Какие тренды в домашнюю кулинарию принес ковид

И кто в России оказался к ним готовым

Главным социальным явлением, которое встряхнуло весь мир в 2020-м, стали несколько месяцев самоизоляции. Это породило новый устойчивый тренд — «готовим дома». Кафе, рестораны, даже фаст- и стритфуды стали менее доступны, люди вынуждены были готовить дома постоянно, а не только по выходным и праздникам. И вторая тенденция — фокус на собственном здоровье спровоцировал стремление питаться здоровее, особенно в условиях дефицита движения. Многие корпорации из сферы пищевой промышленности моментально среагировали на эти тренды. Ковидный год дал нам несколько интересных новинок, в том числе и от крупнейших российских игроков. Так, АО «Эссен Продакшн АГ» выпустило линейку соусов со вкусами ресторанных заправок — чтобы домашняя кухня была вкуснее и проще. А в тренд на здоровое питание влились фитомармелады «Махеевъ».

Запад возвращается на домашние кухни

Одно из крупнейших американских исследовательских агентств — Acosta — осенью приводило статистику, согласно которой в 2020 году питаться дома стали 55% опрошенных потребителей. Остальные 45% и до пандемии предпочитали домашнюю кухню, как более экономную. Ведь недоеденный обед в ресторане — в ресторане и остается. А недоеденный дома обед может стать ужином. Нам в России удивительно это слышать, но на Западе традиции исключительно домашней кухни уже давно не были так сильны: сильная занятость и высокое экономическое благосостояние приводили многих в кафе и рестораны на постоянной основе. Очень популярны в Европе и Америке разнообразные полуфабрикаты, которые тоже не предполагают долгих танцев у кухонной плиты.

Jan Vašek/Pixabay

Но теперь в эту безмятежную и не тронутую кухонными перчатками историю вмешиваются два серьезных фактора. Первый — физическая недоступность большинства мест питания outdoor. Кафе и рестораны закрылись на карантин повсеместно, не только в России. Да, многие, как и у нас, освоили доставку готовых блюд, но большинство перешли на домашнюю кухню из-за фактической невозможности на постоянной основе питаться в ресторанах. И второй, пожалуй, главный фактор перехода на «самодельную» пищу — резкое падение уровня жизни. И оно тоже коснулось не только россиян. Люди на Западе стали экономить. Многие из них, по исследованию Bloomberg News и Morning Consult, уже оценили, насколько меньший бюджет уходит на собственное приготовление, и планируют после снятия ограничений больше готовить дома.

Пока нет никаких предпосылок к тому, что этот тренд остановится. Желание уметь готовить не хуже, чем профессиональные повара, выросло даже среди молодежи.

Но это не значит, что всем это нравится. Многие испытывают от процесса усталость. В этом признались 65 процентов готовящих дома американцев. Людям хочется одновременно и готовить дома, и разнообразно питаться, и тратить на это как можно меньше времени. Чтобы удовлетворить потребность людей в новых условиях, производители продуктов стали предлагать хозяйкам готовые решения в виде различных полуфабрикатов, соусов, заправок.

В России — то же самое

В России та же тенденция, но выраженная чуть слабее, ведь у нас традиции домашней кухни сильны по-прежнему. Но поскольку огромное количество россиян перешло работать на самоизоляцию (а многие из них так и не вернулись в офис, потому что предприятия оценили удобство этого формата), теперь даже бизнес-ланчи и другие пищевые outdoor-ритуалы для многих остались в прошлом.

А экономить время на кухне хочется по-прежнему. Поэтому главным трендом 2021 года в домашней кулинарии становятся быстрые, функциональные рецепты, справиться с которыми можно буквально за 15 минут: делаем основу, заправляем ее наполнителем (соусом) — и перед нами легко и быстро приготовленное блюдо.

«Классические» полуфабрикаты — пельмени, вареники, замороженная пицца — актуальности не теряют. Но возникает и другой запрос потребителя: на продукты, которые позволяют не только экономить много времени на кухне, но и творить самостоятельно. И здесь российскому производителю пищевых продуктов нужно было ориентироваться моментально.

Кто успел — тот и съел

Тем производителям, которые начали движение в направлении «быстрой домашней кухни» чуть раньше, чем наступила пандемия, можно сказать, повезло. Чтобы развернуть масштабный ввод новинок, им много времени не потребовалось.

