Мордовия снялась с контроля Счетной палаты: долги вряд ли спишут

Правительство республики исполнило предписание СП об устранении бюджетных нарушений

Мордовия, едва избежавшая дефолта по облигационному займу в 5 млрд рублей, устранила основные бюджетные нарушения и снята с контроля Счетной палатой России. «Шаги по восстановлению доверия Минфина РФ к региону сделаны», — так прокомментировали в Мордовии результаты исполнения предписания — его выносили накануне добровольного ухода с поста губернатора Владимира Волкова. Чтобы погасить накопленный при нем долг по бюджетным кредитам в 26 млрд рублей, республиканский Минфин провел в феврале первые два аукциона по привлечению коммерческих кредитов на 3 млрд рублей и снова принял профицитный бюджет. «Для Мордовии нет другого пути, кроме как профицитный бюджет — рассчитывать, что Минфин долг «простит», наверное, не стоит», — считают опрошенные «Реальным временем» эксперты.

СП РФ: Мордовия устранила нарушения Бюджетного кодекса

Правительство Мордовии в конце минувшей недели отчиталось об исполнении представления Счетной палаты России, которое было вынесено в ноябре прошлого года. Комплексная финансовая проверка на предмет соблюдения бюджетного законодательства прошла накануне добровольной отставки губернатора Волкова. Тогда аудиторы палаты констатировали, что Мордовия не справляется с управлением госдолгом. «На фоне сокращения общего объема регионального долга в 2017—2019 годах республика, наоборот, нарастила его», — отмечали они. К тому моменту госдолг увеличился на 27% и достиг к началу 2020 года 51,1 млрд рублей, превысив годовой бюджет. О критичном уровне долговой нагрузки свидетельствовал и тот факт, что в октябре 2020 года республика едва избежала дефолта по облигационному займу на 5 млрд рублей, выпущенному ею в 2016 году.

— Мордовия устранила нарушения Бюджетного кодекса, на которые указало контрольное ведомство в ходе проверки, — сообщила пресс-служба Счетной палаты РФ после рассмотрения отчета правительства Мордовии. — Так, объем госдолга на 1 января 2020 года составил чуть меньше 51,1 млрд рублей при закрепленной в законе о бюджете Республики Мордовия предельной сумме в 54,4 млрд рублей. Регион планомерно сокращает свой госдолг. В 2020 году по состоянию на 1 декабря объем госдолга сократился более чем на 1,92 млрд рублей (на 1 февраля 2021 года — до 49 млрд рублей, — прим. ред.).

Обманчивые надежды сгубили казну

Обеспокоенность Счетной палаты высокой долговой нагрузкой региона была вызвана тем, что более 50% приходится на бюджетные кредиты Минфина РФ, это 26,35 млрд рублей. Они могли оказаться невозвратными. По данным Минфина Мордовии, еще 20,69 млрд рублей пришлось на кредиты коммерческих банков, государственные ценные бумаги — 2 млрд рублей.

Во время проверки Счетная палата пришла к выводу, что одна из причин наращивания госдолга — низкое качество бюджетного планирования. «При планировании бюджетов предусматривались нереалистичные доходы и источники финансирования дефицита бюджетов», — указывал аудитор Алексей Саватюгин, давая понять, что местные власти водили за нос федеральные власти, выбивая у них финансовую помощь на покрытие долгов.

В результате Мордовия получила еще 25,5 млрд рублей из федерального бюджета в 2017—2019 годах на погашение долгов, но это не помогло.

«Предоставленные кредиты не способствовали сокращению госдолга регионов, так как после погашения задолженности за счет бюджетных кредитов вновь привлекались банковские кредиты. Кроме того, невыполнение регионами условий соглашений о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам привело к применению бюджетных мер принуждения к правительству Республики Мордовия в сумме 20,5 млрд рублей», — отмечал Алексей Саватюгин.

