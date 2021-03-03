Большунов и Туктамышева — герои зимы. А Плющенко — ее «могильщик»

Почему Хромых — красотка, а Ретивых — тихоход?

На чемпионате мира по лыжным дисциплинам разыграна половина комплектов наград — 12 из 24. На Кубке России по фигурному катанию определились победители, и участники предстоящего чемпионата мира. Подробнее в репортаже «Реального времени» со стартов на лыжах и коньках.

Предолимпийские старты — это репетиция Пекина-2022

Данный материал не совсем обычен для формата нашего издания, поскольку события охватывают сразу два, далеко не смежных вида спорта — лыжные дисциплины и фигурное катание. Да и уровень соревнований — большая разница: в одном случае чемпионат мира, в другом финал Кубка страны, важный, казалось бы, только с точки зрения отбора на ЧМ.



Но в предолимпийский сезон все старты воспринимаются через призму главных соревнований четырехлетия, и через год мы будем писать о событиях дня в китайском Пекине подобным образом, не смущаясь, что главы репортажа или статьи будут посвящены разным видам спорта, один абзац финалу, а другой, может быть, только промежуточному финишу, допустим, итогам короткой программы фигуристов. Да и сдерживать эмоции, как радостные, так и не очень, посвященные лыжному чемпионату мира, нет смысла, через неделю накатят другие, поскольку каждый соревновательный день в немецком Оберстдорфе дарит свою палитру ощущений. И на сегодняшний день можно говорить об экваторе лыжного ЧМ, где разыграно 12 комплектов наград из 24.

Предолимпийский чемпионат мира самоценен сам по себе, все-таки, проходит раз в два года, а чемпионатов Европы в лыжах нет, и никогда не было. Ранее их никогда не проводили, поскольку представители остальных континентов были не конкурентоспособны, да и сейчас ситуация изменилась не сильно. Помимо сильных американок, и ряда середнячков из Канады и Японии, все лучшее в лыжном спорте находится в Европе. Так вот, предолимпийский старт это репетиция Пекина-2022 даже больше, чем последующие этапы Кубка мира.

В абсолютных лидерах ЧМ спортсмены Норвегии, у которых шесть золотых наград, то есть, ровно половина из разыгранных в Оберстдорфе. Фото: fis-ski.com

В абсолютных лидерах ЧМ спортсмены Норвегии, у которых шесть золотых наград, то есть, ровно половина из разыгранных в Оберстдорфе. Как будто биатлонисты этой страны передали эстафету лыжникам, хотя, на самом деле, только одна латышка Байба Бендика, которая в этом году успела стать чемпионкой Европы по биатлону, затем выступала на чемпионате мира, и вот сейчас приехала на старты лыжниц, где получила свою долю славы в первый день, выиграв квалификацию в спринте для стран «второго мира». То есть, завоевала для себя возможность принимать участие во втором дне спринтерских гонок, когда и разыгрывались медали.

Их, кстати, вообще немного, кто перекочевал из словенской Поклюки в немецкий Оберстдорф, включая журналистскую бригаду «Матч ТВ», во главе с Дмитрием Губерниевым, который, в меру своих возможностей, мешает рассказывать о лыжах квалифицированному олимпийскому чемпиону Александру Легкову.

Вот что астма животворящая делает!

Возвращаясь к норвежцам. Дело даже не в медалях, а в кучности финиша спортсменов этой страны на трассе, что особенно было заметно в мужском скиатлоне, когда один Александр Большунов боролся против командной тактики норвежцев, работавших против него впятером. Весь пьедестал почета в мужском спринте и в соревнованиях двоеборок, убедительная победа Терезы Йохауг, которую серебряному призеру привезла 30 секунда. Для понимания: у мужчин в 22 секундах отрыва от Большунова финишировал норвежец Эмиль Иверсен, занявший пятое место. И это по итогам 30 километров дистанции. У Йохауг было 15 км на лыжне, где она выиграла полминуты у вице-чемпионки Фриды Карлссон из Швеции. Мы ни на что не намекаем, мы открытым текстом говорим: хватит выставлять идиотами весь остальной мир. 14 медалей Норвегии завоеваны в дисциплинах, где присутствует передвижение по лыжне — собственно, гонки или двоеборье. Как только дело не касается бега на лыжах, то Норвегия превращается в скромного участника мирового чемпионата. В прыжках с трамплина у нее всего две медали — серебро и золото у женщин, где, кстати, конкуренция не так высока. И, что важно, нет никакого преимущества от применения противоастматических препаратов, которые широко используются и лыжниками, и биатлонистами, и двоеборцами.

