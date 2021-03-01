Очередной упущенный трофей Квартальнова, новый контракт Немировски и умершая интрига на Западе

Последние итоги хоккейной недели в завершившейся регулярке КХЛ

Вот и завершился регулярный чемпионат КХЛ, впереди самый сок хоккейного сезона — игры на выбывание. Самое время подвести итоги прошедшей регулярки и завершившейся, последней недели в чемпионате. Почему в Западной конференции в первом раунде вновь мертва интрига, как «Ак Барс» Квартальнова снова упустил трофей в решающей игре и о других итогах — в традиционном обзоре «Реального времени».

«И вот опять» недели: Квартальнов второй год подряд упускает победу в регулярке

В субботу «Ак Барс» на своем льду проводил последний и важнейший матч в «гладком» чемпионате — именно в очном противостоянии с московским ЦСКА определялся победитель регулярки и обладатель Кубка Континента. Все карты были на руках у казанцев — у «Ак Барса» было на одно очко больше, игра проходила на родной «Татнефть Арене» — просто заверши сезон и выиграй этот промежуточный трофей.

Но Дмитрий Квартальнов был бы не Дмитрием Квартальновым, если бы в очередном турнире не упустил трофей в решающем сражении. Где бы ни тренировал специалист, неудачи в главных матчах за кубки преследуют его. Или все-таки не неудачи?

Специалист упускал Кубок Гагарина будучи тренером того же ЦСКА и имея суперсостав с Александром Радуловым, Стефаном Да Костой, Иваном Телегиным и Никитой Зайцевым — проиграл одному звену «Металлурга». Так и не добрался до финала Запада с ярославским «Локомотивом». А в прошлом сезоне по схожей с нынешней ситуацией буквально самолично отдал первую строчку в регулярке, взяв в Екатеринбург на заключительную встречу полурезервный состав и благополучно проиграв «Автомобилисту» — ЦСКА тоже забрал Кубок Континента, и как оказалось, стал чемпионом всего сезона, ведь Кубок Гагарина из-за пандемии не разыграли. История неудач продолжилась и в этом году. В таких случаях говорят — не кубковый боец.

Предсказуемость недели: На западном фронте без перемен — интрига в первом раунде скорее мертва, чем жива

В последнюю игровую неделю окончательно определились участники предстоящего розыгрыша Кубка Гагарина. Последним участником плей-офф стал московский «Спартак», запрыгнувший на уходящий поезд в предпоследний игровой день. Так или иначе, симпатичный «Витязь» остался за бортом.

Таким образом, на Западе мы получили такие пары в 1/8 финала:

ЦСКА — «Спартак»

СКА — «Динамо» Минск

«Динамо» Москва — «Северсталь»

«Локомотив» — «Йокерит»

К сожалению, во всех четырех парах мы можем рассчитывать на какое-то подобие интриги лишь в последней паре — финны могут навязать борьбу «Локомотиву» Андрея Скабелки, но и тут есть нюансы, которые практически предопределили исход этого противостояния — «Йокерит» в очередной раз в одностороннем порядке принял решение, связанное с эпидемиологической ситуацией в Финляндии. Там решили не проводить домашние встречи в Хельсинки, а играть весь плей-офф на гостевых аренах. Вряд ли с таким подходом «шуты» думают о каких-то серьезных турнирных задачах. Закончить бы турнир без шума и происшествий, да отравиться в отпуск.

В остальных же парах все более-менее понятно. Поздравляем ЦСКА, СКА и «Динамо» с выходом в следующий раунд.

Канадец последовал присказке «от добра добра не ищут», отложил в сторонку все предложения и принял новый контракт от руководства своего нынешнего клуба еще на один сезон. Фото hctorpedo.ru

Верность клубу недели: Немировски остается в «Торпедо»



Еще до старта Кубка Гагарина, в котором нижегородцам предстоит скрестить клюшки с одним из фаворитом — казанским «Ак Барсом», в «Торпедо» решили сделать предложение Дэвиду Немировски о продлении контракта. Шансов пройти дальше немного, тем более нижегородская команда завершает регулярный чемпионат КХЛ с пятью поражениями подряд (четыре из которых со счетом 2:3).



Исходя из этого факта можно сделать лишь один вывод — попадание в плей-офф в «Торпедо» считают успехом, а дальше — как получится.

Дэвид Немировски с этой задачей справляется отлично — уже третий сезон подряд он выводит «Торпедо» в розыгрыш Кубок Гагарина. Вне зависимости от того, в какой конференции команда выступает.

Канадец последовал присказке «от добра добра не ищут», отложил в сторонку все предложения и принял новый контракт от руководства своего нынешнего клуба еще на один сезон. Ну что ж. Если в Нижнем амбиции не слишком высоки, то вариант идеальный.

Павел Порядин нынешний сезон провел блекло, и особо огненных матчей от него дождаться было практически нереально. Фото vk.com/h.c.neftekhimik

Милота недели: Павел Порядин бьет сотку очков в КХЛ и дает покуражиться молодежи

В «Нефтехимике» сезон закончился де-юре еще в начале февраля, так что доигрывали его «волки» уже с прицелом на будущий сезон и решая локальные задачи — не упасть на самое дно, не травмироваться и даже где-то сэкономить, раз уж плей-офф в нынешнем сезоне не светит.

Среди локальных задач есть, конечно, и индивидуальные. Будем откровенны, но некогда главная российская звезда нижнекамского клуба Павел Порядин нынешний сезон провел блекло, и особо огненных матчей от него дождаться было практически нереально.

Однако под самый «занавес» Павел-таки выкинул розу со сцены своим поклонникам — забросил классную шайбу в касание в заключительном матче против нижегородского «Торпедо», заодно здорово порадовав местное подрастающее поколение новых Порядиных.

Это результативное действие стало юбилейным в личной статистике Павла — сотое очко в Континентальной хоккейной лиге.

«Нефтехимик» хлопнул дверью победой в не самом удачном сезоне, а Павел Порядин закрыл его круглой цифрой «тютелька в тютельку» — мечта перфекциониста.