«При планировании бюджетов предусматривались нереалистичные доходы и источники финансирования дефицита бюджетов», — указывал аудитор Алексей Саватюгин. Фото: binst.hse.ru

Погашение бюджетного долга продлили до 2034 года

Урегулировать проблемную задолженность удалось с назначением врио губернатора выходца из Татарстана Артема Здунова. Минфин РФ подписал соглашение о реструктуризации бюджетного долга в 26,35 млрд в срок до 2034 года, сообщила «Реальному времени» руководитель отдела госдолга и бюджетного кредитования Минфина Мордовии Валентина Кулыгина. По ее словам, согласован график погашения задолженности в течение 13 лет. До этого Минфин РФ ожидал возврата бюджетных кредитов в 2024 году. После его погашения регион приступит к погашению банковских кредитов, но тут сроки даже не загадывают.

Однако, попав под колпак Счетной палаты, Мордовия вынуждена была отменить аукционы на привлечение кредитов для погашения госдолга. Согласно данным портала госзакупки, до вынесения предписания СП власти региона планировали провести 45 аукционов на открытие кредитных линий с общим лимитом 23,075 млрд рублей, но отменили.

Еще немного кредитов

Но в новом году в регионе все-таки провели первые конкурсы. По данным портала госзакупок, в феврале Минфин Мордовии провел два аукциона на привлечение краткосрочных займов на общую сумму 2,75 млрд рублей. Сбербанк предоставил кредитную линию на 1 млрд по ставке 5,25% годовых сроком на один год, СМП-банк — на 1,75 млрд рублей на этих же условиях. По словам Валентины Кулыгиной, на больший срок кредитования не идут банки, так как ключевая ставка ЦБ низкая и может измениться в любой момент. В свою очередь, Счетная палата не возражала против привлечения целевых займов для погашения бюджетных кредитов.



«Привлечение государственных заимствований предусмотрено исключительно для погашения долговых обязательств региона», — отмечается в заключении об исполнении предписания СП РФ. Правда, по данным сайта Минфина РМ, коммерческие долги к 1 февраля не изменились — 20,7 млрд рублей.

Счетная палата не возражала против привлечения целевых займов для погашения бюджетных кредитов. Фото: ach.gov.ru

Отметим, что республика с мая пыталась привлечь кредиты для погашения долговых обязательств, однако постоянно переносила даты аукционов. Минфин республики в декабре отменил аукционы на право предоставления региону невозобновляемых кредитных линий с общим лимитом 1,9 млрд рублей, которые до этого неоднократно переносились. Правда, до смены главы в августе единственными участниками аукционов Мордовии становились Сбербанк (линии на 1,2 млрд рублей) и «Альфа-банк» (на 800 млн рублей). СМП-банк становился в июле 2020 года единственным участником аукционов Минфина республики по привлечению кредитных линий с совокупным лимитом 2,6 млрд рублей, в сентябре — с совокупным лимитом 805 млн рублей, в октябре — с общим лимитом 1,6 млрд рублей. В ноябре Сбербанк стал единственным участником аукционов на право предоставления кредитных линий с общим лимитом 420 млн рублей.

Нет припискам!

— Мы должны восстановить институт доверия Минфина РФ к Мордовии, — убеждал парламентариев врио главы Артем Здунов во время принятия профицитного бюджета в декабре. Это является одним из обязательств предоставления права на реструктуризацию бюджетного долга до 2034 года. Врио главы Мордовии прямо сказал, что принятие главного финансового документа республики в таком варианте связано с наложенными финансовыми ограничениями. При этом добавил, что правительство Мордовии достаточно успешно справляется с тем, чтобы уйти от этой зависимости.



— Даже за последний месяц мы дополнительно привлекли в республику 2,6 миллиарда рублей и исключили в текущем году внешние заимствования, — пояснил он и предостерег от приписок: — Это большая ложь, на которую Минфин России неоднократно обращал внимание.

В итоге бюджет Мордовии на 2021 год принят с доходами в 42,8 млрд рублей и расходами — 41,9 млрд рублей. Профицит — 791,3 млн рублей. По словам Валентины Кулыгиной, он также является источником погашения долга. Счетная палата выразила удовлетворение тем, что «правительство Мордовии уточнило бюджетные назначения в части источников финансирования дефицита бюджета». Имеется в виду, что власти перестали заявлять продажу госактивов как источник покрытия расходов. «Так, из их состава были исключены поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности», — говорится в заключении СП РФ.

