых пор принцип неприкосновенности дипломатов, введенный Чингисханом, утвердился в международной практике.



«Полчища» татар

Один из устойчивых мифов вещает о «полчищах» татар, якобы захвативших в Средние века Великую Русь. На самом деле армии у татар были относительно небольшими — во всяком случае, вполне сопоставимые с русскими и европейскими войсками.

У каждого воина было 3—4 заводных коня. Когда уставал один конь, всадник пересаживался на другого. Это позволяло воинам двигаться без привалов. В начале больших походов количество коней порой доходило до двенадцати, что создавало впечатление «полчищ».

Конница требовала значительного количества фуража. Поэтому вначале армия делилась и передвигалась по разным частям страны, заранее зная по донесениям разведки местонахождение пастбищ. Татарские кони зимой сами разгребали снег копытами и ели сухую траву.

Бату-хан. Китайский рисунок XIV в.

Перед боем разные воинские части в нужном месте и в нужное время соединялись. После боя армия так же стремительно рассыпалась. Когда Бату-хан шел через Русь на Запад, то его армия опережала русскую разведку. Все это породило мифы о татарах, как о исчадиях ада. Европейские и российские армии, состоявшие в основном из пехоты, были неспособны к подобным маневрам.

Как разорвать порочный круг

Историография никогда не станет столь же объективной наукой, как физика или химия, ее не изложить в виде системы уравнений, имеющих однозначное решение. Симпатии и антипатии к народам, событиям, персонажам влияют на авторскую позицию, пусть даже в выборе эпитетов. Для меня татары не могут быть отпетыми негодяями, а татарские войска — вовсе не «полчища», а организованная армия, причем на то время лучшая в мире.

Все бы ничего, но в какой-то момент на историков начинает давить идеология — татары должны быть захватчиками, поработителями и причиной отсталости России. И тогда рождаются мифы, которые закрепляются художественными фильмами, литературой, публицистикой. Нужно время, чтобы разорвать этот порочный круг.

