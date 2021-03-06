«Ак Барс» прибавил злости и раздавил «Торпедо» во второй встрече. Но проблемы никуда не делись

Четыре итога второго казанского матча Кубка Гагарина

Два разных матча в исполнении «Ак Барса» мы увидели на старте плей-офф. Счет в серии 2:0, но цифры могут быть очень обманчивыми. К игре казанцев по-прежнему множество вопросов: почему не работает большинство, где опять прохлаждался Доус и почему эта серия вполне может быть решена уже в Нижнем Новгороде? «Реальное время» подводит итоги стартовых поединков «Ак Барса» и «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ.

Казанские качели

По первому матчу сложилось впечатление, что у «Ак Барса» многое не получается, но кажется, казанский клуб начинает полноценно создавать и реализовывать свои моменты.

В отрезке с первого на второй период стартового матча с «Торпедо» казанский клуб играл в большинстве 7 минут подряд — да так и не реализовал это преимущество. Для команды топ-уровня это никуда не годится, тем более в плей-офф.

Весь стартовый матч команде Дмитрия Квартальнова сложно давалась игра и в большинстве, и в равных составах. Даже автор единственного гола в основное время первого матча Артем Галимов после игры устало отмечал, что игра в большинстве у команды не работает уже давно, сколько бы ни работали над этим компонентом.

Никак не показали себя в стартовой встрече и ведущие игроки «Ак Барса». Вызывает вопросы довольно сомнительная игра лидеров клуба Доуса и Да Косты, но во второй встрече французский форвард все-таки забил.

Этих хоккеистов болельщики привыкли видеть в роли снайперов, которые в важных встречах делают результат в свою пользу, но в первой игре их видно не было.

Кажется, казанский клуб начинает полноценно создавать и реализовывать свои моменты. Фото: ak-bars.ru

Доус снова обманывает хоккей

Что касается канадца, то второй бомбардир казанской команды с каждым годом в матчах на вылет выглядит все хуже и хуже. В прошлом сезоне за екатеринбургский «Автомобилист» он сыграл в пяти матчах плей-офф и отличился лишь одной голевой передачей. Годом ранее в Кубке Гагарина забил лишь дважды. Туго у него пока и в нынешнем розыгрыше.

Вчера Доус снова выглядел блекло на фоне остальных игроков «Ак Барса». За весь матч у него не возникало даже более или менее опасных моментов, хотя игрок занимает большую часть времени в большинстве.

Безусловно, Найджел — один из лучших легионеров за всю историю лиги, но кажется, сейчас он не тот хоккеист, кому можно доверить игру на ведущих ролях в клубе топ-уровня. В играх на вылет Доус будто бы растворился. Кстати, что каждую смену Найджел не выкладывается на максимум, старается играть на «чистом» льду.

Почему тренерский штаб все еще верит в игрока? После первого матча главный тренер Дмитрий Квартальнов прокомментировал посредственную игру лидеров клуба, объяснив неудачи тем, что ребята переживают — надо просто успокоиться.

Квартальнов прокомментировал неудачи тем, что ребята переживают. Фото: ak-bars.ru

«Они умеют реализовывать моменты, здесь чисто психология», — заявил главный тренер «Ак Барса».

Видимо, мы не увидим никаких изменений в стартовом звене, а результата от одного из лидеров команды так и нет.

Казанцы прибавили темпа и злости, но системные ошибки остались

Два матча в Казани получились совершенно разными. В первой встрече казанская команда не показала в атакующем плане практически ничего, а сегодня реализовала большую часть своих моментов.

Атакующая линия «Ак Барса», наконец, начала приносить результат. Уже в первом периоде казанский клуб оформил преимущество в три шайбы — правда, обошлось не без везения. Довольно курьезный гол получился у Стефана Да Косты: при рикошете от защитника «Торпедо» шайба предательски закатилась в ворота.

Что поменялось в игре «Ак Барса»? По сути, ничего кардинального. Тренерский штаб казанцев не придумал ничего нового. Скорее, это нижегородская команда не сумела вторую встречу подряд выдержать тот темп игры, который им предложил соперник. «Ак Барс» стал заметно злее, по сравнению с первым матчем, но проблемы его остались те же.

Казанские хоккеисты испытывают трудности со входом в зону, так что приходится играть через взброс в зону соперника. От этого страдает и большинство, которое, к слову, так и не работает.

«Ак Барс» так и не смог реализовать численное преимущество — в двух матчах у подопечных Дмитрия Квартальнова на это было 19 минут. Во второй встрече нижегородцы сыграли более дисциплинированно — всего 8 минут штрафа — и сохранили стопроцентную нейтрализацию численного неравенства.

Стоит отметить во вчерашней встрече игру 20-летнего защитника «Ак Барса» Даниила Журавлева. Он и забросил шайбу, и набрал первые баллы за результативность в плей-офф КХЛ, 2 очка (1+1).

В этой серии уже все ясно?

Можно ли ждать сюрпризов от матчей в Нижнем Новгороде? Команда Дэвида Немировски, безусловно, отдаст все силы, чтобы серия не закончилась с «сухими» 4:0. Тем более Дамир Жафяров и Иван Чехович еще не сказали своего слова — у лидеров «Торпедо» по одному баллу за результативность, но исход серии, кажется, уже предрешен.

У «Торпедо» была возможность зацепить одну игру в Казани, но «Ак Барс» оказался сильнее в дополнительном времени.

Нижегородское «Торпедо» в родных стенах играет неплохо — 4-е место на Востоке по итогам регулярки. Но в противовес этому «Ак Барс» занимает 2-е место в конференции по игре в гостях. По всем статистическим и игровым данным, команда Дмитрия Квартального в разы превосходит «Торпедо».

Тем не менее нижегородский клуб способен ухватиться хотя бы за одну игру и перевезти серию обратно в Казань, но, кажется, это максимум их возможностей. Об этом свидетельствует отчаянный взгляд главного тренера «Торпедо» Дэвида Немировски по ходу всей встречи.

Есть уверенность в том, что «Ак Барс» продолжит играть в достаточно прямолинейный и простой хоккей, который мы наблюдали по ходу обоих матчей. Уровень казанского клуба на порядок выше, и «Торпедо» пока не может найти способ, как воспользоваться игровыми проблемами соперника. Им нужно очень постараться, чтобы совершить практически невозможное: переломить ход серии.