Гид по знаковым местам Мусы Джалиля в Казани

Прогулка по улицам, где жил и работал поэт и где увековечили память о нем

В этом году исполнилось 115 лет со дня рождения известного татарского поэта Мусы Джалиля. «Реальное время» предлагает прогуляться по знаковым историческим местам Казани, связанным с жизнью и творчеством Героя Советского Союза.

Татарский государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля



Первый пункт на маршруте — Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля — один из крупнейших театров России.

Де­ре­вян­ный театр был воз­ве­де­н в 1803 году, однако сгорел в большом пожаре 1842 года. Пер­вые спек­так­ли в новом кир­пич­ном зда­нии на­ча­ли да­вать в 1851 году, но в 1874 году те­ат­р снова сгоре­л. Ка­зан­ский те­ат­р был за­но­во от­стро­ен­ в 1875 году, но после очередного по­жа­ра 1919 года уже не вос­ста­нав­ли­ва­лся.

В 1934 году вышло по­ста­нов­ле­ние об учреждении Та­тар­ско­го государственного опер­но­го те­ат­ра в Ка­за­ни. В 1939 году театр открылся опе­рой На­зи­ба Жи­га­но­ва «Кач­кын». Сво­е­го зда­ния не было, спек­так­ли шли на сце­нах дру­гих те­ат­ров. Воз­ве­де­ние собственной сцены на­ча­лось в 1936 году по про­ек­ту мос­ков­ско­го архитектора Сквор­цо­ва. В 1956 году новое зда­ние те­ат­ра на площади Сво­бо­ды было от­кры­то опе­рой Жи­га­но­ва «Алтынчеч». В этом же году те­ат­ру присвоили имя Мусы Джа­ли­ля. До войны поэт за­ве­до­вал здесь ли­те­ра­тур­ной ча­стью.

Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля — второй по заполняемости зала в России. Фото: Максим Платонов

Ре­пер­ту­а­р те­ат­ра со­став­ля­ют мировые музыкальные ше­дев­ры, рус­ская клас­си­ка и легендарные про­из­ве­де­ния татарских композиторов. С 1994 года он начал еже­год­но про­во­дить международные турне по стра­нам Ев­ро­пы, давая более 100 спектаклей в год. Согласно исследованиям журнала Forbes (2009), Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля — второй по заполняемости зала в России (93%). Он проводит крупные Международные фестивали оперы им. Ф.И. Шаляпина и классического балета им. Р. Нуриева.

Около зда­ния находятся па­мят­ни­ки Александру Пуш­ки­ну и Габдулле Тукаю, а недавно был установлен памятник и Рудольфу Нуриеву. Рядом раз­бит сквер с фон­та­ном и клумбами.



Улица Мусы Джалиля

Следующий пункт экскурсии — одна из центральных улиц города. Улица Мусы Джалиля протянулась на несколько сотен метров к югу от Казанского кремля.

Раньше улица называлась Петропавловской — в честь расположенного на ней живописного Петропавловского собора. Этот храм и в наши дни продолжает быть одним из главных украшений улицы, особенно после недавней реставрации. Кроме того, здесь открылись воскресная школа и церковная лавка.

Здесь располагался Купеческий банк, открытый в 1873 году. Фото allkazan.ru

Затем улица именовалась Банковской в связи с тем, что здесь располагался Купеческий банк, открытый в 1873 году. Сейчас в старинном особняке на Мусы Джалиля, 3 находится головной офис Банка «Аверс».

Также на этой улице расположено множество исторических зданий. В наши дни здесь открыт ряд школ: Санкт-Петербургская школа красоты, Международная школа профессий Казани, Школа танцев, Школа дизайна и фотографии.



Музей-квартира Мусы Джалиля

В доме, где находится музей поэта, на улице Максима Горького, 17, Джалиль жил в 1940—1941 годах. Музей состоит из двух смежных квартир, одна из них — мемориальная, во второй располагается выставочный зал и литературный салон. Здесь татарский поэт жил во время руководства Театром оперы и балета и Союзом писателей Татарстана, отсюда он был отправлен на фронт.

Подлинная атмосфера была восстановлена сотрудниками музея по рассказам современников и родственников: вдовы Джалиля — Амины Залиловой, С. Хакима, Н. Жиганова, Г. Кашшафа. Экспозиция состоит из личных вещей Мусы Джалиля и его семьи, а также вещей того времени. Среди мемориальных предметов есть мандолина, которую Муса Джалиль купил в 1934 году. Также здесь находится фотоальбом. В кабинете литератора вещи расставлены как при его жизни. Многие экспонаты подарила музею вдова поэта Амина Залилова: письменный стол, личную библиотеку из 216 книг.

Экспозиция состоит из личных вещей Мусы Джалиля и его семьи, а также вещей того времени. Фото vk.com/m_jalil

В выставочном зале расположена интерактивная выставка для детей «В гостях у Мусы». Она имитирует быт деревенской татарской избы, в какой в свое время жил поэт. Здесь проходят занятия с маленькими посетителями: им рассказывают татарские легенды и сказки, учат национальным ремеслам.

Памятник Мусе Джалилю

Последняя остановка на маршруте — памятник Мусе Джалилю на улице Кремлевской, 1. Этот уникальный скульптурный комплекс был установлен в 1966 году. Он состоит из трех частей: фигура поэта высотой 7,9 метра, гранитная стенка и площадка. С 1974 года данный объект включен в перечень культурных памятников государственного значения.

Монумент располагается у стен Казанского кремля и Городской думы. Ранее, до 1918 года, на этом месте стоял памятник Александру II. Проектом занимался архитектор Л.Г. Голубовский, воплотил его в жизнь скульптор В.Е. Цигаль. Торжественное открытие памятника в 1966 году было приурочено к 60-летию со дня рождения поэта.

Главным объектом, конечно же, является сама скульптура Мусы Джалиля. Фото: tatarstan.ru

Гранитная площадка выступает не только постаментом для скульптуры Джалиля, но и фундаментом для скамеек и клумб. Рядом разбит цветник. На площадке проходят памятные акции, дни скорби по погибшим на войне с возложением цветов. На стенке из гранита посетители могут прочитать строчки стихотворений поэта на татарском и русском языках. Оформляют композицию стилизованные ласточки. На стене также находятся портреты воинов, пострадавших от рук фашистов в борьбе за свободу. Это десять членов татарского подполья — участники известной группы Курмашева.

Главным объектом, конечно же, является сама скульптура Мусы Джалиля. Она отличается оригинальной, тщательно проработанной композицией. Этот монумент, как и сам Джалиль, символизирует народную борьбу, свободу и независимость, это визитная карточка города и республики. Памятник привлекает внимание прохожих, заставляя задуматься.



Мариам Аджави