Александр Большунов боролся против командной тактики норвежцев, работавших против него впятером. Фото: vk.com/russianskiteam

Любопытно, что когда норвежцы Клэбо и Вальнес бежали к золотому финишу командного спринта, то в 15 из 19 команд финишировали их соседи по Скандинавии — датчане. Ниже Англии, Австралии, Южной Кореи, Румынии, Венгрии… Поневоле задаешься вопросом, каким образом пролив Скагеррак разделил народы, одни из которых ни на что не способны, встав на лыжи, а другие рождают звезд биатлона и лыж Гунн Маргит Андреассен, Труде Дюбендаль, Марте Олсбю-Ройселанн, Сульвай Педерсен, Бенте Скари и т.д.

В чем отличие российского биатлона от лыж

Итоги чемпионата мира по биатлону и промежуточные итоги лыжного ЧМ явственно демонстрируют разницы между этими двумя видами спорта в России. Единственная бронза мужской эстафеты была воспринята, как спортивный подвиг, а каждое попадание «в цветы», то есть, финиш в шестерке сильнейших, вызвал едва ли не восторг. А сейчас? Четвертое место в командном спринте у женщин оставило горчайшее послевкусие, хотя мы проиграли медаль на финишном створе, поскольку Наталья Непряева приехала на ЧМ, едва залечив травму руки. Напасти, свалившиеся на лыжников (болезнь Татьяны Сориной, травма Сергея Устюгова уже во время ЧМ) минули сборную по биатлону, тем не менее, золото и бронза лыжников при двух «деревянных» медалях — это чемпионат упущенных возможностей, а биатлон — это итог свободного падения в данном виде спорта.

Возвращаясь к предолимпийскому статусу ЧМ, надо, наверное, уже сегодня сказать до свидания Глебу Ретивых. Его бронза в командном спринте — это упущенная победа Большунова, в паре с которым Глеб выглядел не партнером по команде, а рюкзаком на спине Александра. У Ретивых был хороший сезон в 2019 году, но сейчас он попал в состав только из-за проблем Устюгова и не достаточной готовности молодого Александра Терентьева. То как безвольно Глеб упустил не только золото, но и серебро, за которое боролся финн Йони Мяки, будет долго вспоминаться, как спортивный кошмар 2021-го. Примерно так же, как незабитый Федором Смоловым пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018. Причем, даже не сам факт неудачи, а та манера, с какой она была достигнута, и то отношение, с которой была воспринята. Если есть у Ретивых желание продолжать заниматься лыжами, то пусть он его осуществляет в составе сборной своего региона, но не в национальной команде.

Бронза в командном спринте — это упущенная победа Большунова, в паре с которым Глеб Ретивых выглядел не партнером по команде, а рюкзаком на спине Александра. Фото: vk.com/russianskiteam

Сенсация татарина из Лениногорска

Квалификация в прыжках с трамплина просто не могла не порадовать болельщиков из Татарстана. Она уже приближалась к концу, а на одной из первых строчек значилась фамилия 17-летнего Данила Садреева из Лениногорска. Это была сенсация чемпионата мира, к сожалению, понятная только специалистам. Сенсация, которую не мог осознать сам Садреев, которого раз за разом показывали на телеэкранах, поскольку по новым правилам лидер соревнований должен находиться у баннера чемпионата мира, как фигуристы на своих диванчиках, к чему мы привыкли в телетрансляциях.

