У «Синтеза» не нашлось своего Большунова

Казанские ватерполисты уступили в первом матче Кубка Европы — плохая игра, закономерное поражение

Первый матч Кубка Европы ЛЕН казанский «Синтез» в своем бассейне проиграл московскому «Динамо» со счетом — 12:14. Ответная игра в Москве состоится 6 марта. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Не думай о секундах свысока

Матч Кубка Европы «Синтез» — «Динамо» после горького итога олимпийской квалификации вызвал примерно такие же эмоции, как находка денег в кармане пиджака, который понадобился для похорон близкого человека. Игроки «Синтеза» выходили в бассейн уже разочарованными: шестеро из них как раз вернулись из Нидерландов несолоно хлебавши. Динамовцы были не так деморализованы: от них в Нидерландах играл только Хвича Джахая, и тот в составе сборной Грузии.

Впрочем, ни усталость, ни разочарование сборников «Синтеза» не могли приниматься в расчет. Ведь в Казани оставались и целенаправленно готовились к матчам с «Динамо» вратарь Чирков и полевые игроки Андрюков, Бычков, Закиров, Зиннуров, Лазарев, Латыпов, Одинцов, Рыжов-Аленичев. Так что настрой на игру с «Динамо» должен был быть запредельным.

В старте казанцев не было Сергея Лисунова (поскольку тренер Марат Закиров выставил Никиту Деревянкина) и Романа Шепелева. Вообще отсутствовал в заявке Иван Сучков. Поначалу «Синтез» оторвался в счете, благодаря голам Бычкова и Латыпова, но два удаления подряд позволили соперникам уравнять цифры на табло — 2:2. Причем второй гол москвичи забивали в момент, когда синтезовец Бычков уже выплывал из штрафного бокса. Во втором периоде ситуация повторилась, и «Динамо» вышло вперед, пользуясь тем, что Лисунов только-только возвращался на площадку. В одном из таких же эпизодов в конце первого периода казанец Арслан Закиров забил, но гол не засчитали, поскольку бросок был нанесен после того, как истекло время владения мячом. После — 2:3, «Синтез» упустил очередной шанс забросить мяч, хотя у динамовцев было два удаленных. Выглядело все это максимально удручающе. Вскоре ситуация испортилась окончательно: динамовец Кирилл Рустамов сделал дубль. Получилось 2:4 в пользу гостей.

Возникал вопрос: а тех ли игроков привлекал Сергей Евстигнеев в состав сборной страны, если синтезовцы и в составе национальной команды не блистали, и перед домашним болельщиком не спешили реабилитироваться?...

Казанцы успели забить еще и приблизиться к Динамо, но реальный шанс сравнять счет упустили, поскольку Николай Максимов отбил пенальти Бычкова. Ох уж эти пенальти для «Синтеза»… Итог: к большому перерыву после дубля Алексея Бугайчука табло показывало уже 4:6.

Фото: sintez-kazan.ru

«Синтез» — устал? А «Младость» — нет?

Задача отыграться в начале третьего периода сначала казалась невыполнимой, а разрыв увеличился до 5:9. Можно было поискать объяснение неудачной игры усталостью от олимпийской квалификации — что в обороне, что в нападении. Но в этот же вечер в испанской Барселоне против местного суперклуба играла хорватская «Младость» с шестью игроками, участвовавшими на турнире в Голландии. Уступая 3:4, хорваты предприняли рывок. Выходит, можно собраться с силами?

Или как объяснить, к примеру, атаку в конце третьего периода, когда три игрока «Синтеза» передавали мяч друг другу, в итоге даже не завершив этот «комплекс мероприятий» броском, поскольку Алексей Рыжов-Аленичев, находясь по центру в метре от ворот, предпочел отдавать передачу? В то же время его тезка Алексей Бугайчук из «Динамо» не стеснялся бросать из любого положения. В итоге в его активе было 4 гола, а у Рыжова-Аленичева — ноль.

Двумя часами ранее российский лыжник Александр Большунов сумел выиграть золотую медаль чемпионата мира. На зубах, на жилах, на характере. Увы, в субботний вечер у «Синтеза» не было своего Большунова, когда одни не нашли в себе силы для того, чтобы реабилитироваться за упущенную олимпийскую путевку, а другие не смогли доказать ошибочность выбора тренерского штаба.

Кстати, 49-летний голкипер «Динамо» Николай Максимов был настолько хорош, что вызывало сожаление его отсутствие в квалификационном турнире. Во всяком случае, синтезовца Евгения Кострова Закиров сменил на Игоря Чиркова уже к середине матча. Впрочем, и эта замена не сильно исправила положение, в итоге поражение — 12:14. Само по себе поражение не критично, два мяча отыграть можно, но, конечно, не с такой игрой.