«Мы должны восстановить институт доверия Минфина РФ к Мордовии», — убеждал парламентариев Артем Здунов. Фото: e-mordovia.ru

Валентина Кулыгина подтвердила, что средства от продажи госимущества не «зашиты» в бюджет, но это не означает отказ от приватизации. Аудиторы СП РФ выразили удовлетворение тем, что «прогноз по доходам от продажи на 1 декабря 2020 года был исполнен в полном объеме». Продано имущества на 188,2 млн рублей при плане в 153,5 млн рублей.



В заключение Счетная палата указала, что «в ходе работы по устранению недостатков регион погасил задолженность по госконтракту на оказание услуг по предоставлению кредита в сумме 974,9 млн рублей».

Остается добавить, что в октябре прошлого года правительство России запустило механизм списания долгов регионам в обмен на инвестпроекты. Будет ли претендовать на эту меру Мордовия, пока неизвестно.

«Минфин решил «растянуть» погашение долга — как бы еще Мордовия разорвала этот узел»

Елена Анисимова, старший директор — руководитель группы региональных рейтингов АКРА по просьбе «Реального времени» дала свою оценку исполнению предписания Счетной палаты и ситуации с госдолгом в Мордовии:

— У Мордовии в связи с нарушениями Бюджетного кодекса долгая история взаимоотношений с контролирующими органами. Например, в 2018 году Минфин сначала обязал Мордовию вернуть бюджетные кредиты за 12 месяцев, но затем увеличил срок их возврата на несколько лет. Иначе это грозило бы остановкой социальных выплат и в целом бы парализовало бюджетную систему республики.

Бюджет республики не впервые принимается с профицитом, например, изначальная версия закона о бюджете на 2020 год предполагала профицит в размере 2 млрд рублей. Другое дело, что, действительно, постоянно в последние годы Мордовия принимала такие законы, которые содержали в источниках финансирования дефицита значительные (многомиллирадные) продажи принадлежащих ей активов (акций и долей в принадлежащих республике обществах). Делалось это в пользу «планового» (но не исполнявшегося) снижения долга. То есть Мордовия планировала что-то продать, чтобы за счет этих средств снизить свой долг. Все это выглядело совершенно нереалистично, и мы никогда не учитывали это в своем анализе. Единожды Мордовии действительно удалось продать свой актив, выручила она за это не более 2 млрд рублей. Полагаю, что больше таких крупных активов у республики может не оказаться.



Безусловно, много лет Мордовия находится в сложном положении, и попала она в него не год и не пять лет назад. Но те условия, которые были прописаны в графике погашения бюджетных кредитов Мордовии изначально были малореалистичными, видимо, это вынуждало ее принимать такие бюджеты. Мы пока не видели соглашения, о котором идет речь в запросе, но могу предполагать, что Минфин решил искоренить эту проблему и «растянуть» погашение долга — сложно представить, как бы еще Мордовия разорвала этот узел.

2020 год Мордовия закончила со снижением долга почти на 2 млрд рублей и с профицитом в 1,8 миллиарда. Хотя для ее долга (почти 50 млрд) это малозаметно, все же для субъекта с небольшим бюджетом это успех. Но это уже второй профицитный год (в 2019 году профицит составил 1,5 млрд рублей и Мордовия тоже снижала долг).

Но профицит этот обеспечен во многом ростом безвозмездных поступлений — что в 2020 году, что в 2019-м. Налоговые (собственные) доходы растут медленно — 2% по итогам 2019-го и 4% по итогам 2020 года (полмиллиарда и миллиард). А вот безвозмездные доходы выросли в 2019 года на 5 млрд, а в 2020 — на 9 с лишним миллиардов рублей. Рост прошлого года, конечно, во многом связан с возросшей поддержкой регионов в связи с пандемией. В 2019 году отчасти рост объясняется исполнением нацпроектов. Тем не менее очевидно, что без этих денег никакого профицита не сложилось бы.

Что касается выгод профицита: для Мордовии нет другого пути, кроме как профицитный бюджет и постепенное снижение долга за счет профицита. Рассчитывать, что Минфин долг «простит», наверное, не стоит. А профицитность с дотационностью в целом не связана, хотя,вообще говоря, должна снижать объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в последующий за профицитом год, если он (профицит) обусловлен ростом поступлений по налогам, а не по трансфертам, — прокомментировала эксперт.