Гид по знаковым местам Мусы Джалиля в Казани
Прогулка по улицам, где жил и работал поэт и где увековечили память о нем
В этом году исполнилось 115 лет со дня рождения известного татарского поэта Мусы Джалиля. «Реальное время» предлагает прогуляться по знаковым историческим местам Казани, связанным с жизнью и творчеством Героя Советского Союза.
Татарский государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля
Первый пункт на маршруте — Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля — один из крупнейших театров России.
Деревянный театр был возведен в 1803 году, однако сгорел в большом пожаре 1842 года. Первые спектакли в новом кирпичном здании начали давать в 1851 году, но в 1874 году театр снова сгорел. Казанский театр был заново отстроен в 1875 году, но после очередного пожара 1919 года уже не восстанавливался.
В 1934 году вышло постановление об учреждении Татарского государственного оперного театра в Казани. В 1939 году театр открылся оперой Назиба Жиганова «Качкын». Своего здания не было, спектакли шли на сценах других театров. Возведение собственной сцены началось в 1936 году по проекту московского архитектора Скворцова. В 1956 году новое здание театра на площади Свободы было открыто оперой Жиганова «Алтынчеч». В этом же году театру присвоили имя Мусы Джалиля. До войны поэт заведовал здесь литературной частью.
Репертуар театра составляют мировые музыкальные шедевры, русская классика и легендарные произведения татарских композиторов. С 1994 года он начал ежегодно проводить международные турне по странам Европы, давая более 100 спектаклей в год. Согласно исследованиям журнала Forbes (2009), Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля — второй по заполняемости зала в России (93%). Он проводит крупные Международные фестивали оперы им. Ф.И. Шаляпина и классического балета им. Р. Нуриева.
Около здания находятся памятники Александру Пушкину и Габдулле Тукаю, а недавно был установлен памятник и Рудольфу Нуриеву. Рядом разбит сквер с фонтаном и клумбами.
Улица Мусы Джалиля
Следующий пункт экскурсии — одна из центральных улиц города. Улица Мусы Джалиля протянулась на несколько сотен метров к югу от Казанского кремля.
Раньше улица называлась Петропавловской — в честь расположенного на ней живописного Петропавловского собора. Этот храм и в наши дни продолжает быть одним из главных украшений улицы, особенно после недавней реставрации. Кроме того, здесь открылись воскресная школа и церковная лавка.
Затем улица именовалась Банковской в связи с тем, что здесь располагался Купеческий банк, открытый в 1873 году. Сейчас в старинном особняке на Мусы Джалиля, 3 находится головной офис Банка «Аверс».
Также на этой улице расположено множество исторических зданий. В наши дни здесь открыт ряд школ: Санкт-Петербургская школа красоты, Международная школа профессий Казани, Школа танцев, Школа дизайна и фотографии.
Музей-квартира Мусы Джалиля
В доме, где находится музей поэта, на улице Максима Горького, 17, Джалиль жил в 1940—1941 годах. Музей состоит из двух смежных квартир, одна из них — мемориальная, во второй располагается выставочный зал и литературный салон. Здесь татарский поэт жил во время руководства Театром оперы и балета и Союзом писателей Татарстана, отсюда он был отправлен на фронт.
Подлинная атмосфера была восстановлена сотрудниками музея по рассказам современников и родственников: вдовы Джалиля — Амины Залиловой, С. Хакима, Н. Жиганова, Г. Кашшафа. Экспозиция состоит из личных вещей Мусы Джалиля и его семьи, а также вещей того времени. Среди мемориальных предметов есть мандолина, которую Муса Джалиль купил в 1934 году. Также здесь находится фотоальбом. В кабинете литератора вещи расставлены как при его жизни. Многие экспонаты подарила музею вдова поэта Амина Залилова: письменный стол, личную библиотеку из 216 книг.
В выставочном зале расположена интерактивная выставка для детей «В гостях у Мусы». Она имитирует быт деревенской татарской избы, в какой в свое время жил поэт. Здесь проходят занятия с маленькими посетителями: им рассказывают татарские легенды и сказки, учат национальным ремеслам.
Памятник Мусе Джалилю
Последняя остановка на маршруте — памятник Мусе Джалилю на улице Кремлевской, 1. Этот уникальный скульптурный комплекс был установлен в 1966 году. Он состоит из трех частей: фигура поэта высотой 7,9 метра, гранитная стенка и площадка. С 1974 года данный объект включен в перечень культурных памятников государственного значения.
Монумент располагается у стен Казанского кремля и Городской думы. Ранее, до 1918 года, на этом месте стоял памятник Александру II. Проектом занимался архитектор Л.Г. Голубовский, воплотил его в жизнь скульптор В.Е. Цигаль. Торжественное открытие памятника в 1966 году было приурочено к 60-летию со дня рождения поэта.
Гранитная площадка выступает не только постаментом для скульптуры Джалиля, но и фундаментом для скамеек и клумб. Рядом разбит цветник. На площадке проходят памятные акции, дни скорби по погибшим на войне с возложением цветов. На стенке из гранита посетители могут прочитать строчки стихотворений поэта на татарском и русском языках. Оформляют композицию стилизованные ласточки. На стене также находятся портреты воинов, пострадавших от рук фашистов в борьбе за свободу. Это десять членов татарского подполья — участники известной группы Курмашева.
Главным объектом, конечно же, является сама скульптура Мусы Джалиля. Она отличается оригинальной, тщательно проработанной композицией. Этот монумент, как и сам Джалиль, символизирует народную борьбу, свободу и независимость, это визитная карточка города и республики. Памятник привлекает внимание прохожих, заставляя задуматься.
Справка
Муса Джалиль родился в 1906 году в Оренбургской губернии. Муса Мустафович Залилов (Джалилов) закончил оренбургское медресе «Хусаиния» и филологический факультет МГУ. Он многое сделал для развития татарской прессы в СССР: с 1931 года был редактором детских журналов в Казани, через два года работал завотделом литературы и искусства в татарской газете «Коммунист» в Москве. Обучал молодых поэтов и состоял в Союзе писателей ТАССР. Позже Муса Джалиль работал заведующим литературной частью в казанском Татарском оперном театре.
Война оставила неизгладимый след в биографии поэта. С 1941 года Джалиль воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. В результате ранения попал в плен. Фашисты пытались использовать его в целях пропаганды своих идей в разделенных по национальному признаку частях. Однако Муса Джалиль наладил подпольную работу среди военнопленных и 21 февраля 1943 года в Витебске сумел поднять восстание, в ходе которого около 600 вооруженных бойцов покинули часть и присоединились к белорусским партизанам. К несчастью, в августе был снова арестован гестапо. Его казнили в Берлине в 1944 году.
Муса Джалиль обвинялся в измене Родине, однако военнопленные один за другим свидетельствовали о его невиновности. Огромную роль в его реабилитации сыграл поэт Константин Симонов, который организовал перевод произведений Джалиля на русский язык, доказал патриотическую направленность его подпольной деятельности. В 1956 году Муса Джалиль был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза, а через год стал лауреатом Ленинской премии.
Советские военнопленные спасли тетради из немецких тюрем — сборники стихов поэта. Наиболее известен сборник «Моабитская тетрадь». Муса Джалиль утверждал: «Цель жизни в том и заключается: жить так, чтобы и после смерти не умирать». Казанцы помнят его по памятникам и историческим местам, которым присвоено его имя.
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