К примеру, «Эссен Продакшн АГ» начала выпускать готовые соусы еще в 2019 году. Тогда в ассортименте компании появились несколько решений для горячих блюд, позволяющие добавить соус, скажем, в пасту. То есть, наша задача на кухне — сварить макароны, разделить их на несколько приемов пищи — и делать из каждой порции самостоятельное блюдо со своим вкусом, просто поменяв соусную заправку.

До февраля 2021 года в ассортименте компании было уже семь видов готовых соусов для горячих блюд. Три из них появились в течение прошлого года (это «Терияки», «Барбекю» и «Кисло-сладкий»), четыре — еще допандемийные разработки («Сливочно-чесночный», «Сметанный с грибами», «Сырный», «Цезарь»). Особенность технологии этих соусов состоит в том, что нагрев их не портит, а, наоборот, раскрывает особенности вкуса. Это важно, поскольку подавляющее большинство готовых соусов на российском рынке предназначено для употребления в холодном виде.

«Хоум-фастфуд» и мечты о море

Сегодня соусный ассортимент компании продолжает расти. Роман Есаулов, заместитель генерального директора АО «Эссен Продакшн АГ» по производству, подтверждает рост спроса на подобную продукцию:

— Спрос на готовые соусы увеличивается с каждым годом, это связано с ускорением ритма жизни современного общества. Соусы для вторых блюд дают возможность раскрыть кулинарные таланты, сэкономить время при приготовлении пищи и разнообразить домашнее меню.

В начале 2021 года линейка готовых соусов “Махеевъ” пополнилась четырьмя новыми наименованиями.

Два из них — настоящий подарок для любителей ресторанного фастфуда. Соусы “Бургер” и “Клаб-сэндвич” разработаны по принципам ресторанной кухни. Они позволяют быстро собирать дома бургеры и сэндвичи, не уступающие по богатству вкуса творениям профессиональных поваров. «Бургер» — это густой соус на майонезной основе с кусочками маринованного огурца и горчицей. Изюминка «Клаб-сэндвича» — дымные нотки и перечный аромат, все это отлично сочетается с овощами, мясом и сыром. Любители быстрых перекусов на фудкортах теперь могут, безопасно сидя дома, баловать себя абсолютно такими же блюдами, к которым они привыкли.

Екатерина Курылева, руководитель отдела разработки и ввода новых продуктов, рассказывает, как родилась идея выпустить эти два соуса:

— Идея выпустить соусы с привычным для любителей фастфуда вкусом родилась в период пандемии, когда всех «заперли» на карантин. С нашим новым соусом даже ребенок может легко и быстро приготовить себе простой сэндвич с привычным вкусом.

И, наконец, еще два соуса представляют собой заправки для рыбных блюд. Для быстро развивающейся ниши «морского фастфуда» АО “Эссен Продакшн АГ” предлагает соусы с лососем и с коктейлем из морепродуктов. Это — и для тех, кто ностальгирует по средиземноморской кухне, и для тех, кто не попал в этом сезоне в любимую Юго-Восточную Азию. Рис с “Морским коктейлем” может примирить с татарстанской реальностью: в нем кусочки креветок, кальмара, осьминога, мидий. Просто добавьте соус в горячий гарнир — и интересное вкусное блюдо готово. А соус «С нежным лососем» отлично подойдет даже к вареной картошке.

Если хочешь быть здоров

Летом 2020 года российские фуд-ретейлеры зафиксировали взрывной рост спроса на здоровое питание: к началу осени он вырос троекратно. Интерес у покупателей вырос к натуральным качественным продуктам с понятным составом и происхождением. Суперфуды были в тренде, их продажи кратно возросли. Этот ларчик открывается просто: первые два месяца изоляции жестоко ударили по организмам людей. Многие начали набирать вес в отсутствие движения, а кто-то почувствовал на себе следствие “панического переедания”: пандемия стала стрессом для многих, ведь это было непонятное и неизведанное состояние для всего общества. Поэтому летом многие взялись за свое здоровье.

Ту же тенденцию специалисты предрекают и на 2021 год: причем в тренд входят не только суперфуды и органическая продукция, но и здоровые снеки. И если в Европе и Америке этот рынок уже хорошо насыщен и разнообразен, то в России еще есть куда расти в этом направлении.

И тут АО “Эссен Продакшн АГ” тоже предвосхитило пандемическую ситуацию. Напомним, в минувшем году на предприятии запустили линейку суперфудов — фитомармелады на натуральных соках с розмарином, базиликом и семенами чиа. А на кондитерском производстве “Эссен” делают цельнозерновые снеки по экструзионной технологии, которые позволяют сохранять максимум полезных веществ в продукте.



Партнерский материал