Что касается прыжков с трамплина, то кому и когда из россиян пришло бы в голову смотреть их, поскольку это был один из самых неуспешных в истории нашей страны видов спорта. В том числе и во времена СССР, когда горные лыжи, северное двоеборье и прыжки с трамплина были в числе отстающих. Владимир Белоусов, Алексей Боровитин, Гарий Напалков — вот всего лишь три прыгуна, которые добивались успехов на трамплине на протяжении 40-летней истории советского спорта. И это очень мало, а с учетом того, что с развалом СССР мы потеряли базу в грузинском Бакуриани, после чего свободолюбивые грузины превратили ее в горнолыжный курорт, при этом забросив трамплин…

Впрочем, не нам, россиянам, критиковать грузин, поскольку результаты отечественных прыгунов в последние 30 лет не радовали. Разве что на юношеской Олимпиаде 2020 года 16-летний тогда Садреев стал четвертым, а пятое место занял Илья Маньков из Нижнего Тагила. Уже в этом году они вместе с партнерами стали бронзовыми призерами юниорского чемпионата мира.

Пусть в финальных прыжках Садреев опустился на 25-е итоговое место, его дебют на ЧМ следует признать сверхудачным. Фото: leninogorsk-rt.ru

Маньков также попал в состав взрослой сборной, но остался в запасе, а Садреев прыгнул лучше Дениса Корнилова (28 место), и Евгения Климова (38 место). Четырехкратный олимпийский чемпион Симон Аманн из Швейцарии выигрывал свое первое олимпийское золото в 2002 году, когда Данил даже не родился. А сейчас он опережал его, как и немца Карла Гейгера, норвежца Роберта Йоханссона, поляка Петра Жилу, смущаясь, после их прыжков, снова и снова появляясь на телеэкранах.

Пусть в финальных прыжках Садреев опустился на 25-е итоговое место, его дебют на ЧМ следует признать сверхудачным. Кстати, любопытно, как выступили лауреаты предыдущей юношеской Олимпиады 2016 года на этом ЧМ. Норвежец Мариус Линдвик финишировал 14-м, словенец Бор Павловчич — восьмым, а лучше всех дела обстоят у Эмы Клинец из Словении. Золотая медаль, хотя тут следует уточнить, что Эма — это девушка.

В смешанных командных соревнованиях сборная России с Садреевым в составе заняла седьмое место из 12 команд-участниц. Пока это наивысший результат у татарстанских спортсменов. Стартовавшая в спринте Христина Мацокина выбыла из соревнований на стадии четвертьфиналов.

Плющенко можно было идти в могильщики. У него это здорово получается

Финал Кубка России дополнял спортивный уик-энд конца февраля, когда после дневных трансляций из Германии, внимание плавно перемещалось на московский «Мегаспорт». Итоговых впечатлений было немного, ровно на один абзац. И касаться он будет, преимущественно, тренерской карьеры Евгения Плющенко. Прямо сейчас можно сказать, что складывается она настолько неудачно, что больше напоминает пепелище или даже могильник. Реально, работая с ним окончательно похоронила себя Серафима Саханович, в схожей ситуации находится Анастасия Тараканова, которая пытается реанимировать карьеру, но с финала Кубка России, увы, снялась.



Анастасия Тараканова пытается реанимировать карьеру, но с финала Кубка России, увы, снялась. Фото: fsledokol.ru

Сейчас в такой же ситуации свободного падения находится Алена Косторная. Она была шестой на финале Кубка, и, получается, что сейчас скатилась на восьмое место в стране, учитывая Анну Щербакову и Александру Трусову. Да, в Москве ее опередили четыре юниорки, и по взрослым Касторная четвертая в стране. Но, надо понимать, что все эти юниорки в следующем году уже будут выступать по взрослым, плюс у всех наблюдается прогресс. Усачева, Фролова, Камила Валиева, в целом, а не конкретно на финале Кубка страны, все прогрессируют. Майя Хромых вообще покорила зал двумя четверными сальховым и тулупом, вот что значит работа у элитного тренера.

Даже Елизавета Туктамышева в свои 24 года умудряется выступать лучше самой себя, и только два «Ангела Плющенко», собственно, Косторная и Трусова очевидно деградируют. Может быть потому, что в наставниках у Туктамышевой «профессор» Алексей Мишин, который 8 марта будет отмечать 80-летний юбилей, чему «Реальное время» посвятит отдельный материал, а Плющенко пока только в подмастерьях ходит. Увы, не позволив себе «потренироваться на кошках», он проявляет себя как слон в хрупкой лавке женского одиночного катания.