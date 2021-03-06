Видеоопрос: «Станет ли когда-нибудь женщина президентом России?»
При выборе лидера государства не может иметь место гендерный принцип. Так сказал президент России Владимир Путин. По его словам, для главы государства существуют единые требования — компетентность и порядочность. В ходе своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» в преддверии Международного женского дня узнало мнение казанцев о том, может ли стать женщина президентом страны.
— Как вы думаете, станет ли когда-нибудь женщина президентом России? А Татарстана? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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