Фото: realnoevremya.ru

Надежда умирает последней

Как бы ни был важен матч «Синтеза» с московским «Динамо», ход и итоги квалификационного олимпийского турнира не отпускают до сих пор. Оказаться отделенным от попадания на турнир в Токио всего одним нереализованным пенальти — это серьезная психологическая рана, которая может кровоточить и через пять месяцев, во время проведения олимпийского турнира.

Пока еще остается какой-то эфемерный шанс туда попасть. Дело в том, что до сих пор сборная ЮАР не определилась со своим желанием ехать в Токио-2021. Честно говоря, легче ответить на вопрос, зачем козе баян, чем обозначить мотивацию южноафриканцев на ватерпольном турнире. На ЧМ-2019 ЮАР проигрывала свои матчи со счетом 3:23 и 5:23, 3:20 и 5:25. Пережить вновь такое же, да еще заплатить за такую поездку деньгами федерации — настоящий спортивный мазохизм. Они хотят получить опыт? Но в 2022 году состоится перенесенный чемпионат мира по водному поло, и южноафриканцы могут на нем испить свою чашу унижения, поскольку никаких предпосылок для прогресса в игре у них нет.

Попав в группу с Венгрией, Грецией, Италией, США и Японией, южноафриканцы «отгребут» в каждом матче с разницей в десять и более мячей. Пока представитель федерации водных видов спорта заявил, что отказываться команда ЮАР не собирается. Но кто знает, что случится ближе к Играм?

Так что надежда умирает последней. Надежда — еще и на то, что «Синтез» вдруг чудесным образом оживет перед ответным матчем в Москве. Повторимся, что хорватская «Младость», находившаяся в таком же положении, выиграла свой матч у «Барселоны» — 11:9.

Фото: dynamo-wp.com

Пора запретить шастать из одной сборной в другую и обратно

Кстати, одна из причин нашего поражения от Хорватии — чудовищная политика в мировом водном поло. Два гола россиянам забросил Йосип Врлич, который потом реализовал три послематчевых пенальти. Тот самый Врлич, который еще на прошлой Олимпиаде выступал за … Бразилию. Кстати, нынешнее падение Бразилии, как в старом советском детективе «Чисто английское убийство», можно объяснить правилами, которые царят сейчас в водном поло и фигурном катании.

Это настоящий беспорядок с гражданством, который позволяет гулять из сборной в сборную еще легче, чем из клуба в клуб. Перед домашней Олимпиадой в Рио бразильцы вернули из сборной Испании уроженца Бразилии Перроне, плюс подписали хорватов Соро и Врлича. Стали третьими на Мировой лиге, восьмыми на Олимпиаде и сократили финансирование на водное поло.

В итоге за Бразилию играл сейчас только 42-летний голкипер Слободан Соро. Фелиппе Перроне успел вернуться в Испанию, став со сборной призером чемпионатов мира и Европы, а Йосип Врлич снова стал гражданином Хорватии. Даже в биатлоне, на который мы ссылались, решили прекратить это шастание по сборным. В водном поло, как мы видим, до порядка еще далеко.

Подводя итоги квалификации для игроков «Синтеза», можно отметить, что голкипер Костров большей частью был на замене у Виктора Иванова, ранее тоже игравшего в Казани. Фундаментально команда держалась на квартете игроков, выступающих за рубежом — Меркулове (24 гола) и Харькове (23 гола), Нагаеве (12 мячей), Холоде (9 мячей). Два наших центральных нападающих Никита Деревянкин и капитан сборной Сергей Лисунов (оба забросили по пять голов) были практически незаметны в решающих матчах с Грецией и Хорватией. С одной стороны, к ним нечасто доходил мяч, поскольку именно при передачах на столба россияне допустили огромное количество ошибок в игре с греками. С другой стороны, они зарабатывали удаления, которые, увы, не могли реализовать партнеры по команде.

Шесть голов — у Романа Шепелева, четыре — у Ивана Сучкова и два — у Даниила Пронина, но в целом результативность казанцев, как и дуэта игроков волгоградского «Спартака» Ашаева и Киселева, пришлась на разгромы Германии и Канады.

В перспективе международных стартов сборной, когда в 2022 году должны каким-то образом пройти и чемпионат Европы, и чемпионат мира, наверное, можно рассмотреть вариант с привлечением в сборную страны легионеров. В частности, белоруса Константина Аверка из чемпионата Черногории (год назад забил двушку «Синтезу», выступая за «Ядран») и «узбека» Кирилла Рустамова, играющего сейчас за московских динамовцев (он свою двушку забросил в субботнем матче). В конец концов, игрок «Синтеза» и кандидат в сборную страны Игорь Бычков — тоже воспитанник водного поло Беларуси, что не мешало ему играть за сборную России.